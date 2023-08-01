«Безбородов «исправился» за первый пенальти. К Бонгонде есть вопросы. «Динамо» готовилось к выставочным матчам?» Разбор второго тура от Газзаева

Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев специально для «СЭ» разбирает второй тур РПЛ.

А ведь Безбородова признали лучшим арбитром прошлого сезона... Шапито!

Начнем разбор с самого резонансного матча в туре «Ахмат» — ЦСКА. К сожалению, в очередной раз приходится обсуждать не футбол. Не тактику, не уровень игроков, не задумки тренеров, а работу арбитра. Это, увы, говорит о реальном уровне нашего судейства.

В прошлом сезоне почти после каждого тура мы недоумевали по поводу действий рефери. Первый тур нового чемпионата прошел относительно спокойно, а сейчас опять скандал... Ну как так? Грубейшие ошибки Безбородова. Подчеркиваю — грубейшие. А ведь Владислав является самым опытным нашим арбитром, РФС признал его лучшим судьей по итогам прошлого сезона. Нет слов...

Считаю, все началось с первого пенальти, который он ошибочно назначил в ворота «Ахмата». Я не увидел там игры рукой со стороны Быстрова, мяч попал ему в грудь. Это не 11-метровый и не удаление.

Наверное, Безбородов понял, что принял неверное решение, и начал «исправлять» ситуацию, как говорится, выравнивать положение команд...

Но дальше — больше. Я впервые видел, чтобы таким образом судья принимал решение о перебитии пенальти. Одно дело, когда вратарь отрывает обе ноги от линии или кто-то вбегает в штрафную до удара. Но тут-то совсем другая история. Допускаю, что в Грозном проблемы со связью, Безбородов не услышал подсказки ВАР, показал желтую Гайичу, назначил пенальти, с которым здорово справился Акинфеев. Всё — момент отыгран. Ты взял на себя ответственность без ВАР, вынес свой вердикт. «Ахмат» пенальти не забил.

А здесь, получается, связь с ВАР налаживается, и ты творишь непонятно что. Меняешь желтую карточку на красную и второй раз указываешь на «точку». Как это вообще понимать?! Это и нарушение протокола ВАР, и противоречит всякой логике.

Пять пенальти, три удаления... Судья испортил праздник футбола. Команды старались, но в чем их вина?! И «Ахмат», и ЦСКА имеют все основания быть недовольными судейством! Это просто-напросто шапито! Обидно... Разве опытный судья может допускать такие ошибки? Ужас... Это большая проблема. Нашим арбитрам еще учиться и учиться. Очень низкий уровень квалификации судейства.

Анализировать непосредственно футбол при такой работе Безбородова очень сложно. Как будто смотрели не игру, а послематчевую серию 11-метровых... Из позитивного стоит отметить то, что Чалов реализовал все три свои пенальти. Значит, у Федора все в прядке с нервами. Но и Конате, кстати, забил два из двух.

Бонгонда? Я за такое штрафовал

В первом тайме сказался более высокий класс «Спартака». «Балтика» понравилась своей дисциплинированностью, неплохой функциональной готовностью, заряженностью на борьбу, желанием. Но подводило исполнительское мастерство. Бессмысленно сравнивать составы и уровень футболистов калининградцев и москвичей. Вы же видели, какой пас вырезал Промес на Бонгонду, когда тот забивал.

Кстати, у меня есть вопросы к Бонгонде по эпизоду, который случился еще при нулевом счете. Тео вместе с Промесом вышли два в одного, но новичок «Спартака» пожадничал и сам решил все исполнить. Получилось неточно... Я в одной своей команде как-то крупно оштрафовал футболиста за подобный трюк. Было же очевидно, что в этой ситуации надо отдавать передачу Промесу. Не стоит перетягивать одеяло на себя! А если бы «Балтика» сравняла счет? Тогда красно-белые кусали бы локти и вспоминали тот упущенный шанс. То есть пока у меня есть вопросы к этому атакующему полузащитнику. Вместе с тем, как я уже отмечал после первого тура, у него есть сильные качества: техника, скорость, хорошая левая нога. Однако он еще не интегрирован в командные действия, иногда выпадает из игры.

После перерыва «Балтика» продолжила гнуть свою линию, играла смело. В целом команда Сергея Игнашевича произвела приятное впечатление. Калининградцы пытаются играть в современный футбол, много прессингуют. Но вновь не хватило конкретики в завершающей стадии, исполнительского мастерства. Думаю, латиноамериканцы усилят «Балтику». Энрикес вышел на замену и забил. Фернандес неплохо смотрелся слева в обороне. То есть клубу нужно приобрести еще двух-трех игроков такого плана. Тогда получится довольно интересная команда. Повторяю, нет исполнителя, который может четко завершать атаки. Моменты-то были, но...

«Спартак», как мне показалось, во втором тайме играл по счету. Но это было рискованно. «Балтика» вполне могла сравнять, имела перспективные подходы.

Промес держит свой уровень. Отдал, забил. Соболев, пожалуй, провел не лучший свой матч. Может быть, сказалась пауза в играх. Не знаю. Есть вопросы к опорной зоне, в обороне не все гладко. С другой стороны, раз Абаскаль оставил в запасе Джикию, значит, был уверен, что «Спартак» справится с «Балтикой» с Дуарте и Литвиновым в центре защиты. Москвичи хорошо укомплектованы. Но я бы не сказал, что победа над калининградцами далась им легко.

Захарян забил и отдал. Ну и что? Он так должен играть в каждом туре!

«Динамо», ведя 3:1, упустило победу над «Крыльями» — 3:3. Похоже, мои наблюдения по первому туру оказались верными. Команда совершенно не готова к новому сезону! Ни физически, ни тактически, ни психологически. Чем они там занимались в межсезонье? Сложно сказать. Может, готовились к выставочным матчам с ЦСКА? Но это все-таки шоу. Начались серьезные игры, и «Динамо», к сожалению, несостоятельно.

Совершенно не отлажена игра в обороне. Личка поменял сочетание центральных защитников, но вновь пропущено три гола за игру. «Оренбург» чешского тренера, к слову, тоже не отличался надежной игрой сзади, терпел крупные поражения. Похоже, сейчас Марцел наступает на те же грабли в другой команде. Ход с выходом Лаксальта в опорной зоне себя оправдал, он перекусывал атаки соперника в первом тайме. Но что делать с центральными защитниками? Проблема пока не решается и решится ли?

Что с психологией игроков? Как можно отдавать такую победу? Если бы матч продолжался еще пять минут, «Крылья» бы выиграли — 4:3. Что с функциональной готовностью? Почему «Динамо» остановилось после часа игры? Как можно с таким ворохом трудностей претендовать на тройку призеров? А я вам как-то говорил, что нельзя нацеливаться только на попадание в пятерку. Это слишком размытая цель. Хотя с такой игрой «Динамо» и ее не выполнит... Повторюсь, действия защитников меня приводят в оцепенение. Ошибки, обрезы... Да и к средней линии есть вопросы. Я не понимаю, что на поле делает Фомин, в какой футбол он играет. Даже складывается ощущение, что он делает одолжение, выступая за такой клуб, как «Динамо».

Захарян забил гол, отдал тонкий результативный пас на Тюкавина. Но только не надо его превозносить! Его же называют большим талантом. Так пусть он подтверждает свой потенциал в каждом туре! А где он был в прошлом сезоне, где он был в матче с «Краснодаром»? Да и против «Крыльев» Арсен, как и вся команда, пропал после перерыва. Играть надо все 90 минут, в каждом туре. Тогда можно будет говорить об отъезде за рубеж. Он должен выходить на лидирующие позиции в команде. Мастерство позволяет, но вообще-то эпизодами в футбол не играют! Во втором тайме ни одной атаки бело-голубых! Ни одной! Удручающее впечатление.

«Крылья» — молодцы, не отходят от своего стиля. У команды Осинькина есть лицо. Самарцы играют в добротный футбол. Выделяется аргентинец Гарре, который начинал большинство атак. Невероятный гол забил Бейл, хорошо вошел в игру молодой Салтыков. Бабкин вышел на 15 минут. Надеюсь, постепенно тренер будет давать ему больше игрового времени. Его гол в матче с «Ахматом» — это что-то невероятное.

«Ростов» смял «Зенит»!

«Зенит» не смог победить в Ростове-на-Дону. И тут я хочу сказать самые теплые слова в адрес команды Валерия Карпина. Второй тайм в исполнении дончан — футбол очень высокого уровня. Это и качество, и содержание игры, и настрой, и движение. «Ростов» просто смял «Зенит» и закономерно сравнял счет в самой концовке. 45 минут хозяева двигались без устали, прессинговали чемпиона страны. Нагнетали. Вот так и должны играть все наши клубы. С огромным желанием!

Ростовчане выиграли очень много единоборств, постоянно опережали питерцев. После перерыва «Зенит» смог провести лишь пару контратак. Если «Ростов» будет играть в таком же темпе, агрессивно на протяжении всего сезона, то, уверен, попадет в призовую тройку.

«Зенит» сейчас только привыкает к жизни без Вендела и Малкома. Семаку приходится перестраивать линии. За оборону, мне кажется, ему особо беспокоиться не стоит. Получил травму Чистяков — вышел Эракович, и сразу стало ясно, что это очень качественный защитник. Наверное, скоро наберет форму Марио Фернандес. Есть Дуглас Сантос, есть уверенный в себе молодой Ренан. У «Зенита» очень приличная защита.

А вот со средней линией не все так очевидно. Да, есть лучший опорник РПЛ Барриос, есть Клаудиньо, который может в одиночку решить исход встречи. Но рядом с ним должен действовать еще один креативный полузащитник, способный делать разницу. Надо искать замену Венделу. Все-таки Ерохин не дотягивает до того, чтобы быть ключевым игроком в команде, которая стремится к очередному чемпионству.

Не соглашусь с теми, кто говорит, что у «Зенита» довольно слабые фланги атаки. Мостовой обладает отличными качествами. Скорость, техника, дриблинг, быстрое принятие решений. Но что-то с ним происходит в этом сезоне. Пока он не показывает свой уровень. Привез пенальти в концовке игры с «Ростовом». Но у него и нет таких навыков, чтобы чисто отбирать мяч. Ну куда ты так машешь ногой, как будто саблей скосил соперника... А в атаке он еще точно принесет питерцам пользу. Ему надо выйти на пик формы.

Бакаев играет слишком скромно

Бакаев? Он почему-то скромно играет в «Зените», не хватает дерзости. В «Спартаке» он претендовал на статус лидера. А в «Зените» как-то стушевался, сам ушел на вторые роли. Сейчас нет Малкома — это же шанс для тебя. Бери инициативу в свои руки, иди в дриблинг, обостряй. Бакаев же все это умеет. Здесь как раз проблемы в его менталитете, психологии. Почему он не хочет стать лидером? Пора выходить из тени. Не стоит забывать и еще об одном фланговом нападающем — Мантуане.

Кассьерра прибавляет, напоминает мне того форварда, который здорово проявлял себя в «Сочи». Забил очень хороший гол, мог оформить дубль. Я, кстати, не считаю, что он пожадничал во втором тайме. По мысли все делал правильно, бил на исполнение в дальний угол. Просто на этот раз не попал. Бывает. В том эпизоде ему было сложно отдать передачу.

Семаку еще потребуется какое-то время, чтобы стабилизировать состав. Да, пока не чувствуется запаса прочности. Но он может появиться, когда новички полностью освоятся. Удаление Семака? Сергей переживает за свою команду. Это хорошо, что его не устраивает ничья. Просто, наверное, иногда нужно быть чуть спокойнее, меньше нервничать. Ему уже не надо никому ничего доказывать. Он пять раз подряд выигрывал чемпионат страны, но тем не менее всегда надо переживать за результат. Вот в этом я его поддерживаю.

Глушенков — игрок стартового состава «Локо»

Матч «Локомотива» против «Факела» показал, что Глушенков — это однозначно игрок стартового состава. Не стоит его дергать, сажать в запас, потом выпускать. Это может и надломить. В Воронеже Максим вышел во втором тайме и поучаствовал в двух голах. У «Локомотива» есть группа быстрых, техничных игроков в атаке — Глушенков, Пиняев, Сарвели, которая способна делать разницу, ставить в тупик оборону соперников.

Дзюба забил, хотя, возможно, там и был фол с его стороны. Артем, конечно, еще принесет пользу команде. Но ему объективно тяжело уже поддерживать высокий темп тех исполнителей, которых я вам перечислил выше. Вспомните третий гол москвичей. Пиняев и Глушенков вдвоем разорвали оборону «Факела», на скорости от всех убежали. Это и есть современный футбол. Никто не сфальшивил в этой атаке, никто ее не притормозил. Сейчас матчи выигрываются за счет высокой скорости. Футболисты должны действовать по всему фронту атаки. Мне нравится это трио — Пиняев, Глушенков, Сарвели.

Тикнизян раззабивался. Духовитый парень, в очень хорошей форме. Дает большой объем.

Очень интересная команда у Михаила Галактионова. Но в конце прошлого сезона «Локомотив», надо признать, выглядел мощнее. Во второй половине первого тайма «Факел» имел ощутимое преимущество, в ряде моментов команда Евсеева просто простила гостей. Вновь вскрылись проблемы в обороне. Галактионову еще предстоит найти оптимальное сочетание центральных защитников. Где-то сказывается молодость игроков этого амплуа. На это можно делать определенную скидку. Но уж очень грубые ошибки в их исполнении. Это все-таки перебор. А вот с опорной зоной у москвичей все в порядке. Карпукас и Баринов смотрятся здорово, дополняют друг друга.

Прагматичный «Краснодар»

Мне нравится то, что «Краснодар», победивший «Сочи» и набравший шесть очков в двух турах, сейчас уже не ставит красоту футбола, эстетику во главу угла. В клубе поняли, что важнее всего — результат. Мы видим гораздо более прагматичную команду, которая нацелена на итоговое место в таблице. Да, в игре с «Сочи» у подопечных Ивича получалось далеко не все. Но обратите внимание на то, на каких минутах были забиты голы. В концовке обоих таймов. О чем это говорит? «Краснодар» умеет терпеть и дожимать соперников, хорошо раскладывает силы по дистанции всего матча.

С первых минут было понятно, что игроки вышли на поле не красоваться, не показывать только зрелищный футбол, а намерены взять три очка во что бы то ни стало. Только так и можно добиться серьезного успеха. А с результатом придет и качество игры. Тем более у «Краснодара» есть ресурс. Состав позволяет бороться за высокие места. Кордоба остался. Ему 30 лет, но он себя не запускает. Держит в тонусе. Забил очень породистый гол. Сперцяна удалили в кубковой встрече со «Спартаком», но он стал только злее. От него исходит реальная угроза при стандартах. Будем надеяться, что травма Черникова окажется несерьезной. Мне нравится его дуэт с Кривцовым в центре поля. Сбалансированная средняя линия в лице этих полузащитников. Они и в разрушении преуспевают, и в атаке приносят пользу.

Постепенно команды начинают делиться на две восьмерки. Пока главная сенсация со знаком «минус» — «Динамо». Одно очко в двух турах — это, конечно, не дело.