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Сегодня, 00:10

«Спартак» разгромит «Крылья», «Динамо» не выиграет у ЦСКА. Прогнозы на 12-й тур РПЛ

Леонид Александров
Корреспондент
Антон Заболотный (ЦСКА), Федор Смолов («Динамо») и Иван Обляков (ЦСКА).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Локомотива» и «Динамо» Томислав Дуймович и актер Сергей Мигицко.

«Урал» — «Химки»

Томислав Дуймович — 2:1. Очень интересная игра. «Урал» в прошлом туре сделал сюрприз, обыграв «Локомотив» в Москве. Команда немного сменила состав в конце трансферного окна. Думаю, «Урал» будет подниматься по турнирной таблице. С другой стороны — «Химки», которые хорошо начали сезон, а потом сменили тренера. Сейчас их результаты не удивляют, ситуация нестабильная. «Урал» победит.

Сергей Мигицко — 1:0. Я ставлю на «Урал». Команда сейчас разбежалась, играет у себя дома. «Урал» только что выиграл в Москве у «Локомотива». «Химкам» тоже нужны очки, но мне кажется, что хозяева все равно выиграют.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
07 окт, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Химки

«Факел» — «Зенит»

Томислав Дуймович — 0:2. При всем уважении к «Факелу» и его великолепным болельщикам соперник — «Зенит». Питерцы выиграют не очень легко: забьют один гол и в самой концовке добавят второй. Разгрома не будет.

Сергей Мигицко — 0:2. На самом деле мне нравится «Факел». Это команда с хорошим настроением, но класс «Зенита», конечно же, выше. Питерцы выиграют в «Воронеже».

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Зенит

ЦСКА — «Динамо»

Томислав Дуймович — 1:1. Это дерби, хороший матч и испытание для обеих команд. «Динамо» немножко сбавило по сравнению с прошлым годом, несколько игроков ушли летом. ЦСКА хорошо начал, но играет иногда неровно. Красно-синие всех нас удивили, когда проиграли «Торпедо». Думаю, здесь будет ничья.

Сергей Мигицко — 2:1. ЦСКА на ходу, расположился на втором месте. Не очень понимаю, почему «Динамо» буксует, но мне нравится эта команда, там много хорошей молодежи. Мне кажется, на своем стадионе выиграет ЦСКА.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Динамо

«Сочи» — «Локомотив»

Томислав Дуймович — 2:1. «Сочи» в прошлом туре крупно проиграл «Оренбургу». Может быть, свою роль сыграло синтетическое покрытие, но пропускать четыре мяча не очень красиво. «Локомотив» тоже проиграл, его положение огорчает меня как бывшего игрока клуба. Думаю, ситуация улучшится, но не сейчас. «Сочи» выиграет.

Сергей Мигицко — 1:0. В последнем туре и «Сочи» оступился, и «Локомотив». Мне очень жаль железнодорожников, это отличный клуб, я искренне желаю ему выйти из текущего положения. Думаю, что дома «Сочи» добудет минимальную победу.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Локомотив

«Спартак» — «Крылья Советов»

Томислав Дуймович — 3:0. «Спартак» достаточно амбициозный в этом году, сплоченный коллектив, атмосфера в команде хорошая. Это было видно в нескольких играх, в том числе с «Зенитом». «Крылья Советов» неплохо играют, но у них молодой состав. Москвичи выиграют.

Сергей Мигицко — 2:0. Мне очень нравятся «Крылья», даже без Зиньковского там очень много талантливых футболистов. Но все же думаю, что в Москве выиграет «Спартак».

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

«Торпедо» — «Нижний Новгород»

Томислав Дуймович — 0:1. «Торпедо» совсем плохо играет, не вижу, за счет чего оно может подниматься. «Нижний» иногда может удивить, с «Торпедо» гости справятся.

Сергей Мигицко — 0:0. «Торпедо» на последней строчке, а «Нижний» практически в середине таблицы. Очень сложно угадать что-то в этой паре, но я скажу, что будет ничья.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
Нижний Новгород

«Оренбург» — «Ахмат»

Томислав Дуймович — 2:2. Еще одна интересная встреча. «Оренбург» дома не готов отдавать очки, это команда показала в прошлом туре с «Сочи». Но и у «Ахмата» боевой состав, он победил «Динамо» в последней игре. С новым тренером грозненцы будто заиграли с приливом энергии. Давайте скажу так: результативная ничья.

Сергей Мигицко — 2:1. «Оренбург» на ходу, забил четыре гола в ворота «Сочи». Команда играет в атаку. «Ахмат» — зубастый и агрессивный. Тем не менее думаю, что матч закончится с небольшим преимуществом «Оренбурга».

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Ахмат

«Ростов» — «Краснодар»

Томислав Дуймович — 1:1. Команды находятся высоко. От «Краснодара» ждали, что может случиться распад, но он остался на тех же позициях, что в прошлом году. «Ростов» тоже достаточно хорошо играет. Уступил в прошлом туре, но это был матч с «Зенитом». В этот раз случится ничья.

Сергей Мигицко — 2:1. Команды находятся рядом в таблице, в рекомендациях они не нуждаются. Я думаю, что Валерий Георгиевич сможет настроить команду после поражения в Санкт-Петербурге. «Ростов» победит.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Краснодар

ФК Ахмат
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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