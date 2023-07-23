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Напутствие от главы Татарстана, Рахимов лично вел всех новичков. Что окружало яркое возвращение «Рубина» в РПЛ

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Футболисты «Рубина» празднуют гол в ворота «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Казанцы впечатлили в матче с «Локомотивом».

Перед стартом сезона Рашида Рахимова многие называли кандидатом на первую отставку, а о перспективах его команды говорили в лучшем случае в контексте середняка, который будет бороться за выживание. Матч с «Локомотивом» эти тезисы пока глобально не опроверг, но для Казани такое начало точно внушает оптимизм.

В день вылета в Москву футболисты «Рубина» встретились с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Он не был на базе футбольной команды больше десяти лет — в основном внимание и публичная поддержка оказывалась хоккейному «Ак Барсу». А тут глава региона поддержал игроков и новое руководство клуба личным визитом и напутственными словами.

«После ночи всегда бывает рассвет. Рассвет наступил — хотелось бы, чтобы солнце нас грело», — сказал Минниханов футболистам.

В Черкизово «Рубин» превзошел все ожидания. Буквально год назад игроки рыдали, вылетев в ФНЛ — а теперь праздновали первый гол после возвращения уже на 3-й минуте. Все благодаря связке Рожкова и Даку.

Илья — воспитанник академии «Рубина», который неожиданно начал сезон в основе, так как Мацей Рыбус сразу после трансфера в Казань получил травму. Среди номинальных левых защитников у Рахимова был только 18-летний юноша без опыта на взрослом уровне: Рожков не играл за «Рубин» даже в ФНЛ (сидел под Ильей Самошниковым).

Но не просто не растерялся — быстро оформил результативную передачу и уверенно провел отведенный час на поле, застолбив место в старте и на следующий матч.

Даку — тоже важнейшая фигура нового «Рубина». Он уже заставил казанских болельщиков забыть о Виталии Лисаковиче. Рахимов скрыл сборы и контрольные матчи от публики, поэтому об уровне форварда можно было догадываться только по редким утечкам информации из клуба. И в «Рубине» очень восторженно говорили о новичке: техничный, координированный, хорош в верховой борьбе и реализации. И именно это мы увидели против «Локомотива». Нападающий из Косово, который внешне похож то ли на Руслана Пименова, то ли на Дарко Йевтича, стал MVP встречи, замучив защитников «Локо» — Фассона и Морозова.

Пока Даку нагружал соперников впереди, сзади страховал Игор Вуячич. Черногорец играл центрального защитника в тройке и полностью закрыл Артема Дзюбу, не позволив лидеру «Локо» ничего создать. Несмотря на рикошет при первом голе, его дебют однозначно удался.

В опорной зоне особенно впечатлил Угочукву Иву — нигериец с армянским паспортом показал, как надо контролировать зону перед своей штрафной и начинать атаки. Именно он выводил Джоэля Фамейе один на один с Лантратовым.

Все четыре новичка — кандидаты Рашида Рахимова. Тренер сумел переломить конфликтную ситуацию с Эдуардом Сафоновым (вместо него спортивным директором стал Константин Дзюба), обозначил в клубе свой авторитет и не только вел потенциальных игроков, но и участвовал в переговорах.

Константин Дзюба и&nbsp;Игор Вуячич. Спортивный директор Дзюба, новички с Балкан и уход Дзагоева. Каким «Рубин» возвращается в РПЛ

Впрочем, определенные вопросы к Рахимову по игре в Черкизово все же остались. Например, не очень понятна замена Рожкова: на его позиции нет выбора, а молодой игрок провел все сборы с основой и точно был готов провести все 90 минут. В итоге тренер убрал атакующего фулбека, сместив туда центрального защитника Грицаенко — более оборонительного игрока. Видимо, это связано с желанием чуть успокоить игру на левом фланге. Но вышло так себе: именно Грицаенко не успел к Илье Самошникову, который исполнил голевую передачу на Изидора (его не смог закрыть Ашурматов, появившийся на поле вместо Рожкова).

Есть вопросы и к Юрию Дюпину, который позиционно не был готов к такому удару. Продлить с 35-летним голкипером контракт и не брать никого к нему в конкуренцию вторым номером — тоже решение Рахимова. Посмотрим, как это скажется на дистанции.

В итоге не самая понятная перестановка игроков в защите стоила «Рубину» победы, хотя казанцы по всем показателями на нее наиграли. Гости превзошли «Локо» по ожидаемым голам (1.99 xG против 0.85), ударам (19 против 13) и попаданиям в створ (7 против 5). Один Джоэль Фамейе в первом тайме упустил несколько роскошных моментов!

«Рубин» — точно одно из главных открытий первого тура. И клуб, за которым будет очень интересно наблюдать в этом сезоне. Главный вопрос: сохранит ли команда Рахимова качество, смелость и агрессию в следующих матчах? И на что будет претендовать?

Максим Глушенков, Артем Дзюба и&nbsp;Сергей Пиняев (слева направо) после матча с &laquo;Рубином&raquo;. «Локо» слишком поверил в себя, но не решил главную проблему. Как с такими провалами в обороне бороться за топ-3?

В руководстве о целях на сезон говорят очень осторожно, помня о недавном печальном опыте. Два года назад команда Леонида Слуцкого тоже ярко стартовала, обыграв дома «Спартак» (1:0) и разгромив «Арсенал» (3:0) с шедевром Хвичи Кварацхелии. Но в итоге вылетела в ФНЛ.

Нынешний старт «Рубина» не говорит о том, что команда Рахимова будет биться за высокие места, но игра казанцев определенно внушает оптимизм. Рассвет, о котором говорил Минниханов, наступил.

Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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