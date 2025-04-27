Кошмар дня: Дзиов сломал ногу в столкновении с Рожковым, оба закончили игру. Кадры не для слабонервных

Здоровья!

Заключительный матч 26-го тура РПЛ между «Рубином» и «Факелом» был омрачен тяжелыми травмами. Сразу два игрока — Илья Рожков и Макс Дзиов — не смогли покинуть поле самостоятельно. Защитника воронежцев с переломом увезли на электрокаре.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

27 апреля, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)

Что случилось

На 45-й минуте встречи Дзиов столкнулся с Рожковым, после чего его левая нога неестественно выгнулась.

Медицинская бригада погрузила защитника «Факела» на носилки и увезла на электрокаре — у него явный перелом ноги. Вместо Макса на замену вышел Альберт Габараев. Рожков также не смог продолжить игру — он покинул газон на носилках, а вместо Ильи появился Руслан Безруков, сравнявший счет во втором тайме.

Фото жуткого столкновения — по ссылке. Предупреждаем, что кадр страшный.

Статистика Дзиова

Матч против «Рубина» стал для Дзиова 21-м в текущем сезоне РПЛ, результативными действиями он не отмечался.

23-летний защитник начинал свою профессиональную карьеру в клубе «Спартак-Владикавказ». В 2020 году он перешел в «Машук-КМВ», а затем пополнил состав «Ессентуков».

Фото ФК «Факел»

Зимой 2022-го Макс был на просмотре в эстонской «Нарве-Транс», но в итоге вернулся в Россию и подписал контракт со ставропольским «Динамо». Перед началом сезона-2022/23 Дзиов перешел в «Вест Армению», с которой стал победителем первой армянской лиги. Затем он выступал за белорусский «Динамо-Брест».

В июле 2024-го футболист подписал контракт с «Факелом». В РПЛ он дебютировал 4 августа в матче против «Краснодара» (0:0).