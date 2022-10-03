«Зенит» победил по делу, но игра «Ростова» — творческое достижение Карпина. Рабинер — о матче тура, «Спартаке» и романтике Сычевом

Обозреватель «СЭ» рецензирует главные события выходных.

Час «Ростов» показывал, как надо играть с «Зенитом»

То, что показал «Ростов», стало, пожалуй, самой качественной игрой соперника «Зенита» на «Газпром Арене» в этом сезоне. В первые минут 50-55 смотреть на ростовчан было одно удовольствие — против чемпиона на его поле он играл от себя, в свой футбол, не закрылся, и у него это получалось.

Команда Валерия Карпина не отступила от своей идеи даже после быстрого пропущенного гола и продолжала выходить из обороны, начиная с Сергея Песьякова, через короткий пас — несмотря на высочайший и жесточайший прессинг «Зенита», давно не игравшего так агрессивно (тут наверняка сказались и эмоции после 0:3 от «Спартака»). И несмотря даже на совершенную 18-летним Мелехиным под этим прессингом ошибку в передаче, которая привела к первому голу. «Ростов» не упростил, не примитивизировал игру, и это порадовало.

Тренер и объяснит после матча, что расти можно, только играя так, а не пуляя по аутам. А юный Мелехин через такой опыт должен пройти, чтобы стать мастером, и суровой критики за такую передачу (кстати, перед ней был его же великолепный перехват!) не заслуживает. Честно говоря, приятно такое слушать. У нас сейчас, кстати, не так мало специалистов именно с таким менталитетом — долгоиграющим, а не рассчитанным только на сегодняшний результат.

Первый тайм считаю творческим достижением Карпина — по такому футболу видно, чего он хочет и как растет сам. Николай Комличенко сравнял в начале второго, и это выглядело абсолютно заслуженно — как результат всей ростовской игры. Но то ли сил, то ли глубины скамейки «Ростову» не хватило, то ли просто мастерство бразильцев сказалось. Автор первого гола Малком весь матч был в полном порядке, а стоило игрокам с Дона совершить даже не грубую ошибку, а небольшую помарку, как Вендел мигом сделал (правда, при помощи здорово сыгравшего с ним в стенку Ивана Сергеева) второй, победный, гол. На еще один камбэк Карпину, как говаривал Андрей Старостин, было нечем жарить.

Сравните, как вышел на замену Далер Кузяев (да и тот же Сергеев) и как — любой из ростовчан. Скамейка у «Зенита» решает очень многое. Поэтому всегда был и остаюсь противником, увы, утвержденного ИФАБ как постоянное «пандемийного» правила пяти замен, которое добавляет фаворитам дополнительное преимущество.

Против лома нет приема — формула «бразильцы плюс скамейка плюс отсутствие еврокубков» делает «Зенит» с его особыми для России возможностями чемпионом еще до начала сезона. У него рекорд клуба всех времен по очкам, завоеванным к этому туру. Тем не менее на его фоне «Ростов» показал серьезный уровень и не должен сильно расстраиваться этому проигрышу, пусть он и стал для команды Карпина первым в чемпионате.

Промес идет к ста голам

«Спартак» был далек от идеала, но выиграл, как и «Зенит», закономерно. Это, кстати, первое поражение «Нижнего» в нынешнем чемпионате от московского клуба. А «Спартак» одержал вторую волевую победу в сезоне, причем обе — выездные: первая была в Воронеже. Продолжает сверкать Квинси Промес, закономерно признанный лучшим футболистом матча. Проверку эйфорией после «Зенита» красно-белые тоже прошли.

Хоть это было и непросто. И по поводу проигранного первого тайма им не стоило кивать на энергетически и эмоционально затратный кубковый матч, состоявшийся в четверг. Из того стартового состава у «Спартака» на берегах Волги с первых минут вышло лишь пятеро: Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Роман Зобнин, Наиль Умяров и Промес. Большая ротация показала, что Гильермо Абаскаль увидел, насколько его команда вложилась в 3:0 у питерцев.

В Нижнем очень не хватало дисквалифицированного Александра Соболева. Шамар Николсон после противостояния Лео Месси в товарищеском матче в США, как показалось по первым 45 минутам, на грешную российскую землю вернуться не успел — это произойдет только во втором тайме. Промесу мешало то, что при 4-3-3 он играл не на идеальной для него позиции одного из двух форвардов, а строго слева, что его игру сильно обедняло. Антон Зиньковский проводил первый матч в основе после травмы и, хоть и очень старался, оптимальную форму пока явно не набрал.

У «Спартака» первые полтайма было хорошее давление, но почти без моментов, а «Нижний» реализовал первый хороший шанс. Там был какой-то коллективный паралич, последняя сцена из «Ревизора». Умяров пропустил Мамаду Майгу, едва ли не сделав книксен со словами: «Только после вас!»; Миха Мевля сотворил что-то категорически непонятное вместо того, чтобы броситься под мяч и заблокировать удар, Александр Селихов пропустил, да, сложный мяч, но в ближний угол. Меньше всего тут, мне кажется, претензий к Зиньковскому, который хотел подстраховать Умярова, но убрал ногу, поскольку обоснованно боялся, что «привезет» пенальти.

Майга в первую очередь сам молодец — смелый парень, не испугался пойти на полкоманды именитых соперников и не заметил их. Ну а окончательно очаровал всех после матча в микст-зоне. Понятия не имел, что малиец из «Нижнего» имеет российский паспорт, отлично и с широченной улыбкой говорит по-русски, готов играть за сборную и по матчу с Киргизией считает, что у него там есть шанс!

Его партнер Милсон русским пока вряд ли овладел, но при 1:0 имел шанс увеличить счет в пользу «Нижнего», попав в перекладину. Возможно, забей он — и на этом все бы для красно-белых закончилось. Но не повезло, и совсем скоро случилась дивная скидка Промеса пяткой после заброса Зиньковского. А ее адресат Николсон, игравший до того плохо и уже увидевший на бровке готовившегося его заменить Павла Мелешина, вонзил ответный гол.

На кромке поля в этот момент у «Спартака» стояли трое, и массовую замену уже начали объявлять по стадиону. Такое решение Абаскаля казалось правильным, поскольку все выглядело так, что красно-белые зашли в тупик. Но гол случился, и после него тройная перестановка превратилась в одинарную. В итоге Николсон доиграл почти до конца матча. Когда Мелешин его все-таки заменил, то отработал вверенные ему пять минут как зверь — стелился в подкатах, мешал соперникам делать вообще все и даже заработал желтую карточку. Так что Павел — не из тех форвардов, которые играют на чистых мячах!

А Промес после явной игры рукой вышедшего на замену Момо Янсане забил победный мяч обалденной паненкой! «Пижон, но наш пижон!» — с восторгом, перемешанным с волнением, написал мне по горячим следам в комментариях в Telegram-канале «РабиНерв» читатель Дмитрий. Тут ведь нелишне будет вспомнить, что совсем недавно Квинси не забил пенальти, поскользнувшись и ударив мячом о другую ногу. И после этого пойти на такое! Однако ж пошел. И преуспел.

Гол «Нижнему» стал для него 93-м в спартаковской карьере. Сто голов уже близки. И это будет настоящая история — никогда еще легионеры не разменивали сотню за «Спартак»! Да и вообще из них это удавалось только Вагнеру Лав.

Славиша Йоканович. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Йоканович идет к отставке?

Когда «Спартак» переломил ход матча в Нижнем Новгороде, «Динамо» проиграло в Грозном. И тут я бы обратил внимание на уважительные высказывания, сделанные в адрес друг друга бывшим и нынешним тренерами «Ахмата» — Андреем Талалаевым и Сергеем Ташуевым. Второй сказал, что, придя, обнаружил хорошо подготовленную команду. Специалисты много лет знакомы, общаются, у них есть взаимное уважение. А когда один тренер не противопоставляет себя другому и не руководствуется принципом «Весь мир до основанья мы разрушим», шансов на то, что смена власти пройдет ровно и без особых потрясений, увеличивается.

А вот у Славиши Йокановича, чей футбол в корне отличается от игры Сандро Шварца, пока ничего не получается. И прежняя зрелищная игра, которая так привлекала болельщиков, исчезла, и результата новый прагматичный футбол не приносит. Мы видим восьмое место после 11 туров. И разность мячей всего «плюс 3». И лишь 17 забитых голов — меньше только у шести команд, а больше даже у «Оренбурга». Кстати, работа Марцела Лички, чьи новички РПЛ занимают восьмое место и играют весело и зрелищно, заслуживает отдельного одобрения. Хотя если уж оренбуржцы рассыпаются, то с треском.

Возвращаясь к «Динамо», не уверен, что такими темпами Йоканович долго протянет во главе бело-голубых. Уж совсем он не выдерживает сравнения с предшественником, без успехов работающим сейчас в берлинской «Герте». А главное — непонятен путь Славиши. Куда он идет? К отставке, которую может ускорить поражение в следующем туре от ЦСКА?

Владимир Сычевой делает предложение своей девушке. ФК «Оренбург»

Романтик Сычевой и человек Любимов

И, наконец, момент тура.

Мне подумалось, что добрая история с нападающим «Оренбурга» Владимиром Сычевым и его предложением любимой девушке прямо после его гола — это то, чего сейчас так не хватает РПЛ.

Герой этого сюжета — не только сам романтик Сычевой, но и судья Артем Любимов, который мог испортить все второй желтой, а значит, красной карточкой форварду. Хватает педантов, считающих, что надо было поступить именно так. Как сделал, например, Василий Казарцев, наказавший когда-то желтой карточкой Соболева за показ после гола майки с фотографией его умершей за неделю до того мамы.

Не понимаю позиции тех, кто утверждает, что вторая желтая карточка в Оренбурге была обязательна. Если есть такой параграф в регламенте, правилах или еще каком-то своде законов — значит, его надо выполнять.

Вот есть же такие люди, для которых существует только буква, а не дух. Ну, реально ведь даже игроки «Сочи» сошли бы с ума, удали Любимов (еще же и фамилия арбитра какая!) в такой ситуации Сычевого. Надеюсь, судейским органам не придет в голову наказать Артема. Уж больно нештатная, «человеческая», ситуация. Где и нужно было показать себя человеком, что он, молодец, и сделал. И дальше за карьерой Любимова буду наблюдать с симпатией.

Классик сказал, что милосердие выше закона. Это был как раз тот случай, и надо бы об этом изречении почаще вспоминать. Потому что хуже от этого не стало никому, а лучше — всем. И говорить о рядовой игре «Оренбург» — «Сочи» еще долго будут по этому нестандартному и счастливому для парня и его возлюбленной моменту, а не по голам и очкам.

Поэтому и воспринимается эта история с каким-то щемящим чувством — как будто форточку в душном помещении открыли. Люди должны оставаться людьми. Даже те, кто показывает карточки и выносит приговоры в самых разных сферах жизни.