Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:00

«Оренбург» отнимет очки у «Спартака», а «Зенит» победит в Нижнем Новгороде. Прогнозы на 1-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
Квинси Промес атакует ворота «Оренбурга».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Противостояние экспертов и болельщиков начинают экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев и глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

«Динамо» — «Краснодар»

Борис Игнатьев — 1:0. Думаю, что «Динамо» добьется победы. У него новый наставник, а также иной уровень мотивации и подготовки. Личка хорошо показал себя в «Оренбурге».

Александр Шпрыгин — 2:1. С приходом нового тренера ждем от «Динамо» более атакующей и сбалансированной игры. В этом матче скажется фактор своего поля.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар

«Урал» — ЦСКА

Борис Игнатьев — 0:2. ЦСКА очень хорошо выглядел в Суперкубке и, наверное, незаслуженно остался без трофея. Игра армейцев заставляет поверить в их победу.

Александр Шпрыгин — 1:1. «Урал» очень упорен на своей арене. У ЦСКА есть определенные кадровые проблемы.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 13:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
ЦСКА

«Пари НН» — «Зенит»

Борис Игнатьев — 0:2. «Зенит» подходит к старту чемпионата не в блестящем состоянии. Но думаю, что он с первых матчей будет стараться показать свою силу.

Александр Шпрыгин — 0:2. «Зенит» одержит победу на классе, который намного выше у команды с берегов Невы.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 15:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Зенит

«Локомотив» — «Рубин»

Борис Игнатьев — 2:0. Галактионов построил очень хорошую команду и показал с ней результат весной. Железнодорожники усилили игру в атаке и в обороне этим летом. Думаю, они продолжат успешно выступать и в новом сезоне.

Александр Шпрыгин — 3:1. «Локомотив», на мой взгляд, явный претендент на медали. Команда сильна коллективом единомышленников из руководства клуба и тренерского штаба и подбором молодых амбициозных игроков.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

«Ахмат» — «Крылья Советов»

Борис Игнатьев — 1:1. «Ахмат» хорошо провел сезон. «Крылья» тоже интересно смотрелись, хоть и боролись за выживание до последнего тура. Мне кажется, что будет ничья.

Александр Шпрыгин — 1:0. Поставлю на хозяев. Состав «Крыльев» как минимум не усилился с прошлого сезона. Есть проблемы в линии атаки.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Крылья Советов

«Спартак» — «Оренбург»

Борис Игнатьев — 2:1. У «Оренбурга» новый тренер. Интересно, сможет ли Ярожик продолжить то, что делал Личка. В любом случае «Спартак» по подбору игроков и по качеству выстроенной игры будет иметь преимущество.

Александр Шпрыгин — 1:1. «Оренбург», безусловно, ослаб из-за ухода тренера Лички, но сохранил состав. «Спартаку» будет непросто играть против остроконтратакующей команды.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 17:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Оренбург

«Ростов» — «Факел»

Борис Игнатьев — 2:0. «Ростов» в этом матче точно фаворит. Он показывает выстроенную игру, футболисты хорошо обучены тактически. Дома ростовчане выступают хорошо и результативно.

Александр Шпрыгин — 3:1. Тренерский опыт и мастерство Карпина должны сыграть ключевую роль. Второй сезон в РПЛ будет для «Факела» непростым, в том числе из-за короткой скамейки.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Факел

«Сочи» — «Балтика»

Борис Игнатьев — 1:1. Вызывает сомнение форма «Сочи», в конце прошлого сезона он играл слабо. А вот «Балтика» отлично готова к чемпионату. У нее интересные новички, а Игнашевич хорошо подготовил команду.

Александр Шпрыгин — 1:1. «Балтика» сыграет от обороны, а у «Сочи» не так много качественных исполнителей в атаке.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Балтика
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Шпрыгин
Борис Игнатьев
20
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российские велогонщики не выступят на ЧМ из?за требований Великобритании
Зверева снова обвинили в абьюзе. У Александра неприятности еще с одной бывшей
Путин назвал украинскую агрессию против Белоруссии агрессией против РФ
США выразили озабоченность обстановкой в Черном море из-за ударов возмездия РФ
Задержан бывший вице-губернатор Белгородской области Полежаев
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Мостовой о выборе Бальбуэна капитаном «Динамо»: «Главное, чтобы повязку не передавали после каждой игры»
Колосков не считает ошибочным назначение Бальбуэна капитаном «Динамо»
Айдамиров: «Задача «Ахмата» — выигрывать в каждом матче»
Колосков: «Новый сезон — шанс для Захаряна подтвердить свое мастерство»
Агент Боржеса подтвердил, что футболист не сыграет против «Динамо»
Овчинников заявил, что «Динамо» показывает самую унылую игру среди московских клубов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» пока со Сперцяном и с Шапи. Но без качественных трансферов «быкам» будет сложно