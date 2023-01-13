Свободные агенты РПЛ и игроки с истекающими контрактами: куда перейдут Дзюба, Ионов и Урунов

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После ухода из «Зенита» экс-капитан сборной России никак не может найти постоянную команду и набрать игровой ритм: летом он тренировался с «Рубином», но контракт не подписал. Затем уехал в Турцию, но не закрепился в составе «Аданы», быстро разорвал соглашение и вернулся в Россию.
После 21 мая Дзюба провел лишь пять неполных матчей, но не оставляет надежд найти клуб в премьер-лиге. Недавно в «Нижнем Новгороде» сообщили, что им предлагали подписать нападающего: «Были определенные люди, которые звонили в клуб и предлагали его услуги. Нам это не интересно. Политика нашего клуба не подразумевает брать футболистов за большие деньги. Да, он звездный игрок, но уже возрастной», — сказал «Чемпионату» гендиректор «Нижнего» Равиль Измайлов.
Слухов вокруг будущего Дзюбы в последние месяцы было много, но Артем до сих пор остается без команды.
После провала в «Спартаке» Остон Урунов пытался перезапустить карьеру в «Уфе» и «Урале». Но безуспешно — Виктор Гончаренко, судя по всему, тоже устал ждать, когда хавбек возьмется за голову.
«Футбол — это командный вид спорта, и здесь свое эго [приходится] подчинять командным интересам. Если этого не происходит, то у игрока проблемы со мной в первую очередь. Никакого конфликта не было, на самом деле Остон сам себя накрутил. В результате мы решили, что ему лучше поискать какую-то другую команду», — заявил тренер ТАСС.
В этом сезоне у Урунова лишь три матча за «Урал» и 80 минут, проведенных на поле. Пока сложно представить, рискнет ли кто-либо в РПЛ на сотрудничество с Остоном.
34-летний защитник перед Новым годом расторг контракт с «Торпедо» по обоюдному согласию.
О причинах такого решения не сообщается, но не исключено, что на ситуацию повлиял конфликт с Андреем Талалевым. 30 октября в матче со «Спартаком» Смольников был заменен в середине второго тайма и сразу ушел в раздевалку. После возвращения на скамейку у футболиста состоялся эмоциональный диалог с тренером.
На пресс-конференции Талалаев подтвердил, что Игорь был недоволен его решением: «Если мои футболисты будут довольны тем, что их меняют, я выгоню их из команды».
Спустя месяц после инцидента защитник покинул «Торпедо». О завершении карьеры Смольников не сообщал — ждем Игоря в новом клубе.
Виталий Лысцов остается без игровой практики с марта прошлого года. В июле он расторг контракт с «Локомотивом», а последним его клубом был «Ахмат», где он выступал на правах аренды. Подписать полноценный контракт летом не помог даже статус свободного агента.
После этого интерес к Лысцову проявлял «Рубин». По данным «СЭ», Леонид Слуцкий выбирал между ним и Александром Мартыновичем и в итоге сделал ставку на более опытного защитника.
Осенью Лысцов поддерживал форму с «Сатурном», а в настоящий момент продолжает поиски команды.
Удивительно, но еще два года назад игра Виталия впечатлила Марко Николича, который настоял на возвращении футболиста в «Локомотив». С тех пор карьера Лысцова застопорилась — теперь важно как можно быстрее найти клуб и набрать игровой тонус.
Два ключевых игрока «Зенита» из числа россиян летом могут стать свободными агентами, если не продлят контракты. Время еще есть. По словам гендиректора Александра Медведева, переговоры о пролонгации соглашений с Кузяевым и Караваевым будут вестись во время зимних сборов «Зенита». Будет очень странно, если оба в итоге покинут Санкт-Петербург.
Контракт лучшего бомбардира «Ростова» истекает через полгода. В ноябре «СЭ» сообщал о том, что Полоз ведет переговоры с руководством о продлении соглашения. Но позже сам игрок дал понять, что никаких контактов с менеджментом клуба по этому поводу у него не было. У «Ростова» остается пять месяцев, чтобы сохранить футболиста.
Ионов перешел в «Краснодар» летом 2020-го из «Ростова», подписав контракт на три года. После этого о пролонгации соглашения не сообщалось.
Прямо сейчас Ионов в шаге от своего лучшего результата по голам в «Краснодаре» — в 19 матчах на его счету четыре мяча (в сезоне-2021/22 было 2, а в сезоне-2020/21 — 4).
Вероятно, окончательное решение по будущему футболиста будет принимать новый тренер Владимир Ивич. У серба есть вся вторая часть сезона, чтобы окончательно понять, нужен ли ему в дальнейшем форвард, которому 18 февраля исполнится 34 года.