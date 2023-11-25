Кто станет чемпионом? Кто вылетит? Кто в стыках? РПЛ давно не была настолько загадочной

Первый круг породил множество вопросов, а уже в субботу стартует второй.

Схватка за золото

Финальный тур первой половины чемпионата не только подчеркнул наличие титульной гонки в премьер-лиге, но и закрутил новый виток пока еще молодого противостояния «Зенита» и «Краснодара». Нам вообще не хватает принципиальных встреч — за пределами столичных дерби и сражений между Москвой и Петербургом почти ничего нет. Да, хватает южных битв, но их масштаб в большей степени локален.

У противостояния «Зенита» и «Краснодара» есть потенциал вырасти во что-то глобальное. Фундамент есть: с десяток зрелищных матчей, которые уже стали частью золотого фонда лиги. А после недавней встречи в Санкт-Петербурге председатель правления ПАО «Газпром» и патрон «Зенита» Алексей Миллер добавил специй отношениям между двумя лидерами РПЛ фразой: «Лев прыгнул, Бык отскочил».

Но здесь градус пока все равно невысок, потому что прошло только 15 туров, а не 30. «Краснодару» с «Зенитом» нужно бороться за первое место до самого финиша чемпионата, чтобы эта схватка надолго закрепилась в умах. Мало кто помнит, что в 2004 году на полпути к финишу на вершине таблицы находилось «Торпедо». Вряд ли через десять лет все будут обсуждать, как в сезоне-2020/21 после первого круга лидировал ЦСКА, в итоге финишировавший шестым.

Черно-зеленым необходимо удержаться на пике таблицы хотя бы до паузы. Это намного важнее, чем выиграть первый круг, потому что зимний чемпион будет выше всех целых три месяца. Еще четверть года все будут называть «Краснодар» лидером, и футболисты перезимуют с этой мыслью, адаптируются к непривычному для себя бремени. С точки зрения психологии подобное невероятно важно.

Фото «СЭ»

Чей календарь проще?

Хотя, как и всегда, сказать проще, чем сделать. Взглянем на календарь. У «Краснодара» впереди выезд к озлобленному от серий поражений «Уралу», который еще и возглавляет экс-тренер «быков» Виктор Гончаренко. Затем — домашняя встреча с «Оренбургом», где на бумаге команда Владимира Ивича должна брать три очка. Но закрывать год черно-зеленые будут встречей с ЦСКА, который меньше месяца назад обыграл «Краснодар».

У «Зенита» в ближайших трех турах все выглядит проще. Сперва на «Газпром Арену» приедет «Сочи» — худшая команда лиги, год назад получившая в Санкт-Петербурге семь безответных мячей. А перед зимовкой на Неву прилетит «Пари НН» — подчеркнуто домашняя команда, набравшая всего два очка в гостевых матчах. Между ними — тяжело: визит к «Локомотиву» и лично Дзюбе. Но сине-бело-голубые крайне редко уступают одному сопернику дважды за сезон, так что их настрой будет максимальным.

Какой вывод? У «Зенита» календарь легче, но он и отстает от «Краснодара» на два очка, так что шансы на зимний титул у них примерно равны. А что будет дальше, предсказывать глупо. У нас за январь и февраль команды часто преображаются до неузнаваемости.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Столица — в засаде

Болельщики московских (и волжских) команд справедливо могут заметить, почему в контексте чемпионской гонки я упоминаю лишь «Зенит» с «Краснодаром». Все банально: это самые стабильные команды чемпионата, а отрыв второго от третьего места составляет пять очков.

Но правда в том, что любой из внушительной группы преследователей лидеров может скакнуть наверх и сохраняет теоретические шансы даже на зимнее чемпионство. Однако никто из кандидатов пока не убеждает. Показательно, что в последних турах на третьем месте в РПЛ постоянно появляется кто-то новый — то «Крылья Советов», то ЦСКА, то «Динамо».

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У двух последних команд схожий путь: по игре бело-голубые и красно-синие неплохи, но колоссальное количество ничьих тормозит их прогресс. Даже удивительно, что в августовском «братском» дерби не было раздела очков.

Причем у команды Марцела Лички еще и наблюдаются проблемы с концентрацией: она трижды упускала победы на последних минутах. Зато у динамовцев сильная обойма — уж точно обширнее, чем у ЦСКА. Именно поэтому шансы динамовцев на дистанции кажутся выше, особенно если армейцы опять впустую проведут трансферное окно. Даже такой волшебник, как Владимир Федотов, не может бесконечно творить магию при ограниченных ресурсах. ЦСКА с «Динамо», к слову, друг с другом встретятся в ближайшую субботу.

Сохранят ли «Крылья» лидеров?

Вопросы по «Крыльям» примерно те же, что и по ЦСКА. Глубина состава у самарцев тоже далека от Марианской впадины: в октябре у волжан вылетела опорная зона — и посыпались результаты. Игорь Осинькин, как и Владимир Федотов, умеет извлекать максимум из минимума, но вокруг «Крыльев», в отличие от ЦСКА, еще и постоянно слышно жужжание топ-клубов. Если Салтыков и Гарре зимой уйдут, то Осинькину придется пересобирать команду, а это неизбежно ударит по ее борьбе за топ-3.

В ближайшем туре «Крыльям» как раз предстоит встреча с одним из главных реципиентов — «Локомотивом»: прошлой зимой в Черкизово из Самары переехали Глушенков с Пиняевым, а агентские связи между этими клубами все еще крепки. И потенциал у красно-зеленых тоже огромен.

«Локомотив» вообще противоречивая команда. Уж кто «отскочил» в этом сезоне, так это железнодорожники. Причем не раз: «Рубин», «Крылья», «Краснодар», «Зенит», «Урал» на последних секундах теряли очки в матчах с ними. Если бы не характер команды Михаила Галактионова, она бы плелась где-то в районе стыков — там же, где и год назад.

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

На приеме у Гудвина

Еще одна команда-парадокс из Москвы — «Спартак». Сколько раз за 15 туров Гильермо Абаскаля отправляли в отставку? Трижды? Четырежды? Все 15 раз? Непотопляемость испанца одновременно и удивляет, и восхищает. Сотни раз находившиеся в его положении тренеры теряли работу, но Абаскалю удается балансировать на краю пропасти.

«Спартак» слишком хаотичен. Если мы возьмем только осенний отрезок, то красно-белые в РПЛ лишь раз добились одного и того же результата в двух матчах подряд (победы над «Сочи» и «Динамо», где тоже все могло качнуться в любую сторону). Так что метафора с ходьбой у обрыва не случайна: «Спартаку» во втором круге обязательно нужно найти баланс.

Как видите, каждому из претендентов на топ-2 чего-то не хватает. Если бы они все вместе пришли в Изумрудный город, то Гудвину пришлось бы попотеть для выполнения их просьб. «Динамо» нужны хладнокровие и концентрация, «Крыльям» — стойкость и терпение для сохранения состава, ЦСКА банально трансферы. «Локомотиву» не хватает будильника, чтобы просыпаться раньше 80-й минуты, а «Спартаку», наоборот, тишины, ведь только она приведет к стабильности.

Если желание каждого исполнится, то во втором круге мы получим чемпионскую гонку минимум из семи клубов. А это то, чего все мы попросили бы у Волшебника Изумрудного города.

Борьба за выживание: жаль будет всех

А пока — рубка на другом полюсе таблицы. Почти каждый сезон у нас есть если не клуб-донор, то явный аутсайдер: «Торпедо», «Химки», «Ротор», «Тамбов», «Енисей», «СКА-Хабаровск»... Сейчас — ничего подобного. Да, «Сочи» выглядит невразумительно и заслуживает места в арьергарде, но назвать южан безнадежно отстающими нельзя. Как раз в последних турах черноморцы подали признаки жизни: бодрая ничья с «Динамо» и разгром «Урала» в Екатеринбурге указывают на то, что «Сочи» выздоравливает.

«Ростов», «Урал», «Оренбург» «Балтика», «Ахмат» — кто из них безапелляционно плох? Да никто! А ведь кто-то наверняка вылетит. Честно: на сегодня жаль будет каждого. И предсказать имена двух неудачников я не возьмусь.

Кстати, знаете, кто замыкал таблицу РПЛ после 15 туров в сезоне-2019/20? Те же «Ахмат» и «Сочи»! А вылетели тогда «Оренбург» с восьмого места и «Крылья Советов» с седьмого. Предположу, что и в этом сезоне развязка схватки за элиту окажется непредвиденной.

Сергей Юран. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сюрпризов — тьма. Кто станет следующим?

Борьба за выживание поражает еще и тем, как высоко находятся те клубы, которым изначально предрекали вылет. «Факел», «Пари НН» и «Рубин» пока превосходят все ожидания. Рашида Рахимова, как и Гильермо Абаскаля, по ходу этого сезона СМИ уже «увольняли», но он не только остался, а водрузил казанцев в верхнюю половину таблицы.

А в каком порядке Сергей Юран? За осень он превратился из просто добротного тренера для команд из нижней восьмерки в главного стендапера РПЛ. Каждое его общение с журналистами — это хит. Причем я говорю не только о дерзкой манере ведения диалогов главного тренера «Пари НН», но и об открытости, а также подробном разжевывании тактических нюансов. Правда, последнее Сергей Николаевич делает, только если в настроении, но и на том спасибо. Волжане в этом сезоне интересны — не просто так в таблице домашних матчей они отстают от первого места всего на одно очко. Если тенденция продолжится, то «Нижний» может финишировать в верхней восьмерке.

Наконец, «Факел». Для меня — главная аномалия чемпионата. Сергей Ташуев стал первым тренером, потерявшим работу в этом сезоне, а подобный титул носить очень неприятно. Но что сделал Сергей Абуезидович? Пришел в «Факел», разломал там все до основания и превратил воронежцев в одну из главных сенсаций сезона. Вдумайтесь: в последних шести турах никто не набрал больше очков, чем «Факел». Перечитайте предыдущее предложение и переварите его. Можно ли в это поверить?

Сюрпризов в этом сезоне действительно хватает, но все они сверкали на короткой дистанции. К примеру, «Урал» после пяти туров делил первое место, но где он сейчас? На каком-то отрезке едва ли не лучше всех смотрелся «Оренбург», на каком-то — «Крылья».

Из этих лоскутов и состоит текущий сезон — кто угодно может выстрелить в любой момент. Поэтому нам надо внимательно следить за лигой и как следует впитать в себя три оставшихся до паузы тура, чтобы воспоминаний хватило на всю зиму.

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Кто же станет чемпионом России в этом сезоне? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ склоняются к тому, что «Зенит» подтвердит статус сильнейшей команды страны. На чемпионство сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.45. Вторым по котировкам идет лидер таблицы «Краснодар» (3.80). «Спартак» и ЦСКА делят третью строчку (17.0). Замыкает топ-5 — «Динамо» (22.0).