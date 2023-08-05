Красно-белые впервые за 10 лет стартовали в РПЛ с трех побед.

«Спартак» проводил второй матч за неделю с командой, поднявшейся из первой лиги. Дома с «Балтикой» получилось не так уверенно, как многие ожидали, но свои три очка красно-белые забрали. В Казани Абаскаль выставил состав, который вполне можно считать оптимальным для «Спартака» на начало августа: пару Литвинову в центре обороны составил Джикия, а в опорной зоне Умярова заменил Мартинс-Перейра.

Выезды в Казань всегда были одними из самых массовых для фанатов «Спартака». Вот и сейчас спартаковские цвета на казанском стадионе были в подавляющем большинстве. Но «Рубин» все равно начал по-хозяйски, с очевидным намерением задавить «Спартак» на первых минутах. И этот план почти сработал: в одном из эпизодов Джикии пришлось выносить мяч с ленточки после удара Фамейе.

Зато после этого «Спартак» включился в игру, забрал мяч и забил. Настоящее дежавю: в матче с «Балтикой» Соболев выводил Бонгонду один на один, но там новичок «Спартака» момент запорол. А тут разобрался уверенно: обвел вратаря и закатил мяч в пустые ворота. Вообще у Бонгонды грандиозный старт в России: передача в первом матче, а затем серия из трех игр (включая Кубок) с забитыми мячами. Тратить время на адаптацию Тео не стал.

«Спартак» уверенно вел игру, но перед перерывом пропустил нелепый по всем параметрам гол. После штрафного Иву пробил с подбора, и Хлусевич головой подправил мяч в свои ворота. Но это чисто игровой несчастный случай, такое бывает.

Здесь все внимание забрал момент, после которого арбитр Кукуляк назначил тот самый штрафной. Литвинов в чистейшем подкате выбил мяч у соперника, но арбитр все равно увидел фол. Абсурдности ситуации добавило то, что эпизод произошел внутри штрафной, а судья не назначил пенальти. Это уже третья вопиющая ошибка Кукуляка только за последние полгода. В марте он не увидел тот самый фол на Тюкавине в кубковом матче «Зенит» — «Динамо», а в мае удалил спартаковца Денисова в эпизоде, где тот даже не коснулся игрока «Химок».

Как показал второй тайм, судейская ошибка не выбила «Спартак» из колеи. После перерыва Абаскаль 10 минут посмотрел за происходящим и провел первые замены. На поле появились Игнатов и Медина; для перешедшего из ЦСКА парагвайца это был официальный дебют за «Спартак». И он получился сверхудачным: на первой же минуте игры за новую команду Медина забил, замкнув головой зрячий навес Денисова. Был ли у кого-то в истории «Спартака» более стремительный дебют?!

Сработала и вторая замена Абаскаля: через 10 минут забил Игнатов, снявший все вопросы в этом матче. Ассистировал вновь Соболев, который, как и на старте прошлого сезона, взял на себя роль главного плеймейкера «Спартака». И нельзя не отметить сильный старт сезона в исполнении Игнатова: выходя на замену, он отдавал передачи на победные голы в двух первых турах, а здесь сам забил очень важный мяч.

«Спартак» в итоге одержал крупную победу. Четвертый гол сделал Мартинс-Перейра, выдавший эффектный проход и выкативший мяч под удар Промесу. Главный спартаковский бомбардир, возможно, не так эффектен, как в минувшие годы, но по эффективности вопросов нет. Не самый яркий матч с «Балтикой», но все равно гол и голевая. В этот раз тоже без гола не ушел. «Спартак» в итоге мог забить и пять, и шесть, но ограничился четырьмя голами.

Темп в начале этого сезона задает «Краснодар», который выиграл три из трех стартовых игр. «Спартак» этот темп выдерживает, и впервые за 10 лет красно-белые в чемпионате стартовали с трех побед. Игра в Казани получилась весьма убедительной. Пожалуй, впервые в календарном 2023 году победа красно-белых в матче РПЛ вообще не оставила вопросов. Впереди у команды Абаскаля кубковый матч с «Пари НН», традиционно непростой выезд в Екатеринбург, а затем - домашняя игра против «Зенита». И, судя по всему, это будет главный матч летней части сезона.