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Сегодня, 17:15

Рейтинг лучших игроков РПЛ: Вендел — новый лидер, Заболотный — второй

«СЭ» опубликовал рейтинг лучших футболистов 8-го тура РПЛ
Отдел футбола «СЭ»
Вендел и Антон Заболотный
Вендел и Антон Заболотный.
Фото «СЭ»
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Обновление списка сильнейших игроков чемпионата от «СЭ».

Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. Каждый тур этот список будет меняться, а для справедливого расчета по ходу сезона мы ввели нижний порог сыгранных встреч. Сейчас учитываются только те, кто провел хотя бы шесть матчей, поэтому из рейтинга выбыл нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре. Но у него еще появится шанс вернуться.

По итогам восьми туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1. Вендел («Зенит») — 6,58 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат).

Очень быстро заставил всех забыть о своем летнем загуле и пропущенной предсезонке. В матче с «Рубином» вновь был заметен и отметился двумя результативными передачами.

2. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,5.

В игре с «Крыльями Советов» забил пятый мяч в чемпионате — это уже больше, чем во всех турнирах в прошлом сезоне.

3. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,5.

Лучший бомбардир чемпионата России подтвердил свое звание в Казани — забил второй мяч в ворота «Рубина» и сохранил за собой место в топ-3 рейтинга «СЭ».

4. Клаудиньо («Зенит») — 6,44.

Все прочнее укрепляется в роли нового лидера «Зенита» после ухода Малкома. Ожидать от бразильца такого же града голов не стоит, но забивать он все равно будет. В Казани снова отличился и записал на свой счет четвертое результативное действие за четыре последних тура.

5. Никита Салтыков («Крылья Советов») — 6,36.

Постепенно превращается из открытия чемпионата в одного из лучших футболистов лиги. Существенно влиял на игру «Крыльев Советов» в гостях у ЦСКА и забил третий мяч в сезоне.

6. Муми Нгамале («Динамо») — 6,31.

Провел не лучший матч с «Пари НН», но достойная игра и результативные действия в предыдущих турах РПЛ позволяют камерунцу остаться в топ-10.

7. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,25.

Просто стабильно хорош. В матче с «Рубином» «Зенит» в четвертый раз с начала чемпионата сыграл на ноль, в чем немалая заслуга капитана петербуржцев.

8. Жоау Батчи («Краснодар») — 6,25.

В этом сезоне превратился в незаменимого игрока стартового состава лидера РПЛ. В матче с «Ахматом» анголец немало бил и создавал моменты для партнеров.

Антон Заболотный, Эдуард Сперцян. Рейтинг лучших игроков РПЛ: Заболотный — в топ-3, пятеро из «Краснодара» — в топ-20

9. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,19.

В Грозном вышел на поле лишь в середине второго тайма, однако его влияние на всю игру «Краснодара» в этом сезоне остается существенным.

10. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,19.

Продолжает стабильно приносить пользу «Динамо»: в матче с «Пари НН» заработал пенальти, который был реализован Смоловым.

Антон Заболотный
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
Никита Салтыков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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