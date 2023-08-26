Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:00

Триллер в Казани: два шедевра приблизили «Динамо» к победе в меньшинстве, но «Рубин» спасся на 95-й!

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Дмитрий Скопинцев в матче «Рубин» — «Динамо».
Фото ФК «Динамо»
Telegram Дзен
2:2 в огненном матче.
Россия. Премьер-лига. 6-й тур
26 авг, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:2
Динамо

К шестому туру РПЛ «Рубин» и «Динамо» подошли на разных полюсах турнирной таблицы — пока казанцы со скрипом поднимаются со дна (до матча с «Динамо» шли на 12-м месте), москвичи приблизились к топ-3. Чтобы вплотную подойти к лидирующему «Краснодару», команде Марцела Лички нужна была гостевая победа над клубом, только недавно вернувшимся из ФНЛ.

У «Рубина» весьма ожидаемые проблемы на старте сезона. У команды осталось грозное по российским меркам имя, но по стоимости состава казанцы — лишь 12-е в лиге (20,2 миллиона евро по Transfermarkt). Команда Рахимова не так уж плоха в атаке и благодаря шести голам добыла очки с «Локомотивом», «Оренбургом» и «Крыльями», но вместе с тем получила разгромы 1:4 и 0:3 от «Спартака» и «Ростова» соответственно. 11 пропущенных мячей за пять туров — показатель проблем в обороне: больше пока пропускает только «Оренбург», растерявший магию Лички.

К слову, сам Марцел собирает положительные отзывы в «Динамо». После натужного старта (поражение от «Краснодара» и ничья с «Крыльями») бело-голубые набрали ход, добыв победы над «Балтикой» и прямыми конкурентами — «Зенитом» и ЦСКА. Очевидно, чешский тренер прививает команде тот же заводной агрессивный футбол, который ставил в Оренбурге, но при всей атакующей мощи пока у «Динамо» проблемы с надежностью у своих ворот, плюс непонятно, насколько серьезно скажется продажа Захаряна.

Пока кажется, что Личка определился с твердой основной обоймой в атаке — Тюкавин на острие, Смолов в роли «десятки» и Макаров с Нгамале на флангах при поддержке экспериментальной пары опорных в лице Фомина и Лаксальта.

«Рубин» же вышел по классической схеме 3-5-2 с Ломовицким и Кабутовым на флангах и парой форвардов Дака — Кузнецов. А вот Лисакович и вернувшийся в состав Фамейе остались в запасе, так что возможность для усиления игры у Рахимова, о возможной отставке которого в последнее время много пишут, сохранялась.

Начали обе команды весьма активно, устроив борьбу за инициативу в центре поля. Первый опасный момент был создан уже на 7-й минуте, когда Рахмоналиев после заброса Зотова приложился по мячу, но пробил прямо в Шунина.

Но вскоре первый тайм скатился в скуку и толкотню в середине. И если отсутствие креатива со стороны хозяев можно объяснить необходимостью набирать очки, то атака «Динамо» упиралась в массированную оборону соперника — тройки центральных защитников и полузащитников цементировали центр, а латерали вовремя опускались в оборону. Как итог — минимум моментов до перерыва.

Тем удивительнее был результат первого тайма. На 44-й минуте Сергей Карасев поставил пенальти в ворота «Динамо» после того, как Маричаль завалил Даку. Мирлинд подошел к точке и отправил мяч в левый от себя угол — Шунин угадал направление удара, но совсем чуть-чуть не дотянулся.

Сразу после перерыва динамовцы взялись за дело, и на 52-й минуте Макаров мог сравнивать счет, но угодил в штангу. Плюс немного забрался в офсайд. А потом Маричаль еще раз подставил команду — сфолил в центре поля, сорвал контратаку и получил вторую желтую.

Казалось, что на этом атакующий порыв «Динамо» поугаснет, но не тут-то было. Уже спустя четыре минуты после удаления Макаров исполнил красоту, с лета положив мяч в ворота Дюпина. Денис умеет попадать в хайлайты, что в очередной раз продемонстрировал в матче с бывшим клубом.

«Рубин» же, вместо того чтобы дожимать обескровленного соперника, никак не мог создать у ворот динамовцев что-то стоящее. Наказание — еще один гол-шедевр в исполнении «Динамо». На этот раз Скопинцев включил дриблинг и с нерабочей правой ноги вонзил мяч в дальнюю «девятку». В Казани гости забивали исключительно красиво.

После этого игра выровнялась, но зрителей ждала огненная развязка. На последней из добавленных минут «Рубин» все-таки сравнял счет, реализовав угловой! Спас вышедший на поле Фамейе.

«Динамо» чуть-чуть не дотерпело до четвертой подряд победы в чемпионате и упустило шанс приблизиться к «Краснодару». Ну а команда Рашида Рахимова в последних турах подает все больше признаков жизни и показывает, что у вернувшегося из ФНЛ состава есть потенциал.

Денис Макаров
Дмитрий Скопинцев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
Марцел Личка
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Спартак» — «Ахмат», «Сочи» — «Локомотив» и другие матчи
«Спартак» и «Ахмат» не забили голов в матче РПЛ
«Пари НН» — «Ростов»: Сулейманов открыл счет после того, как Песьяков отразил пенальти
Экс-игрок «Реал Сосьедад» Эрнандес считает, что Бабич может стать одним из лучших защитников в РПЛ
Игрок «Зенита» Алип: «Команда на правильном пути»
«Сочи» — «Локомотив»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ
Кержаков — о спорном эпизоде в матче с «Уралом»: «Алип толкал мяч, а не пас давал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уход Малкома раскрыл Кассьерру. Но если бы не Семак, Матео уже не было бы в «Зените»