Комментатор Геннадий Орлов — о победе «Зенита» в Казани (3:0) и словах Валерия Карпина.

— По игре ли счет? Все-таки сказалась разница в уровне мастерства, класса. Казанцы, конечно, старались. Нельзя упрекнуть хозяев в отсутствии самоотдачи. Но «Зенит» гораздо лучше реализовал свои моменты. Команда Сергея Семака сыграла очень рационально.

Я предполагал, что Изидор поможет питерцам. Он начал доказывать свою состоятельность в первой же встрече, забив гол. Считаю, он сильнее и Кассьерры, и Сергеева. Его козыри — скорость, дриблинг, легкость! Быстро влился в игру, что говорит о хорошей атмосфере внутри коллектива. Семак рисковал, выпуская Вильсона с первых минут, он же только недавно в команде. Но ход сработал. Физически легионер здорово готов.

Полезно вышел на замену Сутормин. Кержаков стал действовать увереннее, порой играл в одно касание, начал первую результативную атаку. Да и выручил несколько раз. То есть гол Заболотного в прошлом туре его не надломил.

Вообще сегодняшняя игра «Зенита» — удовольствие для гурманов. Гости потратили ровно столько сил, сколько требовалось. Рационализм, прагматизм действующего чемпиона. Мне кажется, питерцы берегут себя для будущих матчей — на Кубок и против «Локомотива» в РПЛ.

Нередко после паузы на игры сборных команды потом «проседают», теряют очки. А тут мы увидели, что «Зенит» находится в хорошем тонусе. Тренировочный процесс поставлен на нормальные рельсы. Все увереннее и увереннее выходит на замену 19-летний Васильев. Это радует. Неплох в отборе, перспективен. Сезон длинный, он, конечно, будет еще получать свои шансы.

Родригао, думаю, появится еще нескоро. Ренан остался в запасе, с первых минут действовал Алип. Он — боец! После двух матчей за сборную Казахстана сегодня смотрелся довольно надежно. Уверен в себе. Очевидно, что прибавил по сравнению с прошлым сезоном. Семак в него верит, и Нуралы его не подводит.

Я вам как-то говорил, что Мантуан пока еще играет в молодежный футбол. Да, сегодня он отдал отличный голевой пас Изидору. Но ведь были моменты, после которых к нему возникают вопросы. Не хватило зрелости, опыта. Это придет через матчи.

Здорово, что остался Вендел. Сегодня он был в ударе. Какой пас выдал Клаудиньо! А как бежал бразилец, как быстро он набрал форму! Выиграл борьбу, прокинул вперед себе, отдал Сутормину, получил передачу назад. Красиво!

Уверенная победа, но «Зенит» пока еще на второй строчке. Вся борьба впереди. Хотя по качеству футбола питерцы превосходят всех остальных. У сине-бело-голубых сильнейшая полузащита в лиге. С этим сложно спорить. Семак заставляет всех футболистов и прессинговать, и обороняться. Посмотрите, как Кассьерра сегодня работал на команду, как Клаудиньо бежал назад. Все очень дисциплинированно. Разве Промес или Соболев так делают? Разве они так работают на оборону? Это говорит о физической готовности, о качественной работе на тренировках.

Сейчас мы хвалим «Зенит», прежде всего бразильцев, но возникают вопросы к россиянам, не только в команде из Санкт-Петербурга. При том многообразии европейского футбола, которое показывает наше телевидение, нам есть с чем сравнивать. Я сейчас подвожу к призыву главного тренера сборной России Валерия Карпина уезжать российским футболистам за рубеж, если у них появится такая возможность. За что же упрекают Карпина? Что он сказал не так? Кто-то какую-то политику сюда уже приплел... Зачем? Посыл Валерия Георгиевича максимально прост. Он говорит нашим футболистам между строк: ребята, вы индивидуально слабы. А значит, если хотите вырасти, идите туда, где более высокий уровень индивидуального мастерства. Хочешь совершенствоваться — езжай в более сильную среду.

Ну вот сыграли товарищеский матч с Катаром. И я бы не сказал, что мы превосходили соперника. Кто выделялся? Головин. Потому что он тренируется в совсем другой системе координат! Не вижу ничего плохого в том, если наши ребята уедут в европейские клубы, поднимут там свой уровень. Это только пойдет на пользу сборной. Зачем искать какой-то подвох? Мы же гордимся нашими хоккеистами, выступающими в НХЛ. Никто же в данном случае политику сюда не приплетает!