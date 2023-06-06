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РПЛ

Сегодня, 08:30

«Джикия просто защищал свою команду. Не вижу в этом ничего такого». Литвинов — об итогах сезона для «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Кейта Бальде и Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Интервью полузащитника красно-белых.

Раскрывшийся по-новому в сезоне-2022/23 полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов стал гостем медиафутбольного матча «Народной Команды» против «Бей Беги» (0:1). После окончания встречи в интервью «СЭ» он поделился эмоциями от общения с вернувшимися на трибуны активными фанатами, подвел итоги сезона для «Спартака», а также высказался об удалении Георгия Джикии со скамейки запасных в Самаре.

Даниил Денисов, Георгий Джикия и Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Когда кричали «Спартак» — ауф», у меня пробежали мурашки"

— Какие ощущения от встречи с болельщиками?

— Самые приятные эмоции! Для нас очень важно находиться близко с фанатами, учитывая все проблемы, которые есть. Болельщики не могут ходить и поддерживать нас в полной мере на играх. Такие мероприятия, как сегодня, — один из способов пообщаться, покричать вместе с ними. Это очень приятно! Я всегда рад!

— Ты первый раз был на фанатской трибуне?

— Да, первый раз. Честно, кайфанул от этого. Когда кричали «Спартак» — ауф", у меня пробежали мурашки по коже. Все понравилось!

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— Чего все-таки не хватило «Спартаку», чтобы не провалить весну?

— Думаю, выиграть те матчи, в которых мы должны были побеждать, а не играть вничью или проигрывать. Где-то нужно было реализовать свои моменты. В каких-то эпизодах нам не везло, были и штанги, и перекладины. Где-то сами себе привезли проблемы. Но мы уже смотрим вперед. Сейчас отпуск, потом сборы, скоро начнется сезон. Нужно подготовиться и в полной мере входить в летнюю часть сезона.

Гильермо Абаскаль и Руслан Литвинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» своими руками отдал серебро ЦСКА

— Можно ли сказать, что «Спартак» своими руками отдал серебро ЦСКА?

— Да. Мы не забирали очки там, где нам надо. Тем самым дали возможность ЦСКА нас обойти.

— Ты вырос при Абаскале. За счет чего?

— Не люблю комментировать свою игру. Каждый человек не может себя оценивать объективно. Я своей игрой недоволен. Нужно работать дальше и не останавливаться!

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— Болельщики кричали, что ты — будущий капитан команды. Как реагируешь на такие слова? Видишь ли ты себя им?

— Рано об этом говорить. Я буду стараться, чтобы все это признали, чтобы все получилось.

— Джикия объяснил команде свое удаление в Самаре?

— Он начал спорить с судьей, поскольку был спорный момент. Судья расценил это как красную карточку. Я в этом ничего такого не вижу. Он просто защищал своих ребят. Понятно, что были эмоции. Это была важная игра для нас. К сожалению, все закончилось именно так.

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— По подсчетам «СЭ», судьи ошибаются в пользу «Спартака» и против него чаще всего. О чем это говорит?

— Ни с чем это не связываю. К судьям никогда особо вопросов не имею. Понятно, что во время игры можно с ними поспорить на эмоциях. После матча не вижу смысла это обсуждать. Футболисты ошибаются на поле так же, как судьи. Но у нас в команде есть еще десять человек, которые могут исправить твою ошибку. А если ошибется судья, например даст желтую карточку, то его никто не исправит и не подскажет.

Георгий Джикия
Руслан Литвинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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