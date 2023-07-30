«Рубин» забил нелепый гол, но не смог удержать нужный счет. «Оренбург» показал характер

Казанцы при пустых трибунах снова потеряли очки.

«Рубин» не смог завлечь зрителей бесплатным мороженым и напитками

«Рубин» впервые после возвращения в РПЛ играл дома: казанцы в первом туре достойно сыграли с «Локомотивом» в гостях (2:2), а затем уступили в Кубке «Ростову» (0:1). Матч с «Оренбургом» стал для казанцев первым, проведенным на домашнем стадионе.

В Татарстане год ждали, когда команда снова сыграет в РПЛ, но на первый домашний матч пришло лишь чуть меньше 5 тысяч зрителей. На фоне 42 тысяч, присутствовавших на Суперкубке, на этот раз «Ак Барс Арена» выглядела очень пустой и тихой.

Вероятно, одной из причин стало то, что в субботу в Казани был ураган с ливнем и градом, из-за которого даже приостанавливали игру «Рубина-2» в ФНЛ-2. Поэтому в воскресенье многие предпочли провести жаркий день на дачах или на пляже, пока позволяет погода. Хотя «Рубин» установил у стадиона точки для оформления Fan ID, заманивал болельщиков бесплатным мороженым и прохладительными напитками.

«Вы правила вообще знаете?»

Для Рашида Рахимова это тоже возвращение — он давно не работал в РПЛ и свыкается со статусом тренера премьер-лиги. Перед игрой он подошел к судьям бригады Виталия Мешкова. Арбитр, который в Казани несколько раз удалял Леонида Слуцкого, с улыбкой встретил Рахимова.

— Рад вас снова видеть! С возвращением! — сказал Мешков тренеру «Рубина». Рахимов в ответ приобнял судью и его помощников.

Но по ходу матча тренер выглядел не таким дружелюбным: часто вскакивал и пихал арбитру, не соглашаясь с его решениями. Один из спорных моментов был в начале второго тайма: форвард хозяев Даку сделал прострел в штрафную, пас прервал защитник «Оренбурга», и мяч снова отскочил Даку, но лайнсмен зафиксировал офсайд.

Рахимов обрушился на судей с криками за то, что те не увидели, что мяч его игроку достался от соперника.

— Вы правила вообще знаете?! — выкрикнул кто-то со скамейки «Рубина».

При этом хозяева в целом выглядели менее активно, чем в той же игре с «Локомотивом», где доминировали по многим компонентам. В Казани «Рубин» играл не так смело: отдал мяч «Оренбургу» и пытался играть вторым номером на контратаках.

Одна из них удалась в первом тайме: Александр Зотов бил из пределов штрафной, однако попал в Фамейе, который пытался увернуться от мяча, но в итоге стал автором забитого мяча.

После гола «Рубин» стал играть еще прагматичнее: защитники делали выносы в сторону Даку, который порой цеплялся за мячи и создавал моменты. Один из них чуть не привел ко второму голу — форвард с угла штрафной вышел один на один с вратарем гостей Сысуевым, но попал в штангу.

Затем Даку долго лежал на газоне и бил кулаком по траве. У форварда возникли проблемы с икроножной мышцей. Через пару минут его сменил Мераби Уридия, и после этого острота в атаке «Рубина» исчезла окончательно.

Тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик выпустил со скамейки чуть ли не всех доступных атакующих футболистов, чтобы спасти матч. Гости точно наиграли на ничью, потому ответный мяч вытекал из логики. Тем более защитники «Рубина» долго играли под давлением и начали допускать ошибки. В одном из моментов Мартынович после очередного заброса во вратарскую головой скинул мяч не в аут, а чужому — Капленко его подхватил и выкатил на дальний угол. Там защитники «Рубина» не смогли накрыть Переса, который вносил мяч буквально с линии.

В концовке встречи «Рубин» попытался устроить навал, но безуспешно. Матч закончился будничной ничьей. «Рубин» Рахимова после возвращения в РПЛ пока не побеждает, а «Оренбург» Иржи Ярошика набрал первое очко.