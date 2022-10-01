Арбитры боятся Гогниева или не знают правила? В субботних матчах тура много вопросов по судейству

Павел Кукуян не удалил двух тренеров «Химок», а Артем Любимов организовал свадьбу во время матча. Это нормально? Российские рефери после сбора в Петрозаводске сильно расслабились.

К тренерам подмосковной команды теперь особый подход. Правила для них не действуют

На 35-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Химки» — ЦСКА арбитр Павел Кукуян ошибочно не показал красную карточку Спартаку Гогниеву и не удалил его из технической зоны. Главный тренер подмосковной команды поймал мяч, вылетевший за пределы поля, и не дал футболисту ЦСКА возобновить игру.

В соответствии с правилом 12, официальное лицо команды наказывается удалением за препятствование возобновлению игры командой-соперницей, например, когда им удерживается или выбивается мяч. Именно так и поступил тренер «Химок».

Спартак Гогниев.

Интересно, что это уже второй случай в чемпионате, когда судья позволяет Гогниеву нарушать правила и не удаляет его. На 8-й минуте матча 8-го тура «Оренбург» — «Химки» (3:1) арбитр Сергей Иванов тоже ошибочно не показал ему красную карточку и не удалил его из технической зоны, когда тренер схватил мяч и не давал футболисту «Оренбурга» ввести его в игру.

Для Гогниева придумали другие правила? Видимо, не для него одного, а для всего тренерского штаба.

Спартак Гогниев.

Потому что на 90+4-й минуте Кукуян не удалил еще одного тренера подмосковной команды. В конце встречи избежал красной карточки и удаления из технической зоны старший помощник Бранимир Петрович.

Он пытался доказать судьям, что Кукуян не прав, что после падения Резиуана Мирзова следовало назначить 11-метровый удар. При этом он не сдерживал эмоций и показывал спорный эпизод на своем телефоне.

Бранимир Петрович.

В соответствии с правилом 4 правил игры следует удалить «официальное лицо команды, которое использует недопустимое оборудование или ведет себя ненадлежащим образом в результате использования электронного или коммуникационного оборудования». В отношении Петровича этого ошибочно не было сделано.

Похожий эпизод произошел недавно во втором тайме матча 3-го тура пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Сочи» (2:1). Арбитр Алексей Сухой ошибочно не показал красную карточку и не удалил из технической зоны старшего тренера гостей Вадима Гаранина. Тот проявил демонстративное несогласие с решением бригады судей, отменившей 11-метровый удар в ворота армейцев. При этом сочинец показывал на гаджет, который его тренерский штаб использовал для просмотра повторов спорного момента.

Помолвка, жених Сычевой и Любимов как работник ЗАГС

На 45-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Сочи» арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес второе предупреждение Владимиру Сычевому и не удалил его с поля.

В том моменте нападающий «Оренбурга» проявил неспортивное поведение, вышел за пределы поля и задержал возобновление игры. Сычевой так поступил, чтобы сделать предложение своей возлюбленной.

Судья никак не отреагировал на случившееся, только жестом предложил игроку вернуться на свою половину поля. Это ошибка рефери, устроившего подобие загса около поля и разрешившего жениху продолжить матч. Первую желтую карточку Сычевой получил за грубость на 31-й минуте.

Что мешало футболисту сделать предложение невесте не в ходе матча, а в перерыве или после финального свистка? Вопрос риторический. Ответ очевиден.

А теперь вдруг заговорили, что ради такого события в жизни Сычевого нужно забыть на несколько минут о правилах. Хорошо, давайте так поступать и дальше — при каждом удобном для футболиста или тренера случае делать исключения. Тогда и Гогниева не удалили правильно. Ну он же человек эмоциональный, сильно переживает, это необходимо учитывать.

Еще один момент в Оренбурге произошел в конце первого тайма. В самом начале 40-й минуты в площади ворот гостей их защитник Мусса Сиссако, не пытаясь сыграть в мяч, руками задержал нападающего соперников. После фола игра продолжалась еще полторы минуты. Очевидный пенальти был назначен только спустя три минуты после вмешательства видеоассистентов Алексея Амелина и Николая Еремина.

При этом арбитр Любимов квалифицировал действия Сиссако как лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч и удалил сочинца с поля с показом красной карточки.

Иванову помешал ВАР. За что удален Ненахов?

На 13-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Урал» ошибся арбитр Сергей Иванов, показавший красную карточку Максиму Ненахову и удаливший его с поля.

Первоначально, на 10-й минуте, судья принял верное решение, вынеся железнодорожнику предупреждение. Тот сыграл безрассудно и попал Юрию Газинскому шипами в область голеностопа.

После этого видеоассистенты Анатолий Жабченко и Адлан Хатуев провели проверку и предложили Иванову посмотреть видеозапись. После их вмешательства рефери поменял вид санкции и достал красную карточку.

Удаление Максима Ненахова.

Трудно понять, почему так произошло. Ведь нога Газинского была на весу, никакого продавливания и тем более травмы не случилось, удар пришелся в область голеностопа. Агрессии у Ненахова не было — он пытался сыграть в мяч, но сыграл безрассудно.

Любопытно, что сравнительно недавно те же судья (Иванов) и ВАР (Жабченко) поступили иначе, когда игрок совершил более грубый фол. На 11-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» (0:0) Иванов не удалил с поля игрока грозненцев Александра Трошечкина, который угодил шипами в ногу Вильмару Барриосу, которая от удара прогнулась. Возможно, судья в динамике не увидел всех деталей фола. А видеоассистент Жабченко посчитал, что предупреждения, которое вынес судья, достаточно для наказания.