Сенников и Uma2rman — хедлайнеры Фестиваля болельщиков перед дерби «Локомотива» и «Спартака»

Посетителей ждут 12 спортивных активностей матчдэя.

28 сентября на «РЖД Арене» пройдет матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Перед игрой состоится Фестиваль болельщиков, где звездный игрок Дмитрий Сенников примет участие в кулинарном батле и проведет автограф-сессию. Музыкальным хедлайнером события станет группа Uma2rman. Событие пройдет при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Судьей кулинарного батла выступит Илья Захаров, бренд-шеф и ведущий шоу «Черный список» на телеканале «Пятница». Под его руководством бывший защитник и двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников проверит свои навыки приготовления блюда, рецепт которого раскроют участнику только перед началом соревнования, и угостит им посетителей фестиваля.

Дмитрий Сенников. Фото Getty Images

«Благодаря Фестивалю болельщиков футбол в Москве выходит за пределы стадионов, а предматчевые конкурсы и развлечения становятся доступны еще большему количеству людей. Такие праздники, где можно не только насладиться игрой, но и отлично провести время до нее, показывают всю атмосферу этого вида спорта. Меня с «Локомотивом» объединяет классная история побед. Буду рад продолжить ее и поддержать клуб даже вне поля. С радостью угощу всех болельщиков своим блюдом!» — поделился звездный ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников.

Батл стартует в 14.25 по московскому времени на площадке напротив выхода из метро «Черкизовская». В том же месте болельщики перед матчем смогут получить автограф Дмитрия Сенникова. Встреча с экс-защитником «Локомотива» пройдет с 14.55 до 15.25 мск.

Дмитрий Сенников и Джилберто Силва. Фото Getty Images

Также для посетителей фестиваля пройдет концерт с участием известных артистов. Хедлайнером станет группа Uma2rman. Вместе с ней на сцену выйдет звездный коллектив 90-х Татьяна Иванова и группа «Комбинация». Выступления пройдут на площади перед «РЖД Ареной» с 14.50 до 16.00 мск.

На площади у метро «Черкизовская» чемпион мира по битбоксу Вахтанг проведет мастер-класс для посетителей Фестиваля болельщиков. Все желающие смогут освоить азы этого вида искусства.

Uma2rman. Фото Официальный сайт Uma2rman

На протяжении всего мероприятия — с 13.00 до 16.30 на площадке у метро «Черкизовская» и с 14.30 до 16.30 перед «РЖД Ареной» — будет работать зона со спортивными развлечениями. Взрослые и дети смогут посетить гастрофестиваль, сыграть в футбол роботов, мегакикер, аэрофутбол, класк, текбол, а также испытать ощущения профессиональных игроков во время матча на полном стадионе с помощью виртуальной реальности. Всего будут доступны 12 видов активностей.

Официальный спонсор фестиваля — Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».