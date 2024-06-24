«Это был тяжелейший месяц в моей карьере». Интервью тренера «Пари НН» Саши Илича

«СЭ» пообщался с главным тренером нижегородцев Сашей Иличем — о тяжелой концовке сезона, подготовке к чемпионату и жизни в Нижнем Новгороде.

«После 2:6 от ЦСКА была непростая встреча с руководством»

— Каким был ваш отпуск после такого напряженного сезона?

— Очень коротким. Это был крайне тяжелый сезон с целью сохранить клуб в премьер-лиге. Я бы, возможно, отдохнул больше, но нам нужно готовиться к чемпионату.

— В четырех матчах РПЛ, в которых вы руководили командой, было заработано два очка. Затем клуб одержал победу в стыках. Вы выполнили задачу руководства?

— Когда я подписывал контракт, понимал, что нам предстоят тяжелые игры с сильными соперниками. Нашей задачей было остаться в РПЛ. И самое главное, что нам удалось это сделать. Конечно, хотелось, чтобы мы обеспечили себе место в лиге на следующий сезон без участия в стыках. Не вышло. Но все же мы справились, и это успех. Сейчас нам нужно готовиться к новому сезону и становиться лучше.

— В матчах с «Сочи» и ЦСКА вы проиграли разгромно. Как переживали это?

— Это был тяжелый момент для клуба и для меня. Вместе со штабом мы проводили работу с игроками, занимались их психологией. Думаю, в следующем сезоне это не повторится.

— Вы даже говорили, что у вас возникали мысли об уходе. Это действительно так?

— Нет, все-таки у меня контакт еще и на следующий год. Я понимал, что должен оставить команду в РПЛ. Сейчас моя задача — сделать команду более конкурентоспособной.

— Вас и руководство много критиковали. Чувствовали давление?

— Я все это понимаю. Вполне нормально, что тебя будут критиковать, если клуб попадает в стыковые матчи. Но руководство клуба выбрало меня. Я верил, что могу оставить команду в лиге. Понимал, что это будет тяжело. Но я люблю испытания, поэтому и согласился.

Саша Илич. Фото ФК «Пари НН»

— После игры с ЦСКА (2:6) вы не пришли на пресс-конференцию. Почему?

— У меня была непростая встреча с руководством сразу после финального свистка. Это был долгий разговор. Поэтому я не смог прийти на пресс-конференцию.

— Перед стыковыми матчами на базу клуба приехал Станислав Черчесов. Как отреагировали на это?

— Я понимаю, какое место Черчесов занимает в российском футболе. Он был одним из лучших российских голкиперов, потом наставником сборной. Он великий тренер! Поэтому для меня его приезд — одно удовольствие. Его поддержка была тем, в чем мы нуждались в тот момент.

— В СМИ появлялась информация, что вы устраивали неформальную встречу с футболистами, но ее проигнорировали лидеры клуба. Это действительно так?

— У нас было множество встреч и разговоров с игроками, в том числе и с лидерами команды. Это абсолютно нормальный процесс. Невозможно, чтобы кто-то проигнорировал встречу. Для меня это недопустимо.

— После матча с «Арсеналом» вы сказали: «Это был мой самый долгий сложный месяц за всю тренерскую карьеру»...

— Это чистая правда. Это был тяжелейший месяц в моей тренерской карьере. У нас были трудные и важные матчи. К тому же я не знал русский, было немного трудно общаться.

— Как-то отмечали сохранение в лиге?

— Нет. После игры все поехали в отпуск. Я и мой тренерский штаб провели еще один день в Нижнем, и потом мы улетели в Белград, чтобы провести время с семьями. Так что ничего не отмечали.

Фото ФК «Пари НН»

«Задача минимум — завершить следующий сезон выше зоны стыков»

— Команда проведет сборы в Сербии. Руководство с вами советовалось при выборе места?

— Сейчас невозможно всем поехать в Австрию, Германию или Словению. Выбора особо и не было. Сербия хорошо подходит для проведения сборов. Кроме того, всем известно, какие отношения у сербов и русских. Златибор — хорошее место: прекрасные поля, а также много хороших команд, которые проводят там сборы.

— Вы уже понимаете, кто точно поедет на сборы?

— Пока нет, нам еще нужно усилиться качественными футболистами. Мы еще никого не подписали (интервью состоялось до перехода Магкеева в «Пари НН». — Прим. «СЭ»), но, надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Я хочу иметь полную команду, которая поедет на сборы.

— Вы говорили, что команде нужно усиление и увеличение бюджета. Генеральный директор сообщил, что это произойдет.

— Я бы не хотел говорить о бюджете. Это не моя работа. Могу лишь сказать, что мне нужны квалифицированные футболисты, потому что я хочу в следующем году видеть конкурентоспособную команду.

— Александр Удальцов стал спортивным директором клуба. Вы уже познакомились с ним?

— Да. Мы не так давно начали подготовку. Виделись пару раз и, конечно, пообщались.

— Кто выбирает игроков?

— Совместно. Я хочу перед подписанием увидеть футболиста, высказать свое мнение. Мы все должны делать вместе.

— Какие позиции нуждаются в усилении?

— Нам нужен вратарь, потому что Нигма (Артур Нигматуллин) покинул команду (уже после интервью «Пари НН» объявил о подписании голкипера Никиты Медведева. — Прим. «СЭ»). Также нужен игрок центра поля, атакующий футболист и пара человек в защиту. Мне не нужно большое количество игроков, мне нужны качественные футболисты.

— Вы рассчитывали на то, что останется Кучаев?

— Он отличный парень и игрок. Конечно, хотелось, чтобы он остался. Но финансовая сторона вопроса, вероятно, вынудила его покинуть клуб. Он хороший игрок, который проделал отличную работу. Думаю, если бы он остался, он бы играл еще лучше. Но все в порядке. Это его решение.

— У вас уже был разговор с руководством клуба о целях на следующий сезон?

— Мы общаемся ежедневно. Но я сам должен ставить задачу команде перед началом сезона. В последние годы ситуация одна и та же — команда борется за выживание в стыковых матчах. Нужно делать шаг вперед. Задача минимум — завершить сезон выше зоны стыков. Но никогда не знаешь, что будет дальше. Сейчас мы должны хорошо подготовиться. Надеюсь, все игроки будут здоровы.

— Не было никаких сомнений, что вы останетесь в клубе на следующий сезон?

— Как я и говорил ранее, мой контракт действует еще год. Но я понимаю, что, когда руководство недовольно тренером, они могут его уволить. Так происходит в футболе. Сейчас у меня сомнений нет — я здесь. Может быть, меня уволят через пять месяцев, а может, я останусь надолго. Я реалист.

Саша Илич. Фото ФК «Пари НН»

«Выходил в город три-четыре раза. Я — трудоголик»

— Вы в команде полтора месяца. Как вам живется в Нижнем?

— Если честно, я выходил в город три-четыре раза. Но это нормально, потому что было много работы. Нужно было много общаться со штабом, персоналом и игроками. Я лишь однажды был в кафе в центре города. Надеюсь, в следующем сезоне будет больше времени, чтобы посмотреть город.

— Вы трудоголик?

— Да. У нас был действительно непростой период, когда нужно было много работать.

— Вы говорили, что хотите прогрессировать в русском языке. Заметил, что уже очень хорошо понимаете русскую речь. Начали учить?

— Репетитора не нанимал. Но языки схожи. Спустя месяц здесь я понимаю русскую речь, но говорить пока не могу. Возможно, позже плотно займусь изучением.

— Вы не собираетесь перевозить семью в Нижний? По-прежнему живете здесь один?

— Моя семья в Белграде. Они приезжают. Но жить вместе мы сейчас не можем, потому что мои дети ходят в школу. У меня дочь и сын. У сына тоже есть друзья. К тому же в Сербии он занимается футболом. Так что пока возможности жить вместе с семьей нет.

— Как быстро вы нашли общий язык с командой?

— Сейчас стало намного проще в общении, потому что я узнал их ближе. Все идет шаг за шагом.

— Как к вам обращаются игроки? В одном из интервью Зе Турбо называл вас по имени.

— Если честно, мне не важно, как меня называют. Важно, как футболисты играют. С Зе Турбо мы часто шутим после тренировок, после игр или на базе. Но важно, чтобы игроки понимали мои требования во время тренировок и игр. Если возвращаться к вопросу, то кто-то может обращаться ко мне по имени, кто-то называет меня «тренер».

Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Николич — прекрасный человек и отличный тренер»

— В Россию вернулся Марко Николич, он возглавил ЦСКА. Какие у вас взаимоотношения?

— Мы знакомы. Он был моим тренером в «Партизане». Марко хорошо работал в Венгрии и России, выигрывал чемпионство с «Партизаном» семь лет назад. Он прекрасный человек и отличный тренер.

— Почему тогда вы советовались с Владимиром Ивичем, но не общались с Николичем перед назначением в «Пари НН»?

— Владимир работал здесь совсем недавно, поэтому я позвонил ему. К тому же он один из моих лучших друзей. Но с Марко мы тоже очень близки.

— Смотрите ли вы Евро?

— Старался смотреть все игры, но сейчас тяжело — все-таки у нас по две тренировки в день. Матчи Сербии стараюсь не пропускать. У сборной еще есть шансы выйти из группы. Но нужно побеждать Данию. Надеюсь, мы сможем это сделать и попасть в плей-офф.

— Заметили, как в России болеют за Сербию?

— Да. Это понятно, учитывая отношения между странами. В Сербии так же поддерживают Россию. Мы очень близки.

— Если бы у вас была возможность пригласить в «Пари НН» одного игрока, который играет на Евро-2024, кто бы это был?

— Тяжело выбрать одного! Столько крутых игроков! Но я выберу Родри. Можно еще и Мбаппе...Очень много крутых игроков!