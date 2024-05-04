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Сегодня, 19:30

«Его брали мне на замену, но меня невозможно заменить». После «Сельты» Илич и Мостовой встретятся в Нижнем?

Главный тренер «Пари НН» Илич пригласил Мостового на стажировку
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Александр Мостовой и Саша Илич.
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Договорились через интервью!

После отставки Сергея Юрана в «Пари НН» оперативно объявили о назначении нового тренера — пост доверили сербскому специалисту Саше Иличу. Он давно знаком с Александром Мостовым — и даже позвал его на стажировку!

Саша Илич. «Готов взять Мостового на стажировку — он величайший российский игрок». Интервью Илича — нового тренера «Пари НН»

Илич дал интервью — и похвалил Царя

Об истории знакомства с легендарным отечественным футболистом новый тренер «Пари НН» рассказал в интервью «СЭ»:

— Если говорить про российских футболистов, какая фамилия сразу всплывает?

— Мостовой! Мы играли вместе в «Сельте». Думаю, он — величайший российский игрок. Мне еще отлично запомнились Тихонов и Титов, когда мы встречались в Лиге чемпионов со «Спартаком». Помню Березуцких и Акинфеева. Все они — очень сильные игроки.

— Юран был готов принять Мостового на стажировку. А вы?

— Я тоже готов, никаких проблем! Он — отличный парень и много помогал мне в «Сельте», всегда был добр. Я только за то, чтобы ему помочь с этим. Добро пожаловать!

— Вы сказали, что тренерский штаб может стать шире. Мостовой — главный кандидат?

— Для него — все что угодно!

Разумеется, на этом история не закончилась.

Мостовой отреагировал: с трудом вспомнил Илича, но согласился на встречу

Экс-футболист «Сельты» и сборной России моментально вышел на связь:

— Как тренера его не знаю, не слышал ничего. Но, оказывается, он у нас был в «Сельте»! — отреагировал Мостовой сразу после назначения Илича. — Помню, что у нас был какой-то момент, когда пришел тренер Антич и взяли Сашу. Я просто не знал! Ведь Иличей много. Несколько дней назад мне позвонили и сказали. Посмотрел фотографию потом, вроде похож на него! Полгода он у нас был. Такой быстренький, легенький.

По-моему, из какой-то сербской команды его взяли. Кстати, брали Илича на замену мне! Его позиция на поле тоже была под нападающим.

— Заменил ли в итоге?

— Меня невозможно было заменить, это ясно! Просто на замену мне, потому что игр было много. Нужно же где-то отдыхать. Только помню, что он был! И, по-моему, понимал русский язык. У нас все должны были говорить по-русски, потому что капитаном был Мостовой.

Сергей Юран. «Мне не стыдно смотреть в глаза болельщикам «Пари НН»!» Первое интервью Юрана после отставки

И хотя Мостовой не знает Илича как тренера, это не помешало ему уже для Sport24 заявить, что серб — однозначно лучше Абаскаля: «Однозначно более крутой тренер, чем Абаскаль, потому что он играл в футбол на высоком уровне. Люди, которые играли в футбол, всегда будут выше. Это не мы придумали, так природой заложено», — сказал Александр.

От стажировки легендарный футболист, похоже, отказался. Но встретиться согласился:

— Будем выходить на связь, интересно пообщаться, конечно. Видно, что у него все хорошо. Готов ли стажироваться у Илича? По стажировке я уже давно говорил — чему меня может кто-то научить? Это я могу многих научить футбольному мастерству, классу и уровню. Приехать, пообщаться в Нижнем — с огромным удовольствием. Тем более что в Нижний я приезжал много раз и к Сергею Юрану.

Саша Илич играет за сборную Сербии в 2008 году.
Фото Getty Images

Илич в Испании: гол «Реалу» и объятия с Мостовым

Илич приехал в «Сельту» в середине сезона-2003/04 — в аренду из «Партизана». Хотя сербский топ-клуб играл в Лиге чемпионов, а футболист выходил на поле в каждом матче. В том числе — с «Реалом» (дважды!).

Несмотря на прорыв «Сельты» в 1/8 финала ЛЧ, Саша сыграть не смог, так как был заявлен за другую команду. Без него испанцы уступили «Арсеналу». Зато Илич еще раз встретился с «Реалом» (2:4) и даже забил! Гол отмечал в обнимку с Мостовым.

Тот мяч стал единственным для Илича в составе «Сельты». Летом он покинул Испанию, вернулся в «Партизан» и принял капитанскую повязку от... Владимира Ивича, будущего тренера «Краснодара».

Александр Мостовой
Саша Илич
Футбол
ФК Нижний Новгород
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«Готов взять Мостового на стажировку — он величайший российский игрок». Интервью Илича — нового тренера «Пари НН»