Российские арбитры последовательны в ошибках. Клубы не понимают, почему их так судят

Начну с неприятной новости, предшествовавшей 6-му туру РПЛ. Она уже свидетельствует о проблемах, возникших в судейском корпусе.
Назначения на очередные игры не получили пятеро судей из основного списка рефери РПЛ, в который входят 23 человека. Были отстранены Ранэль Зияков, Василий Казарцев, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян и Рафаэль Шафеев. Последний все еще наказан за игру «Динамо» Мх — «Пари НН», где он работал видеоарбитром. Судья той встречи Ян Бобровский уже получил назначение.
Вместе с Казарцевым понес наказание Евгений Турбин — они были ВАР и АВАР на игре «Рубин» — «Акрон». Зияков отправлен в запас вместе с Кукуляком, видимо, за работу в ходе кубкового матча «Факел» — «Акрон». Что касается Кукуяна, то его наказание предположительно связано со встречей «Динамо» — «Крылья Советов».
Возвращен в число получающих назначения Алексей Амелин, пропустивший в общей сложности три тура в чемпионате и Кубке после игры «Динамо» Мх — «Пари НН».
В число отстраненных от работы ассистентов, судя по всему, входили: Рашид Абусуев, Андрей Болотенков, Егор Болховитин, Кирилл Большаков, Андрей Гурбанов, Дмитрий Жвакин, Михаил Иванов, Сергей Каруненко, Игорь Князев, Наиль Сейфетдинов, Дмитрий Семенов, Андрей Филипкин.
Согласитесь, общий список внушительный.
Внушительно и число вмешательств ВАР в действия судьи. В 48 матчах чемпионата России-2024/25 их уже 25. То есть в среднем 0,52 за игру или по одному в каждой второй встрече.
23 раза первоначальное решение изменялось, ошибка судьи или ассистента исправлялась. Еще в двух случаях Ян Бобровский и Егор Егоров оставили в силе первоначальный вердикт.
Если сохранится такой же темп, к концу чемпионата число вмешательств превысит 120... То есть число ошибок превысит 120. Это много. Пусть речь и идет об исправленных ошибках. А сколько останется без исправления?
А теперь перейдем к тем ошибочным решениям судей, которые в 6-м туре повлияли на исход матчей. Таких было несколько.
В дерби двух столиц ошибся Виталий Мешков. Причем винить его за то, что он сделал (точнее не сделал), сложно. Он лишь поступил так, как поступают в последнее время многие из его коллег.
На 56-й минуте матча «Зенит» — «Спартак» Хесус Медина после фола зенитовца Страхини Эраковича характерным жестом выпрашивал желтую карточку для соперника, однако судья оставил это без внимания. Медина в первом тайме уже был предупрежден за неспортивное поведение. Желтая карточка за то же самое на 56-й минуте стала бы для него второй в матче — и ему пришлось бы покинуть поле.
Наши судьи теперь закрывают глаза на такое поведение. Хотя выпрашивание, как и рисование в воздухе экрана телевизора (призыв посмотреть видеозапись момента на мониторе у поля), должно наказываться предупреждением. Никаких других решений в подобных обстоятельствах нет.
Напомню слова председателя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, сказанные в июне этого года: «Вы прекрасно знаете, что такое поведение не приемлемо. Это автоматическая желтая карточка».
Почему тогда это правило, которое зачастую нарушают игроки, приехавшие из Латинской Америки, не действует в нашем футболе? И с чьего разрешения?
Как решение Мешкова повлияло на исход матча в Санкт-Петербурге? Прямым образом. Представьте, как пошла бы игра, останься «Спартак» на 56-й минуте вдесятером. И удаления Эраковича не случилось бы, ведь он сфолил на неудаленном Медине...
То же самое относится к решению Ивана Абросимова, который дебютировал в РПЛ и судил игру «Факел» — «Оренбург» (1:0). В ней на 51-й минуте при счете 0:0 он ошибочно не вынес второе предупреждение Максу Дзиову и не удалил его. Воронежец угодил локтем в лицо Максиму Сидорову, что стало основанием для применения дисциплинарной санкции. Но арбитр даже не зафиксировал нарушение правил и продолжил игру.
Как сложился бы матч, останься воронежцы в меньшинстве на 40 минут? Одержали бы первую победу в этом чемпионате?
Поменялись бы местами в таблице «Краснодар» и «Динамо», если бы на 85-й минуте их матча в Петровском парке, выигранном «быками» (1:0), судья Сергей Карасев правильно оценил бы эпизод в штрафной площади гостей и назначил пенальти в их ворота? Вероятность очень высокая — бело-голубые получили бы шанс сравнять счет и заработать очко.
В том моменте Александр Черников явно задержал руками убегавшего от него Диего Лаксальта. На одном из повторов отчетливо видны действия краснодарца, не пытавшегося сыграть в мяч и использовавшего руки для борьбы с соперником.
Но Карасев на 11-метровую отметку не указал. А его видеоассистенты Артур Федоров и Сергей Иванов не вмешались в действия судьи.
Только, пожалуйста, не надо приводить в качестве аргумента момент с участием Кирилла Гоцука и Эгаша Касинтуры в игре 3-го тура «Динамо» Мх — «Пари НН» (0:1) и говорить, что там решение Яна Бобровского не назначить пенальти было поддержано его начальниками. Гоцук использовал руки, чтобы совершить толчок, и выкинуть оппонента за пределы поля. В Петровском парке Черников использовал руки, чтобы задержать соперника и не дать ему убежать к воротам. Разные фолы. Но, к сожалению, одинаковые решения судей.
Еще одна ошибка судьи в ключевом эпизоде случилась в игре «Локомотив» — «Ростов» (3:2). На 61-й минуте судья Владимир Москалев, занимавший плохую позицию, неверно оценил случившееся в штрафной площади железнодорожников. И не наказал Жерзино Ньямси 11-метровым ударом. Повлияло это решение на ход и исход игры? Конечно. Посмотрите на счет.
Защитник ударил шипами Максима Осипенко. Но Москалев ошибочно простил игрока «Локомотива». «Судья сказал Осипенко, что это Осипенко ударил игрока «Локомотива», — рассказал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в послематчевом интервью. В таком случае, если это не «испорченный телефон», а арбитр действительно произнес эту фразу, комментировать что-то бесполезно.
Видеоассистенты Павел Шадыханов и Александр Богданов не вмешались в действия судьи.
А вот тут подошло время поговорить о глобальной проблеме. Проблеме, о которой почти не говорят. А если и вспоминают ее, то когда уже поздно что-либо менять.
У нас принято смотреть на результат работы арбитров — на то, есть ли скандал, есть ли споры вокруг решений судьи. Но мало кто перед туром изучает, кому какой матч дали. И финты назначальников (это наиболее подходящее слово) с назначениями остаются вне внимания.
В новостных заметках в «СЭ» и в моем Telegram-канале KGBreferee я регулярно пишу о повторяющихся назначениях и несоблюдении принципа неповторяемости.
Почему, например, перед игрой в Черкизове не вспоминали, что Москалев и Шадыханов уже работали вместе на игре 1-го тура «Локомотив» — «Акрон», когда тоже возникли вопросы по решениям арбитра? И в целом эти рефери неоправданно часто назначались на игры с участием железнодорожников в этом чемпионате. У Москалева в шести турах четыре таких матча в роли судьи, ВАР и АВАР. А Шадыханов в качестве ВАР назначался на все три домашние встречи «Локомотива»!
Разве это нормально при немалом числе судей РПЛ? Их в списке почти три десятка, включая резерв. Только Москалев и Шадыханов способны обслуживать игры «Локомотива»?
И таких примеров десятки. То же самое относится к матчам «Зенита», на которые из раза в раз назначаются одни и те же. Были в прошлом сезоне «прикрепленные» к ЦСКА и «Динамо». Список можно продолжить...
А вот свежий пример. Из последнего. В понедельник объявлены судейские бригады, назначенные на игры 3-го тура Пути РПЛ Кубка России. Матч «Ахмат» — ЦСКА доверили Егору Егорову. А его видеоассистентом назначен... Евгений Турбин.
Тот самый Турбин, который совсем недавно был АВАР на игре «Акрон» — «Рубин». Ее судил как раз Егоров. А Турбин после нее вместе с Василием Казарцевым «присел» в запас. За то, что они зря позвали молодого арбитра к монитору с предложением поменять его решение. Хотя очень и очень многие говорят, что поступили бы точно так же, и настаивают на том, что там был офсайд. Но это другая история.
А теперь Турбин снова назначен в бригаду Егорова. Назло? Специально? Зачем?
Когда мой отец Борис Бобров 20 лет назад работал спортивным директором премьер-лиги, судейские руководители согласовывали с ним назначения арбитров. Присылали ему проект, «рыбу». Такой был тогда порядок. Невозможно было представить, чтобы он завизировал такие назначения, в которых абсолютно забыт принцип неповторяемости. Жаль, что сегодня у РПЛ нет никаких прав — ни в отношении назначений, ни в отношении работы ЭСК. Ее (лиги) представителей нет нигде даже в виде наблюдателей.
Тут как раз настал черед поговорить об этом органе, объединяющем ведущие клубы и призванном защищать их интересы. Лиге придется конфликтовать с судейскими руководителями и РФС, ей придется отстаивать интересы команд. Либо нужно смириться, что ничего не изменится.
Потому что судейским руководителям не нужно ничего менять. Они получили карт-бланш и выстроили систему, их устраивающую. Зачем же им в ней что-то ломать?
Создана ЭСК — в ее нынешнем виде с четырьмя иностранцами. Своеобразная обманка — плацебо. Раз в неделю или в две доклад: рассмотрели, оценили, в 90 (или больше) процентах случаев поддержали судью. Этот инструмент работает. И работает он так, как нужно тем, кто входит в ЭСК.
«Что с судейством нашим? Я не знаю. Кошмар какой-то, запредельное количество ошибок. С Мажичем не удалось пересечься. Мы же в разных вселенных. Ему неинтересно общаться с клубами, — цитировал «РБ Спорт» в воскресенье вечером спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина, остановившегося после игры поговорить с журналистами. — У нас единственный шанс получить какую-то реакцию от судейского руководства — обратиться в ЭСК. Но с такими ответами желание пропадает. Мы чувствуем себя идиотами. Ради смеха обращаемся в ЭСК, просто прикалываемся. Потом между собой созваниваемся, обсуждаем формулировки... Прошлый сезон по работе судей был более качественным. Почему так? Не могу сказать. Никто не понимает. Я общаюсь с коллегами, они тоже не понимают. У нас квалифицированные арбитры. Мне кажется, что они сами не понимают, что с них требуется. Разные трактовки постоянно».
Дежавю. Похожие слова в адрес Милорада Мажича произносились. На Кипре. Устами руководителей одного из местных грандов — АПОЭЛ. Клуб из Никосии несколько раз публиковал громкие заявления с критикой серба. Она касалась и организации работы, и отсутствия положительных результатов, и других тем, связанных с локальной спецификой.
Пойдет серб навстречу нашим клубам в каких-то вопросах? Не уверен. Зачем это ему? Я уже говорил, что он выстроил свою систему. Будет ли он с ними встречаться? Тут скорее уместен ответный вопрос — сохранили ли клубы желание с ним встретиться? В общем, пока ситуация близкая к тупиковой. А крайними снова окажутся судьи.