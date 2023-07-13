Спортивный директор Дзюба, новички с Балкан и уход Дзагоева. Каким «Рубин» возвращается в РПЛ

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«Рубин» анонсировал, что летом клуб собирается оформить от пяти до семи трансферов на вход. Президент Марат Сафиуллин отмечал, что казанцы изучают рынки Южной Америки, Африки и Средней Азии. Но на деле вектор пока прослеживается иной — клуб пополняют в основном футболисты с Балкан.
На прошлой неделе в «Рубин» перешел сербский защитник Игор Вуячич из «Партизана». По данным «СЭ», он обошелся казанцам в 1 миллион евро. Был приобретен и косовский албанец Мирлинд Даку — за нападающего заплатили 1,5 миллиона евро. Также ведутся переговоры со «Слованом» о трансфере сербского хавбека Александра Чаврича — главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подтвердил это в комментарии для «СЭ»: «Мы очень надеемся [его подписать]».
Кроме того, идут переговоры по переходу черногорца Владана Бубаньи из загребского «Локомотива». То есть потенциально казанцы в это трансферное окно могут взять минимум четырех балканских игроков.
Большинство кандидатов предложены лично Рашидом Рахимовым. Тренер не скрывает, что давно следил за новичками и просил руководство их приобрести. «Вуячича я брал, потому что оценка по нему очень хорошая. А Даку я вел с первых дней [в клубе]», — отмечал накануне Рахимов на встрече с журналистами.
До этого «Рубин» подписал другого протеже тренера — Мацея Рыбуса, который работал с Рахимовым в «Ахмате». После ухода Ильи Самошникова в «Локо» у казанцев был вариант с Сергеем Тереховым — игроком, которого предлагал бывший спортивный директор клуба Эдуард Сафонов. Но Рахимов от этой опции отказался, сделав выбор в пользу Рыбуса. Отчасти из-за этого решения между тренером и менеджером возникли разногласия, которые привели к уходу спортдира.
По данным «СЭ», Сафонов и Рахимов не сошлись в видении трансферной политики. «Рубин» объявил об уходе менеджера из-за «состояния здоровья», а сам Сафонов в нескольких интервью казанским СМИ акцентировал, что у него нет конфликта с Рахимовым и он просто решил взять паузу.
Сам тренер тоже высказался на тему слухов о разногласиях с Сафоновым по поводу трансфера Даку. Рахимов отметил, что ни с кем не ругался.
«Какие разногласия? А кто это сказал? Это Сафонов сказал? По Даку у меня не было разногласий, мы сделали все, чтобы подписать его за нормальные деньги. Наверное, у них было другое предложение», — ответил тренер.
В итоге внятного объяснения от клуба, почему вдруг в разгар трансферного окна спортивный директор решил уйти, не последовало. Источники «СЭ» сообщили, что возможен вариант, при котором Сафонов вернется, но только если в команде уже не будет Рахимова. Вместе тренер и менеджер работать больше не будут.
Ставший вакантным пост спортивного директора «Рубина» занял Константин Дзюба, ранее занимавший должность исполнительного директора. У нового спортдира казанцев есть опыт совместной работы с Курбаном Бердыевым, Леонидом Слуцким и Рустемом Саймановым. Его кандидатуру предложил как раз Рахимов, которого поддержали в руководстве.
Видно, что боссы «Рубина» доверяют мнению тренера и прислушиваются к нему в вопросах как трансферной политики, так и кадровой. Рахимов имеет голос в клубе, хоть его порой и называют главным кандидатом на первую отставку в новом сезоне РПЛ. Впрочем, возможно, что руководители «Рубина» просто создают для тренера все условия, чтобы даже в случае провала к ним не было претензий. Рахимов получил нужных игроков, сформировал тренерский штаб (и даже спортивный блок) так, как хотел. Теперь от него ждут результатов.
В среду «Рубин» провел очередные товарищеские матчи. Впервые Рахимов разрешил присутствовать на них прессе и операторам. Казанцы на своей базе провели две игры с «Крыльями Советов» — основным и резервным составом. Игру резервистов тренер разрешил показать по клубному ТВ, а вот матч основ прошел уже без камер. В первой встрече «Рубин» уступил 0:1 — это первое поражение команды при Рахимове. А второй матч остался за казанцами — 2:1 (дубль на счету Фамейе).
Это контрастирует со сборами «Рубина» при Слуцком, который почти все контрольные матчи делал открытыми для прессы. Рахимов же пытается подготовить для ближайших соперников какие-то сюрпризы, которые не хочет «светить» в медиа.
«Рубин» помимо трансферов объявил и о нескольких уходах. Во-первых, контракт не стали продлевать с Аланом Дзагоевым. Хавбеку еще перед отпуском сообщили, что не нуждаются в его услугах, поэтому он не приехал в Казань к началу сборов. Решение не продлевать Дзагоева принял Рахимов, хотя сам игрок, по данным «СЭ», хотел остаться в Казани и рассчитывал снова сыграть в РПЛ.
Во-вторых, «Рубин» не стал предлагать новый контракт защитнику Эльмиру Набиуллину, чье соглашение истекло в конце прошлого сезона. При этом у казанцев есть сложности на позиции левого защитника: новичок Рыбус почти сразу после перехода выбыл из-за травмы, потому Рахимов наигрывает здесь 18-летнего воспитанника Илью Рожкова.
В товарищеских матчах Рахимов играет по той же схеме, что и весной в ФНЛ: 5-3-2. В атаке у казанцев с приходом Даку теперь четыре нападающих, потому, судя по всему, место в старте потеряет Виталий Лисакович. Белорус в среду играл за команду резервистов против «Крыльев Советов», а на игру основных составов не пришел даже в роли зрителя.
Пока Рахимов ждет усиления и применяет ротацию, но примерные очертания основы уже видны. Если отталкиваться от заявки на матч с «Крыльями», то состав «Рубина» на первые матчи сезона может быть таким:
В эту субботу в Казани пройдет матч Суперкубка России с участием ЦСКА и «Зенита» — на «Ак Барс Арене» ожидают аншлаг. Там же казанцы будут проводить и свои домашние матчи. А на Центральном стадионе будет базироваться «Рубин-2», который под руководством Гекдениза Карадениза сыграет в ФНЛ-2.
По данным «СЭ», в «Рубине» обсуждали вариант переноса стартовых домашних матчей нового сезона РПЛ из-за проблем с системой идентификации Fan ID на «Ак Барс Арене». Речь идет об играх с «Оренбургом» (30 июля) и «Спартаком» (5 августа).
Клуб пока не установил на стадионе турникеты для проверки QR-кодов болельщиков и ожидает, когда оборудование и софт будут готовы. В «Рубине» надеются успеть все подготовить до старта нового сезона. После новости «СЭ» вопрос решался в руководстве Татарстана с участием министра спорта республики Владимира Леонова. В клубе заверили, что успеют подготовить систему допуска к первому домашнему матчу.
А пока в Казани активно предлагают болельщикам оформлять Fan ID. В местных МФЦ клуб расположил баннеры с призывами, а также распространяет агитацию в казанских развлекательных Telegram-каналах. В конце июня в «Рубине» сообщили, что паспорт болельщика в Татарстане оформили шесть тысяч человек.