«Рубин» в РПЛ: с Рахимовым или Оскинькиным? Зачем в Казань прилетал агент Андреев и что будет с бюджетом

Инсайды «СЭ».

«Рубин» стал победителем первенства ФНЛ, выйдя в РПЛ с первого места, и уже готовится к серьезным изменениям в клубе. «СЭ» рассказывает, каким будет казанский клуб после возвращения в премьер-лигу.

Почему «Рубин» встречался с Андреевым?

Прошла информация, что на прошлой неделе агент Павел Андреев прилетал в Казань на встречу с руководителями «Рубина». По данным «СЭ», представители клуба общались с ним на тему сотрудничества. Известно, что Андреев был важной фигурой для проекта «Крыльев Советов», теперь в Казани ведут диалог по поводу его клиентов. Вероятно, Павел поможет при комплектовании состава «Рубина» под РПЛ. При этом клуб не собирается стать командой одного агента, строить проект вокруг Андреева.

Хотя именно с этим связаны многочисленные слухи по поводу прихода из «Крыльев Советов» целой группы игроков Андреева.

Уже сообщалось об интересе к Ивану Ломаеву, Роману Ежову, Юрию Горшкову. По информации «СЭ», казанцам интересен и центральный защитник Александр Солдатенков. Вероятно, несколько клиентов Андреева летом все-таки окажутся в Казани.

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов. Фото ФК «Рубин»

Кто будет главным тренером?

Журналист Иван Карпов связывал приезд Андреева в Казань с переговорами по тренеру Игорю Осинькину. При этом в Казани работает Рашид Рахимов, который выиграл семь матчей и в одном сыграл вничью — как его можно убрать? Да и его контракт был автоматически продлен после победы в первой лиге.

По данным «СЭ», в планах у «Рубина» продолжить работу с Рахимовым, и речи об отставке не идет — он должен начать сезон в премьер-лиге и активно занят формированием нового состава. Тренера заверили, что последние новости об Осинькине лишь недостоверные слухи.

Но не исключено, что у руководителей есть опасения, сможет ли специалист безболезненно перестроиться, качественно изменить команду под РПЛ и хорошо провести сезон.

Осинькин — это скорее один из вариантов замены на случай, если у Рахимова не получится в новом сезоне.

У «Рубина» был тяжелый опыт поиска тренера. После ухода Слуцкого клуб не смог найти специалиста с именем, команду доверили тренеру из системы Юрию Уткульбаеву, которого довольно быстро отправили в отставку. И снова вели непростые поиски, обзванивая кандидатов: от Талалаева и Мусаева до Шалимова. Готового решения у клуба на случай форс-мажора тогда не было. Видимо, в клубе не хотят наступать на те же грабли.

Что касается Осинькина, то он умеет раскрывать молодых игроков, пожалуй, лучше всех в России. А казанцы возрождают систему молодежного футбола: летом появится «Рубин-2», руководители планирует вложить средства и в развитие академии. Логично, если клуб интересуется тренером, который умеет вводить молодых игроков во взрослый футбол и смог бы помочь «Рубину» реализовать свой проект.

Игорь Осинькин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что будет с бюджетом?

Летом у «Рубина» будут изменения и юридического характера: клуб в декабре стал автономной некоммерческой организацией (АНО), но до конца сезона формально оставался ООО — у игроков и сотрудников контракты с прошлым юрлицом. Летом же будут изменения: в новом юридическом статусе «Рубин» будет перезаключать контракты, подписывать новых игроков, сотрудников.

Будет сформирован и новый бюджет. Спонсорский контракт ООО «Рубин» с «Сибуром» истекает летом, средства теперь будут формироваться из государственных источников, клуб снова станет бюджетным. Так было до 2017 года, пока «Рубин» не стал частным клубом, владельцами которого в равных долях стали Рустем Сайманов и Курбан Бердыев.

Теперь клуб снова вернулся под управление Республики Татарстан: решена задача по выходу в РПЛ, решаются вопросы по погашению долгов и бюджету. Сейчас у клуба остаются долги по старым трансферам — к примеру, казанцы должны погасить задолженности за игрока Сеяда Хакшабановича, который сбежал из клуба после начала событий на Украине.

Также есть другие долги — за аренду стадиона, авиаперелеты. В финансовом отчете РФС зафиксирован чистый убыток «Рубина» в 1,45 миллиарда рублей. Но новое руководство заинтересовано в том, чтобы состав стал лучше, ожидается усиление, хотя на погашение долгов уйдет большая часть средств.

Источники «СЭ» отмечают, что бюджет «Рубина» увеличится минимум в полтора раза. В прошлом сезоне Рустем Сайманов сообщал, что он составляет менее 2 миллиардов рублей. И если прошлым летом клуб мог звать только свободных агентов, то теперь будут выделены средства на трансферы.

В «Рубине» понимают, что мало просто вернуться и радоваться факту победы в ФНЛ. Нужно удержаться в премьер-лиге и стать ее стабильным участником.