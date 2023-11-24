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Сегодня, 15:00

Кто в РПЛ чаще всех использует воспитанников? В топе — два клуба из Москвы

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Константин Тюкавин, Дмитрий Баринов и Матвей Сафонов
Константин Тюкавин, Дмитрий Баринов и Матвей Сафонов.
Фото «СЭ»
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Расшифровываем исследование CIES.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил исследование по итогам первого круга РПЛ. Ключевой показатель — сколько минут в процентном соотношении провели на поле воспитанники клуба. Выяснилось, что «Локомотив» чаще всех в чемпионате России задействует своих воспитанников — 42,2% времени.

Разберем исследование более детально, но сперва напомним, что по правилам УЕФА воспитанником считается футболист, который начиная с 15 лет и до достижения 21 года провел в системе клуба минимум три года (причем не обязательно подряд).

В топ-3 два московских клуба

1-е место. «Локомотив» — 10 воспитанников (42,2% игрового времени)

В команде Михаила Галактионова большое количество минут на поле в первой части сезона провели капитан Дмитрий Баринов (1260), Евгений Морозов (920), Артем Карпукас (884) и Антон Миранчук (728). Реже них играют Егор Погостнов (340), Дмитрий Рыбчинский (305), Рифат Жемалетдинов (253), Даниил Куликов (119) и вернувшийся из «Пари НН» Тимур Сулейманов (97). Станислав Магкеев в этом сезоне на поле не появлялся.

2-е место. «Динамо» — 11 воспитанников (38,3% игрового времени)

«Динамо» занимает первое место по общему количеству задействованных воспитанников, но уступает «Локомотиву» по проценту игрового времени. Марцел Личка вообще охотно подводит к основе молодых футболистов. Если 1147 минут у Константина Тюкавина уже никого не удивляют, поскольку в этом сезоне он является главной движущей силой в атаке бело-голубых (лучший бомбардир команды), то Ярослав Гладышев (277) и Станислав Бессмертный (216) стали все чаще выделяться на поле. Не стоит также забывать и о голкиперах — Антон Шунин (900) и Игорь Лещук (450) успешно заменяют друг друга в воротах. Арсен Захарян также учтен в этом рейтинге: до переезда в Испанию он успел сыграть 203 минуты.

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3-е место. «Краснодар» — 7 воспитанников (33,8% игрового времени)

«Краснодар» в этом сезоне предстал для нас в новом свете: банда Владимира Ивича всерьез навязала «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство. Клуб немного сменил вектор и разбавил русский костяк латиноамериканскими футболистами. Несмотря на это, Матвей Сафонов — по-прежнему лидер команды по количеству сыгранных минут (1350). Его позиция в воротах не подвергается сомнению — сыграл все 15 матчей от звонка до звонка.

Эдуард Сперцян (1281), Александр Черников (1205) и Никита Кривцов (1090) по-прежнему являются ключевыми игроками полузащиты. Также в этом сезоне невероятно прогрессирует Сергей Волков (1074), за что заслуженно получает регулярные вызовы в национальную сборную.

Футболист Федор Чалов
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и «Спартак» попали в пятерку, «Зенит» — лишь седьмой

4-е место. ЦСКА — 9 воспитанников (28% игрового времени)

По количеству минут на поле у армейцев сразу три воспитанника в топ-6: Федор Чалов (1237), Игорь Акинфеев (1080) и Антон Заболотный (1036). Также Владимир Федотов в этом сезоне подводит к основе молодых Михаила Рядно (271), Кирилла Глебова (180) и Никиту Ермакова (52). Во время травмы Акинфеева небольшое игровое время получил его сменщик — Владислав Тороп (270). В Кубке России, который не учитывается в этой статистике, мы часто видели на поле Матвея Кисляка. В РПЛ он пока провел лишь одну минуту, но, скорее всего, во второй части сезона прибавит в этом показателе.

5-е место. «Спартак» — 5 воспитанников (23,3% игрового времени)

Неожиданно для многих больше всех среди российских игроков в «Спартаке» Гильермо Абаскаль доверяет Данилу Денисову (1158 минут). Он начал заниматься футболом в Петербурге, но с 2019 года находится в системе красно-белых, поэтому по правилам УЕФА считается воспитанником клуба. Также можно отметить Александра Максименко (851), Руслана Литвинова (795) и Михаила Игнатова (553).

Еще один воспитанник — Павел Мелешин (80) — пока провел только одну игру в старте, в первом туре против «Оренбурга», а после этого лишь один раз вышел на замену.

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6-е место. «Ростов» — 4 воспитанника (15,4% игрового времени)

Валерий Карпин — один из немногих тренеров в РПЛ, который не боится ставить в старт российских футболистов. Другое дело, что большая часть из них — не воспитанники клуба.

В составе ростовчан их всего четверо: армянин Хорен Байрамян (665 минут), Андрей Лангович (304), Иван Комаров (34) и Давид Семенчук (31).

7-е место. «Зенит» — 6 воспитанников (11,7% игрового времени)

Болельщики петербургского клуба каждый год мечтают, чтобы в команде появлялось как можно больше «своих» игроков. Однако пока в городе на Неве предпочитают плотно осваивать латиноамериканский рынок, очень осторожно подводя к основе воспитанников.

Казалось, что в этом сезоне засверкает полузащитник Дмитрий Васильев, но из-за травмы он сыграл лишь в четырех матчах, в одном из них - в основе. Всего на его счету пока лишь 137 минут.

Место в воротах по-прежнему удерживает за собой Михаил Кержаков (990), девять раз на поле появлялся Данил Круговой (267). Алексей Сутормин (130), Дмитрий Чистяков (107) и Александр Васютин (90) не являются игроками старта. Первый, возможно, и вовсе покинет Петербург зимой.

Футболист Даниил Денисов
Даниил Денисов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Команды меньше чем с двумя воспитанниками

7-е место. «Балтика» — 2 воспитанника (5,6% игрового времени)

8-е место. «Рубин» — 2 воспитанника (4,3% игрового времени)

9-е место. «Урал» — 2 воспитанника (2,5% игрового времени)

10-е место. «Факел» — 1 воспитанник (2% игрового времени)

11-е место. «Ахмат» — 2 воспитанника (1,2% игрового времени)

12-е место. «Оренбург» — 1 воспитанник (0,6% игрового времени)

13-е место. «Сочи» — 1 воспитанник (0,4% игрового времени)

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Начиная с седьмого места рейтинга нет команд, в составе которых на поле появлялось больше двух воспитанников.

Здесь можно отдельно отметить 18-летнего Илью Ишкова (343 минуты) из «Урала», который запомнился слезами после незабитого пенальти в матче с «Локомотивом» и невероятным по красоте голом в ворота «Динамо». Уже ходят разговоры о том, что юный полузащитник заинтересовал петербургский «Зенит».

14-е и 15-е места делят «Крылья Советов» и «Пари НН». Эти команды вообще не задействовали своих воспитанников.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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