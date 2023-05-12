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Сегодня, 18:45

«Спартак» разгромит «Химки», «Зенит» сыграет вничью с «Краснодаром». Прогнозы на 27-й тур

Константин Белов
Корреспондент
Футболисты «Спартака»
Футболисты «Спартака» сыграют с «Химками».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Динамо» Йован Танасьевич и боец смешанного стиля Михаил Малютин.

«Урал» — «Оренбург»

Йован Танасьевич — 2:1. «Урал» хочет избежать стыковых матчей, но при этом он должен помнить о кубковой встрече с «Краснодаром». «Оренбург» — интересная команда, которая находится в комфортном положении.

Михаил Малютин — 1:2. У «Оренбурга», как кажется, амбиций больше, чем у «Урала». Тем более у команды Гончаренко в последнее время не очень хорошие результаты.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
13 мая, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Оренбург

«Химки» — «Спартак»

Йован Танасьевич — 0:3. У «Химок» практически нет шансов, чтобы спастись и остаться в РПЛ. А «Спартак» обязан побеждать.

Михаил Малютин — 0:3. Красно-белые продолжают бороться за второе место. Состояние «Химок» мы знаем, «Спартак» должен их разобрать.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
13 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Спартак

«Зенит» — «Краснодар»

Йован Танасьевич — 1:1. У «Краснодара» крепкая команда, Ивич — отличный тренер. А «Зенит» уже чемпион, может немного расслабиться.

Михаил Малютин — 2:2. Сложно сказать, в каком состоянии «Зенит», будут ли игроки собраны после завоевания золота. Думаю, случится боевая ничья.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
13 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Краснодар

ЦСКА — «Торпедо»

Йован Танасьевич — 4:0. «Торпедо» в шаге от вылета, играет плохо и много пропускает. У ЦСКА ситуация другая, он идет на втором месте и отлично играет весной.

Михаил Малютин — 3:0. Понятно, в каком положении «Торпедо». Его ничто не спасет. ЦСКА без особого труда победит в этом матче.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
13 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Торпедо М

«Крылья Советов» — «Локомотив»

Йован Танасьевич — 1:2. «Крылья» неплохо играют, но нет результата. А «Локомотив» набрал ход и выглядит отлично весной.

Михаил Малютин — 0:1. Уровень команд практически одинаковый. «Локомотив» усилился зимой и показывает хороший результат.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
14 мая, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Локомотив

«Динамо» — «Ахмат»

Йован Танасьевич — 2:1. «Динамо» выиграет в важном для себя матче, хотя «Ахмат» и интересная команда.

Михаил Малютин — 2:0. Это можно назвать матчем тура. «Ахмат» хочет закрепиться в топ-5, «Динамо» — подняться повыше.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
14 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ахмат

«Сочи» — «Ростов»

Йован Танасьевич — 2:1. Интересный матч. Поставлю на «Сочи», его тренирует мой друг — Дмитрий Хохлов.

Михаил Малютин — 0:2. «Ростову» победа нужна больше, чем сопернику. «Сочи» хорошо себя чувствует — никакие стыковые матчи ему не грозят. Турнирных задач у него нет.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
14 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Ростов

«Факел» — «Пари НН»

Йован Танасьевич — 1:1. Ничья может устроить обоих соперников. Это крепкие команды, которые борются в каждом матче до конца.

Михаил Малютин — 2:1. Будет интересное противостояние тренеров. «Факел» выступает дома, поэтому вряд ли проиграет.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
14 мая, 19:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Пари Нижний Новгород

Йован Танасиевич
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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