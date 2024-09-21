Чудо-пасы Файзуллаева не помогли ЦСКА с «Рубином». Казанцы прервали серию поражений

Зато Жемалетдинов приятно удивил.

ЦСКА, вероятно, самый проблемный российский гранд прямо сейчас. Летняя трансферная кампания не впечатлила — покупок почти не случилось, зато потери были внушительные. Один только Федор Чалов чего стоит — уехавший за не самые большие по футбольным меркам деньги (3 миллиона евро) в Грецию форвард был важной деталью атакующего механизма, теперь нужно привыкать к жизни без него.

Однако стоит отдать красно-синим должное: несмотря на непростые условия и общий не самый позитивный фон, они двигаются по сезону достаточно бодро. Команда под руководством Марко Николича хоть и неизменно проигрывала грандам, железно забирала свое в матчах с аутсайдерами. А не так давно и негативный тренд с топ-клубами был прерван — армейцы одолели «Краснодар» (2:0) в кубковой встрече. Так что настрой на «Рубин» был боевой — тем более казанцы не в лучшей форме: команда Рашида Рахимова накануне встречи с ЦСКА проиграла всухую три матча подряд.

Из тревог было только поле — газон на «Ак Барс Арене» находится не в лучшем состоянии. «Видим, что поле в Казани не в самом лучшем состоянии, чуть погуляли по нему. Оно чуть-чуть тяжелое... Хочу, чтобы мы справились со всеми этими вопросами и забрали три очка», — заявил перед игрой Марко Николич.

В сравнении с матчем против «Зенита» босс ЦСКА сделал пару изменений, одно из которых стало вынужденным — из-за небольшого повреждения в старте на «Рубин» не вышел Саша Зделар. В остальном и защитная, и атакующая линии сохранились — ни Койта, ни Гуарирапа в основу не попали.

Этот состав хорошо работал против «Зенита» — и в целом по сезону — в игре с «Рубином» ничего не изменилось. Армейцы давили со всех сторон, в позиционных атаках и на стандартных положениях — и вполне ожидаемо отличились еще в первом тайме. Причем забил Рифат Жемалетдинов (с отличного паса Файзуллаева) — для футболиста, чья карьера в ЦСКА началась не очень просто, гол в ворота «Рубина» стал дебютным в составе красно-синих.

Рифат вообще сиял в первом тайме, и, пожалуй, выдал лучшие 45 минут в этом сезоне. Ближе к перерыву он спродюсировал второй гол гостей: отлично разобрался в штрафной в окружении защитников, пробил во вратаря — Ставер среагировал, но отбил мяч прямо на ногу Мусаеву. Хорошая была бы атака, но арбитр Левников обнаружил офсайд после вмешательства ВАР.

Во-втором тайме, вероятно, получив хороший заряд от Рашида Рахимова, казанцы активизировались. Первые 45 минут стали провальными — 8:2 по ударам в пользу ЦСКА, несколько сейвов Ставера и чудом не пропущенных голов как бы говорили, что ситуацию пора менять. Хозяевам удалось это сделать — 10 минут после перерыва они полностью контролировали игру.

Потеря инициативы дорого стоила ЦСКА. «Рубин» известен как «прыгучая» команда, хорошо играющая верхом, и именно этим своим плюсом казанцы воспользовались. На 49-й минуте после удара Тесленко только шикарный сейв Акинфеева (и невезение следом добивавшего Даку) спасло команду Николича от пропущенного мяча. А на 55-й не помогло уже ничего — удар все того же Тесленко головой после углового был настолько идеален, что Акинфеев даже не сдвинулся с места.

При равном счете игра стабилизировалась в лучшем смысле слова — опасные моменты остались, но теперь возникали уже у обеих команд. Так, на 59-й выход один на один не реализовал Обляков (хотя получил просто шикарный «парашютик» от Файзуллаева в касание), а на 68-й чуть не повезло Даку — он аккуратно послал мяч в нижний левый угол, но Акинфеев отлично среагировал и спас. На 78-й тот же Даку пробил с острого угла, но тоже безуспешно.

К 80-й минуте команды явно выдохлись, и никто, на кого болельщики обоих клубов возлагали надежды, не помог. Новичок ЦСКА Сауль Гуарирапа, вышедший на 66-й минуте, вообще не впечатлил. Форвард казанцев Мирлинд Даку, которого слухи в последние месяцы отправляли очень высоко и далеко, старался, но тоже забить не смог. В третьем матче подряд.

При этом его команда по итогу все равно добилась хорошего результата — ничья 1:1 с ЦСКА на фоне трех подряд поражений смотрится приятно. Учитывая, что 2:8 по ударам после первого тайма превратилось в 12:18 к концу встречи, такое атакующее преображение — дополнительный позитив для казанцев.

А вот какое настроение будет теперь у ЦСКА — сказать сложно. Москвичи упустили победу, да и не особо наиграли на нее во втором тайме. Марко Николичу будет о чем подумать. А пока хороший шанс улучшить позиции в верхней половине таблицы упущен — с не самым очевидным соперником.