Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» 15 к 1 — генеральный директор компании «Фонбет», экс-президент Московской федерации футбола, бывший член исполкома РФС, которому 14 мая исполняется 50 лет.

1. 50 лет для вас — это радость, грусть, тревога, удивление?

— Я бы другое слово подобрал — переосмысление. Жизненных ценностей, рабочих моментов, каких-то событий. Всего, что нас окружает. Еще полгода назад думал, что соберу на юбилей человек пятьсот, отмечу с размахом. Приглашу «Иванушек», «Блестящих»... Но потом понял, что ничего устраивать не хочу. Лучше уеду с семьей на море, спокойно отдохну. А 14 мая вообще выключу телефон.

2. В 2022-м ваша букмекерская компания заключила контракт с РФС на один год с возможностью продления еще на три. Когда эта опция будет активирована?

— Нет-нет, контракт изначально рассчитан на четыре года. С единственной оговоркой — в случае возвращения наших клубов в Европу мы пересматриваем некоторые условия и формат Кубка России.

Пока к этому нет предпосылок. Так что на ближайший сезон в рамках общего контракта просто подписали дополнительное соглашение, где уточняется график платежей и количество матчей, которые покажет в прямом эфире федеральный спортивный телеканал.

3. Вы один из инициаторов реформы Кубка. Что хотите ответить людям, которые говорят про новую схему — «слишком запутанная», «ничего не понятно», «взрыв мозга»?

— Для начала хотел бы поблагодарить Романа Бабаева и Павла Пивоварова, генеральных директоров ЦСКА и «Динамо». Именно они активно этот формат разрабатывали. Да, кому-то он может показаться запутанным. Кто-то привык, что Кубок проходит по олимпийской системе. Когда проигравший сразу вылетает.

Но жизнь меняется. Пока мы не участвуем в европейских турнирах, матчей должно быть много. Отсюда и схема розыгрыша под названием double elimination, пришедшая из киберспорта.

Могу сказать, что даже действующие футболисты, на первых порах критиковавшие новый формат, мгновенно его полюбили, когда узнали, сколько их клуб зарабатывает за каждый кубковый матч. По сравнению с прошлым сезоном объем призовых увеличился в десять с половиной раз!

На данный момент из участников турнира больше всех заработал ЦСКА — 225 миллионов рублей. У «Урала» — 148 миллионов, а его соперник по второму финалу Пути регионов — «Краснодар» — гарантировал себе 112 миллионов. Победителю суперфинала полагается еще более 75 миллионов.

Конечно, в Пути РПЛ призовые весомее, но и в нижней сетке можно получить хорошие деньги. Яркий пример — питерская «Звезда», которой суммарно выплатили 11 миллионов рублей. Треть бюджета клуба! А «Акрон», дошедший до первого этапа финала Пути регионов, заработал в общей сложности 46 миллионов рублей.

4. В сезоне-2023/24 Кубок пройдет по той же схеме?

— Да. Разве что косметический ремонт сделаем. Допустим, пока не очень понятно, стоит ли проводить второй этап финала Пути регионов. Я об игре, в которой 17 мая сойдутся «Краснодар» и «Урал». Возможно, в следующем сезоне такого матча уже не будет. Но тут многое зависит от позиции самих клубов.

Открыт вопрос и с количеством команд из медийного футбола. Мы хотели, чтобы в новом розыгрыше Кубка их было около восьми. Но в итоге заявиться смогут не более трех. Среди них точно окажется 2Drots как действующий победитель МФЛ. Кому достанется wild card, решит РФС и руководство медиалиги.

5. Какая ставка за последнее время поразила даже вас, генерального директора букмекерской компании?

— В разгар ЧМ-2022 один из наших клиентов предсказал точный счет сразу в трех матчах: Марокко — Португалия (1:0), Франция — Англия (2:1) и Аргентина — Хорватия (3:0). Поставил 900 рублей, получил полтора миллиона.

Другой зарядил 300 тысяч, собрав в экспресс 14 футбольных матчей из девяти чемпионатов. Везде ставка была на фаворитов, максимальный коэффициент — 1,65. А общий — 43,48. Всё угадал! Выиграл 13 миллионов!

Сергей Анохин. Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

6. Как для себя отвечаете на вопрос: букмекерство — добро или зло?

— Это индустрия развлечений. Ставки были, есть и будут. Еще в Древнем Риме играли в кости и заключали пари на результаты гладиаторских боев. У людей азарт в крови. Но кто-то перед матчем спорит с другом, сватом или братом, а кто-то идет к букмекерам. Важно понимать, что ставки на спорт — лишь форма проведения досуга, но никак не способ заработка. Когда же просыпается желание легко заработать, начинаются проблемы. Легального букмекера напрягает игрок, который не способен себя контролировать. Во-первых, это жесткая антиреклама перед другими клиентами. Во-вторых, с ним очень много хлопот. Проще предложить ему взять паузу минимум на пару месяцев. А может, и навсегда.

Вообще у людей, которые ставят на спорт, особый склад ума. Они аналитики. Тщательно изучают статистику, составы команд, историю спортсменов... Лудоманией же в основном страдают те, кто рассчитывает на легкие деньги у рулетки или игрового автомата.

Ну и последнее. Сегодня букмекерские компании тратят большие деньги на развитие спорта в России. Например, целевые отчисления букмекеров в 2022 году — 14 миллиардов рублей. Кроме того, букмекеры серьезно относятся к благотворительности. Об этом не так часто говорят, но мы выделяем сотни миллионов различным фондам, благотворительным организациям.

7. Сезон-2020/21 вы провели в кресле генерального директора «Химок». Самое удивительное, с чем столкнулись?

— Хм. Вы же помните, что тогда в мире творилось — первая волна пандемии, вторая, бесконечные тесты на коронавирус. В случае положительного результата — двухнедельный карантин. Из-за этого все клубы периодически теряли футболистов. «Химки» — исключение. Лишь Долгов, которого арендовали у «Ростова», к нам уже с «короной» приехал. Тут же изолировали. А больше никто не заболел!

В этом заслуга моего товарища, который произвел и запатентовал спрей, защищающий от любого вируса. Препарат по разным причинам не пошел в массы, хотя реально эффективен. Обработал глаза, нос, рот, уши — и 12 часов к тебе никакая зараза, включая ковид, не прилипнет.

Мы использовали в «Химках» это ноу-хау и прошли сезон без кадровых потерь, финишировали на восьмом месте. Лучший результат в истории клуба! У нас был классный тренер-мотиватор — Игорь Черевченко, и невероятно сплоченный состав, где выделялись Лантратов, Глушаков и Мирзов.

Резиуан поразил бойцовскими качествами. Однажды он получил нелепую травму. Возле магазина начал переставлять металлическое ограждение для машины и повредил палец на ноге. То ли сильный ушиб, то ли вообще перелом. Точно помню — ходил прихрамывая. Но на следующий день был важный матч, и Мирзов сказал доктору: «Колите обезболивающее!» Вышел на поле, отыграл здорово, гол забил. Мужик!

Глушаков показал себя в «Химках» как настоящий профессионал. Был сверхмотивирован, очень нам помог. Как и Лантратов, который, на мой взгляд, сейчас входит в тройку лучших вратарей России — наряду с Акинфеевым и Сафоновым.

Сергей Анохин. ФК «Химки»

8. Почему вы в «Химках» не задержались?

— Я изначально приходил на короткий срок. В сентябре 2020-го, когда меня назначили генеральным директором, «Химки» занимали в таблице 15-е место, набрав за восемь туров три очка. Передо мной стояла задача спасти команду от вылета. Плюс убрать влияние «Спартака», который хотел превратить «Химки» в свой фарм-клуб и найти мощного инвестора.

К лету 2021-го эти задачи я выполнил. А вот еще одну задумку реализовать не удалось. Как раз в то время шли переговоры, куда перейдет из «Чертанова» группа молодых игроков, в том числе Пиняев, Ежов и Сарвели, — в «Химки» или «Крылья». Если бы новый инвестор решил вопрос и ребята оказались в «Химках», я бы с удовольствием там остался. Но тот рассудил иначе, вектор развития поменялся, и я покинул клуб.

9. Новый инвестор — это Туфан Садыгов?

— Да. Я его в «Химки» и привел. Тогда было несколько вариантов. Туфан проявил максимальную заинтересованность в проекте, говорил, что готов вкладывать в футбол большие деньги. Сегодня «Химки» — частный клуб. Это замечательно!

Планы у Садыгова амбициозные, возможности есть. Осталось выстроить работу так, чтобы появился результат. И над «Химками» не смеялись, как не раз случалось в нынешнем сезоне. Мне было больно и обидно за этим наблюдать. Клуб-то для меня не чужой.

Слава богу, после метаний команду доверили опытному тренерскому штабу во главе с Андреем Талалаевым. У него прекрасный помощник — Юрий Нагайцев, с которым я давно знаком. Даже если им не удастся совершить чудо и вытащить клуб из зоны вылета, не сомневаюсь, через год они вернут «Химки» в РПЛ.

10. Шесть лет вы были членом исполкома РФС. Какое заседание никогда не забудете?

— Одно из таких провели в 2014 году. Впервые обсуждался вопрос вступления крымских клубов в состав Российского футбольного союза. Разговор постоянно шел на повышенных тонах, Гинер и Керимов особенно жестко оппонировали Толстых, который тогда возглавлял РФС. Степашин и Якунин, наоборот, всех успокаивали. Если бы не они, дискуссия была бы еще жарче. А может, и до рукоприкладства бы дошло. Кстати, стенограмма заседания потом попала в прессу и произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Ну и конечно, запомнился исполком, на котором я предложил Николаю Александровичу досрочно покинуть пост президента. Это уже 2015-й. Мне искренне жаль, что так получилось. Но Толстых не оставил нам выбора.

Он боролся за очищение российского футбола. Правда, делал это топорно, ни с кем не советовался. Кончилось тем, что РФС оказался на грани банкротства! Спонсоры отвернулись, долги союза превысили миллиард рублей! Поверьте, в той ситуации отставка Толстых была единственным выходом.

У меня со всеми бывшими президентами РФС хорошие отношения. Кроме Николая Александровича. Но сейчас хоть здороваться со мной начал...

Сергей Анохин. Елена Руско

11. Вы понимаете, зачем он принес на конференцию РФС вашу книгу «Самки» и размахивал ею с трибуны во время своего выступления?

— С «Самками» история такая. Когда-то я занимался кинопроизводством. От ВГТРК поступило предложение снять детектив. Я сочинил криминальный роман, который собирались экранизировать. С фильмом по разным причинам не сложилось, а книга вышла в 2008-м.

Николай Александрович решил, что это не художественное произведение, а мемуары. Он искал, за что бы зацепиться — после того как на исполкоме я поставил вопрос о недоверии Толстых. На конференции я объяснил, что с бандитскими разборками, описанными в романе, никак не связан. Ну а Николаю Александровичу спасибо — сделал книжке дополнительную рекламу, ха-ха.

12. Какую книгу вы бы обязательно посоветовали прочитать молодому футболисту?

— «На Западном фронте без перемен» и «Три товарища» Ремарка. Все, о чем он писал, до сих пор актуально. А еще рекомендую «Опасные связи» Шодерло де Лакло. Тоже интересная и полезная книжка. Напомнит, что в жизни есть не только любовь, но и интриги, коварство, предательство. Молодые футболисты с большими контрактами нередко попадают в женские сети. А кто-то просто снижает к себе требования — и карьера идет под откос. Возьмем Кокорина. Талантище! Если бы он тренировался с такой же одержимостью, как Криштиану Роналду, уверен, вошел бы в топ-10 мирового футбола!

Или Рома Широков, с которым я познакомился еще в 1999-м, когда он после ухода из ЦСКА во второй лиге за «Истру» играл. Из-за проблем с дисциплиной мог вообще пропасть! Но в его случае все изменилось в лучшую сторону как раз после встречи с девушкой. Катя, на которой в итоге женился, оказала на Рому огромное влияние, помогла обрести себя. Многие взгляды на жизнь он пересмотрел — и вырос в великолепного футболиста.

Сергей Анохин и Николай Писарев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

13. Говорят, ваша дружба с Николаем Писаревым началась с драки. Хочу подробностей!

— Познакомились мы в 2000-м, когда я был соучредителем ресторана «Спартак», а Коля еще играл. Через пять лет судьба свела нас на теме пляжного футбола. Мне очень понравился этот вид спорта, я организовал федерацию, взял на работу Сан Саныча Алаева. В те же сроки с подачи Тарпищева появилась федерация разновидностей футбола, там рулил Писарев. Вы же знаете, что Шамиль Анвярович болеет за «Спартак», со многими игроками общается.

Обе структуры двигались параллельным курсом. Чтобы покончить с двоевластием, мы встретились на даче у Тарпищева. Выпили. Стали обсуждать, кто будет отвечать за развитие пляжного футбола. В какой-то момент атмосфера накалилась. Слово за слово. Ну и сцепились с Писаревым. На следующий день благодаря Тарпищеву помирились. Поняли, что надо объединить усилия. Главное, дружим по сей день!

14. В финале два традиционных для этой рубрики вопроса. Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Не могу обоснованно утверждать, прав ли был Жеглов, но я точно понимаю его мотивацию. Да и делал он все это не для себя, не для своей карьеры. Жеглов совершил маленькое зло, чтобы не случилось большого. Чтобы не пострадали беззащитные.

15. Три «не люблю» на ваш выбор.

— Из еды — перец. С детства! В любом виде! Еще ненавижу вранье. И очень не люблю проигрывать.