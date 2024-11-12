Боккетти признался, что не поступил бы как Соболев со «Спартаком»

«СЭ» поговорил с самым русским итальянцем в истории РПЛ.

За девять лет в России Сальваторе Боккетти выиграл все трофеи с «Рубином» и «Спартаком», выучил язык, женился на россиянке Катерине Мальцевой и стал одним из самых любимых легионеров.

Летом 2021-го итальянец завершил карьеру футболиста и начал тренерскую: сначала возглавил юношескую команду «Вероны», после стал ассистентом Игора Тудора и, наконец, поработал главным тренером.

В интервью «СЭ» Боккетти раскрыл подробности расставания с «Вероной», рассказал, с каких тренеров берет пример, и заявил о желании повторить тренерский путь Олега Романцева.

Бердыев для меня как второй отец!

— Сальваторе, как вы?

— Все отлично, живу в Милане. Много раз бывал здесь плюс играл за россонери. Жене и детям тут комфортно — это большой и классный город.

— Чем сейчас занимаетесь? Осенью 2022-го вы продлили контракт с «Вероной» на пять лет, но после покинули клуб...

— Да, у меня еще два года действует контракт, но в «Вероне» больше не работаю. Это было решение клуба: у нас состоялся разговор, они выбрали другого тренера. Нет проблем, воспринял это нормально.

— То есть контракт не разорван. А если вас позовут в другую команду?

— Поговорю с «Вероной». Можно расторгнуть соглашение — и тогда буду свободен.

— Все хорошо помнят вас в роли футболиста, а какой вы тренер?

— Мне очень нравится агрессивный и динамичный футбол. Не люблю, когда футболисты стоят в защите, как было раньше. Должно быть много забеганий, опасных моментов.

— За кем из тренеров больше всего следите?

— Я вырос на Гасперини. Он многому меня научил — именно при Джанпьеро я получил вызов в сборную Италии. Мне очень нравится его видение футбола: прессинг, комбинации, качество игры. За его «Аталантой» крайне интересно наблюдать.

Если говорить о чемпионате России, то, конечно, я многое почерпнул у Бердыева. Он стал для меня вторым отцом! В 22 года я оказался в Казани. Итальянец в незнакомом городе... Тренер постоянно помогал мне как на поле, так и за его пределами. Всегда подсказывал правильные вещи, которые я, молодой, еще не понимал. Отличный человек!

Также отмечу Карреру, Карпина, Аленичева. Я старался брать лучшее от каждого из них.

— Правда, что этим летом вы могли оказаться в «Венеции»?

— Да, мы разговаривали с руководством. Они были во мне заинтересованы, но в итоге решили назначить другого специалиста. В Италии такое в порядке вещей — у нас тут очень много тренеров, ха-ха!

— А другие варианты у вас были?

— Да, [звал] клуб из серии B. Разговаривали с президентом и [генеральным] директором, но мне не понравился проект. А когда ты не согласен на сто процентов, лучше лишний раз подумать. Когда ты молодой специалист, нужно выбрать хороший проект — тогда руководство будет помогать тебе. Но если что-то не нравится, лучше отказаться.

— В Россию не звали?

— Разговаривал с одним клубом, но ничего не вышло. При этом я открыт для предложений! Без проблем приеду, ведь очень люблю Россию. Дома [в Италии] даже подключил российские каналы, чтобы смотреть РПЛ. Пристальнее всего слежу за «Спартаком».

— Стать тренером «Спартака» — мечта?

— Конечно! Моей мечтой будет чемпионство в роли футболиста и тренера, как у Олега Романцева.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Включаю «Знаешь ли ты» МакSим — и сразу такая ностальгия!

— Вы отлично владеете русским языком — в отличие от некоторых легионеров, которые в разные годы получали паспорт РФ, но язык так и не выучили. Как вы к такому относитесь?

— Знаете, я никто, чтобы обсуждать тех, кто получил или не получил российский паспорт. Но думаю, что не знать при этом язык — это неуважение. Гражданство — очень серьезная вещь. Но если ты не способен сказать ни слова по-русски...

Опять же, не хочу никого осуждать. Просто высказываю свою точку зрения: это неуважение по отношению к россиянам.

— В 2021 году писали, что вы собирались получать российское гражданство. Удалось?

— Нет. Сейчас у меня просто вид на жительство. Когда приеду в Россию, без проблем сделаю паспорт. У меня жена русская, дети.

— Как часто бываете в России?

— У нас здесь дом, всегда с удовольствием приезжаем. У жены — семья в России, тут много друзей. Планирую приехать в декабре. Жаль, на футбол не схожу — в РПЛ начнется зимний перерыв.

— Последний раз вы приезжали на матч легенд в честь 10-летия стадиона. Обалдели, когда болельщики пели «Знаешь ли ты» вместе с MaкSим?

— Да! Помню эту песню, когда играл за «Спартак». Фанаты исполняли ее на всех стадионах страны. Очень красивая песня. Она даже скачана на телефон — иногда попадается в плейлисте. Включаю ее — и сразу такая ностальгия!

— Столько лет прошло, но многие ваши одноклубники по «Спартаку» до сих пор играют: Зобнин, Максименко, Умяров, Селихов...

— Мы поприветствовали друг друга, но вот времени пообщаться почти не было. Зато в Москве я поужинал с Ребровым, Ещенко и Макеевым.

— А с Квинси Промесом вы на связи?

— Недавно переписывались. Спустя пару недель после подписания контракта с «Юнайтед». У него там все хорошо. Возвращение Квинси в «Спартак»? Честно, не знаю, что будет с ним и что он решит. Но Промес очень любит «Спартак». Надеюсь, что у него все разрешится.

Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Надеюсь, Россию скоро вернут в еврокубки

— Самый громкий трансфер лета — переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Как вы его восприняли?

— Я бы никогда так не поступил. Не смог бы уехать из такого большого клуба, как «Спартак», чтобы играть за конкурента. Наоборот, сделал бы все возможное, чтобы сделать свою команду сильнее, а не уйти к соперникам. При этом не знаю ситуацию изнутри. Возможно, он искал новую мотивацию и не чувствовал себя комфортно. Тогда, конечно, лучше уходить. Иначе это неуважение по отношению к команде: хочешь уйти — вперед, иначе сделаешь хуже всем.

— Болельщики многих российских клубов скандируют, что «Зенит» — позор российского футбола». Но летом они собрали действительно хорошую команду...

— В «Зените» отличная команда, тренер. Хотя много бразильцев. Я не против легионеров, потому что сам им был, ха-ха! Если у них есть такие финансы на трансферы, они молодцы. Но ведь и остальные клубы могут позвать качественных иностранцев. Тогда РПЛ будет такой же сильной, как раньше.

— Раньше были еврокубки.

— Надеюсь, скоро Россию вернут в международные турниры. Грустно, что российских команд нет в еврокубках.

— В последние годы «Спартак» постоянно критикуют. Верите, что клубу по силам выиграть трофей?

— Конечно, но нужны сильные футболисты. Не знаю, какой клуб способен завоевать титул без игроков. При этом у «Спартака», на мой взгляд, достаточно качественный состав. А Станкович — очень хороший тренер. Они должны найти баланс, чтобы завоевать титул.

Что касается критики фанатов, то не назвал бы это давлением. Когда я играл, это было позитивным фактором. Таких болельщиков, как в России, нет нигде в мире! Тебя гонят вперед с первой и до последней минуты матча, это сильно помогает.

— Два года назад в «Спартаке» сменился владелец. Ваше главное воспоминание о Леониде Федуне?

— Помню, как он радовался, когда мы выиграли чемпионство. Еще не забуду его слова, пока я восстанавливался от травмы. Он подошел ко мне: «Сальва, как тебя не хватает». У меня тогда был тяжелый период в карьере, но я чувствовал поддержку от Леонида Арнольдовича. Это очень хороший и добрый человек, который многое сделал для клуба. Всегда буду рад с ним пообщаться. Горжусь, что мы стали чемпионами, когда он был владельцем клуба. Надеюсь, скоро фанаты «Спартака» снова отпразднуют трофей.

— После «Спартака» вы могли перейти в «Краснодар». Почему трансфер не состоялся?

— У меня был разговор с Владимиром Хашигом (генеральный директор «Краснодара». — Прим. «СЭ»). Но больше — ничего. Уже не помню всех деталей, но после я решил вернуться в Италию.

— Тогда вы вообще видели себя в каком-то другом клубе, кроме «Спартака»?

— Думаю, это могло стать причиной. Я же долгое время играл за «Спартак». Решил, что лучше не играть против красно-белых, а вернуться в Италию.

— Даже за большие деньги? Например, в «Зените».

— Никогда. Но я не могу осуждать других. Это личное дело каждого.

Сальваторе Боккетти, Артем Ребров, Сердар Таски, Денис Глушаков, Маурисиу (слева направо) празднуют победу «Спартака» в чемпионате России-2016/17 после матча с «Тереком» (3:0) 17 мая 2017 года. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Когда говоришь, что пьешь пиво после матчей, подаешь плохой пример для детей

— Максим Глушенков недавно признался, что после матчей выпивает литр пива. Это нормально?

— Читал, что в пиве есть компоненты, которые способствуют восстановлению, но говорить в интервью, что выпиваешь литр... Это плохой пример для детей. Они же смотрят на футболистов — тоже захотят попробовать пиво. Причем в 9-10 лет, ха-ха!

Я к тому, что, если кто-то из игроков хочет выпить пива, нет проблем. Но рассказывать об этом в интервью не стоит. Лучше сказать про лед, массаж, другие способы восстановиться.

— Пиво — плохой способ для восстановления? Как с этим в Италии?

— По-разному. У нас кто-то идет в баню, кто-то пьет пиво. Зависит от человека. Как тренер я считаю, что лед, холодная вода или массаж — хорошие способы восстановиться. Но точно не пиво.

— Главным фанатом бани в «Спартаке» был Глушаков. Часто с ним парились?

— Конечно. Ходили в баню в Тарасовке всей командой.

— Вы уехали из России три года назад. Есть ли история, о которой чаще всего вспоминаете в Италии?

— В последнее время многие друзья присылали мне в соцсетях драку футболистов «Зенита» и «Спартака». Говорили: «Что там случилось?!» Объяснял им, что это было давно, сейчас все нормально. Похоже, кто-то снова выложил видео — и оно завирусилось. Пришлось всех успокаивать, ха-ха! Конечно, это смешно. Но было некрасиво. Это не футбол.

Или другой эпизод. Год назад я приехал в Москву и посетил матч «Спартака» с «Оренбургом», чтобы нанести первый символический удар по мячу. Весь стадион в тот момент аплодировал, это показали в трансляции. Мои друзья были шокированы — писали: «Ого, сколько людей пришло ради тебя! Вау!»

Ха-ха! Все думали, что это мой прощальный матч.