Триллер в Казани: два шедевра приблизили «Динамо» к победе в меньшинстве, но «Рубин» спасся на 95-й!

2:2 в огненном матче.

К шестому туру РПЛ «Рубин» и «Динамо» подошли на разных полюсах турнирной таблицы — пока казанцы со скрипом поднимаются со дна (до матча с «Динамо» шли на 12-м месте), москвичи приблизились к топ-3. Чтобы вплотную подойти к лидирующему «Краснодару», команде Марцела Лички нужна была гостевая победа над клубом, только недавно вернувшимся из ФНЛ.

У «Рубина» весьма ожидаемые проблемы на старте сезона. У команды осталось грозное по российским меркам имя, но по стоимости состава казанцы — лишь 12-е в лиге (20,2 миллиона евро по Transfermarkt). Команда Рахимова не так уж плоха в атаке и благодаря шести голам добыла очки с «Локомотивом», «Оренбургом» и «Крыльями», но вместе с тем получила разгромы 1:4 и 0:3 от «Спартака» и «Ростова» соответственно. 11 пропущенных мячей за пять туров — показатель проблем в обороне: больше пока пропускает только «Оренбург», растерявший магию Лички.

К слову, сам Марцел собирает положительные отзывы в «Динамо». После натужного старта (поражение от «Краснодара» и ничья с «Крыльями») бело-голубые набрали ход, добыв победы над «Балтикой» и прямыми конкурентами — «Зенитом» и ЦСКА. Очевидно, чешский тренер прививает команде тот же заводной агрессивный футбол, который ставил в Оренбурге, но при всей атакующей мощи пока у «Динамо» проблемы с надежностью у своих ворот, плюс непонятно, насколько серьезно скажется продажа Захаряна.

Пока кажется, что Личка определился с твердой основной обоймой в атаке — Тюкавин на острие, Смолов в роли «десятки» и Макаров с Нгамале на флангах при поддержке экспериментальной пары опорных в лице Фомина и Лаксальта.

«Рубин» же вышел по классической схеме 3-5-2 с Ломовицким и Кабутовым на флангах и парой форвардов Дака — Кузнецов. А вот Лисакович и вернувшийся в состав Фамейе остались в запасе, так что возможность для усиления игры у Рахимова, о возможной отставке которого в последнее время много пишут, сохранялась.

Начали обе команды весьма активно, устроив борьбу за инициативу в центре поля. Первый опасный момент был создан уже на 7-й минуте, когда Рахмоналиев после заброса Зотова приложился по мячу, но пробил прямо в Шунина.

Но вскоре первый тайм скатился в скуку и толкотню в середине. И если отсутствие креатива со стороны хозяев можно объяснить необходимостью набирать очки, то атака «Динамо» упиралась в массированную оборону соперника — тройки центральных защитников и полузащитников цементировали центр, а латерали вовремя опускались в оборону. Как итог — минимум моментов до перерыва.

Тем удивительнее был результат первого тайма. На 44-й минуте Сергей Карасев поставил пенальти в ворота «Динамо» после того, как Маричаль завалил Даку. Мирлинд подошел к точке и отправил мяч в левый от себя угол — Шунин угадал направление удара, но совсем чуть-чуть не дотянулся.

Сразу после перерыва динамовцы взялись за дело, и на 52-й минуте Макаров мог сравнивать счет, но угодил в штангу. Плюс немного забрался в офсайд. А потом Маричаль еще раз подставил команду — сфолил в центре поля, сорвал контратаку и получил вторую желтую.

Казалось, что на этом атакующий порыв «Динамо» поугаснет, но не тут-то было. Уже спустя четыре минуты после удаления Макаров исполнил красоту, с лета положив мяч в ворота Дюпина. Денис умеет попадать в хайлайты, что в очередной раз продемонстрировал в матче с бывшим клубом.

«Рубин» же, вместо того чтобы дожимать обескровленного соперника, никак не мог создать у ворот динамовцев что-то стоящее. Наказание — еще один гол-шедевр в исполнении «Динамо». На этот раз Скопинцев включил дриблинг и с нерабочей правой ноги вонзил мяч в дальнюю «девятку». В Казани гости забивали исключительно красиво.

После этого игра выровнялась, но зрителей ждала огненная развязка. На последней из добавленных минут «Рубин» все-таки сравнял счет, реализовав угловой! Спас вышедший на поле Фамейе.

«Динамо» чуть-чуть не дотерпело до четвертой подряд победы в чемпионате и упустило шанс приблизиться к «Краснодару». Ну а команда Рашида Рахимова в последних турах подает все больше признаков жизни и показывает, что у вернувшегося из ФНЛ состава есть потенциал.