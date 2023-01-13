Свободные агенты РПЛ и игроки с истекающими контрактами: куда перейдут Дзюба, Ионов и Урунов

В ближайшее время эти футболисты будут особенно востребованы.

Игроки без клубов

Артем Дзюба (последний клуб — «Адана Демирспор»)

После ухода из «Зенита» экс-капитан сборной России никак не может найти постоянную команду и набрать игровой ритм: летом он тренировался с «Рубином», но контракт не подписал. Затем уехал в Турцию, но не закрепился в составе «Аданы», быстро разорвал соглашение и вернулся в Россию.

После 21 мая Дзюба провел лишь пять неполных матчей, но не оставляет надежд найти клуб в премьер-лиге. Недавно в «Нижнем Новгороде» сообщили, что им предлагали подписать нападающего: «Были определенные люди, которые звонили в клуб и предлагали его услуги. Нам это не интересно. Политика нашего клуба не подразумевает брать футболистов за большие деньги. Да, он звездный игрок, но уже возрастной», — сказал «Чемпионату» гендиректор «Нижнего» Равиль Измайлов.

Слухов вокруг будущего Дзюбы в последние месяцы было много, но Артем до сих пор остается без команды.

Остон Урунов (последний клуб — «Урал»)

Остон Урунов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

После провала в «Спартаке» Остон Урунов пытался перезапустить карьеру в «Уфе» и «Урале». Но безуспешно — Виктор Гончаренко, судя по всему, тоже устал ждать, когда хавбек возьмется за голову.

«Футбол — это командный вид спорта, и здесь свое эго [приходится] подчинять командным интересам. Если этого не происходит, то у игрока проблемы со мной в первую очередь. Никакого конфликта не было, на самом деле Остон сам себя накрутил. В результате мы решили, что ему лучше поискать какую-то другую команду», — заявил тренер ТАСС.

В этом сезоне у Урунова лишь три матча за «Урал» и 80 минут, проведенных на поле. Пока сложно представить, рискнет ли кто-либо в РПЛ на сотрудничество с Остоном.

Игорь Смольников (последний клуб — «Торпедо»)

34-летний защитник перед Новым годом расторг контракт с «Торпедо» по обоюдному согласию.

О причинах такого решения не сообщается, но не исключено, что на ситуацию повлиял конфликт с Андреем Талалевым. 30 октября в матче со «Спартаком» Смольников был заменен в середине второго тайма и сразу ушел в раздевалку. После возвращения на скамейку у футболиста состоялся эмоциональный диалог с тренером.

На пресс-конференции Талалаев подтвердил, что Игорь был недоволен его решением: «Если мои футболисты будут довольны тем, что их меняют, я выгоню их из команды».

Спустя месяц после инцидента защитник покинул «Торпедо». О завершении карьеры Смольников не сообщал — ждем Игоря в новом клубе.

Виталий Лысцов (последний клуб — «Ахмат»)

Виталий Лысцов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Виталий Лысцов остается без игровой практики с марта прошлого года. В июле он расторг контракт с «Локомотивом», а последним его клубом был «Ахмат», где он выступал на правах аренды. Подписать полноценный контракт летом не помог даже статус свободного агента.

После этого интерес к Лысцову проявлял «Рубин». По данным «СЭ», Леонид Слуцкий выбирал между ним и Александром Мартыновичем и в итоге сделал ставку на более опытного защитника.

Осенью Лысцов поддерживал форму с «Сатурном», а в настоящий момент продолжает поиски команды.

Удивительно, но еще два года назад игра Виталия впечатлила Марко Николича, который настоял на возвращении футболиста в «Локомотив». С тех пор карьера Лысцова застопорилась — теперь важно как можно быстрее найти клуб и набрать игровой тонус.

Кто может стать свободным агентом летом?

Далер Кузяев и Вячеслав Караваев («Зенит»)

Вячеслав Караваев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Два ключевых игрока «Зенита» из числа россиян летом могут стать свободными агентами, если не продлят контракты. Время еще есть. По словам гендиректора Александра Медведева, переговоры о пролонгации соглашений с Кузяевым и Караваевым будут вестись во время зимних сборов «Зенита». Будет очень странно, если оба в итоге покинут Санкт-Петербург.

Дмитрий Полоз («Ростов»)

Контракт лучшего бомбардира «Ростова» истекает через полгода. В ноябре «СЭ» сообщал о том, что Полоз ведет переговоры с руководством о продлении соглашения. Но позже сам игрок дал понять, что никаких контактов с менеджментом клуба по этому поводу у него не было. У «Ростова» остается пять месяцев, чтобы сохранить футболиста.

Алексей Ионов («Краснодар»)

Алексей Ионов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ионов перешел в «Краснодар» летом 2020-го из «Ростова», подписав контракт на три года. После этого о пролонгации соглашения не сообщалось.

Прямо сейчас Ионов в шаге от своего лучшего результата по голам в «Краснодаре» — в 19 матчах на его счету четыре мяча (в сезоне-2021/22 было 2, а в сезоне-2020/21 — 4).

Вероятно, окончательное решение по будущему футболиста будет принимать новый тренер Владимир Ивич. У серба есть вся вторая часть сезона, чтобы окончательно понять, нужен ли ему в дальнейшем форвард, которому 18 февраля исполнится 34 года.