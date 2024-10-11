Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:45

«Семин сказал: «Да пошел ты со своим Гинером!» Игнашевич — о переходе из «Локомотива» в ЦСКА

Игнашевич рассказал, как Семин отреагировал на его уход из «Локомотива» в ЦСКА
Отдел футбола «СЭ»
Сергей Игнашевич и Юрий Семин
Сергей Игнашевич и Юрий Семин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Telegram Дзен
Интересные детали трансфера.

Трансфер из «Локомотива» в ЦСКА — ключевой в карьере Сергея Игнашевича. Зимой 2003 года он перебрался из одной московской команды в другую в статусе свободного агента. Недавно в подкасте Федора Смолова SmolTalk Игнашевич рассказал о деталях того трансфера:

«В той ситуации все очень просто. У меня закончился контракт, поэтому перешел в другую команду, которая сделала предложение. В «Локомотиве» тоже предлагали остаться, но я встретился с Газзаевым и Гинером. Когда ты общаешься с ними, практически невозможно сказать «нет».

Футболист Сергей Игнашевич в ЦСКА
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Они рассказывали, какой проект строят в ЦСКА, какой состав собирают для решения больших задач. Тогда за ЦСКА играли Олич, Алдонин, Ярошик и другие классные футболисты. Газзаев тогда же сказал, что хочет выиграть еврокубок. Ну и зарплату мне предложили в семь раз больше по сравнению с тем, что платили в «Локомотиве». Поэтому и перешел».

 
Сергей Игнашевич дал интервью Федору Смолову. Игнашевич — на подкасте у Смолова: претензии к Газзаеву, непростые отношения с Акинфеевым, Евро-2016

В 2009-м году в рубрике «Разговор по пятницам» Игнашевич уже рассказывал о переходе в ЦСКА, раскрыв несколько интересных деталей:

«Валерий Филатов (президент «Локомотива». — Прим. «СЭ») предложил продлить контракт на прежних условиях, но это были смешные деньги. В семь раз меньше, чем в ЦСКА! Перед последней игрой сезона с «Арсеналом» в Лиге чемпионов Семин попробовал переубедить. Я сказал, что пути назад нет — уже дал слово Гинеру. Юрий Палыч был очень раздосадован: «Да пошел ты на... со своим Гинером!» Самое удивительное, что на «Арсенал» меня поставил. Семин вспыльчивый, но справедливый».

В составе ЦСКА Игнашевич отыграл 14 сезонов — пять раз выиграл чемпионат России, по шесть — Кубок и Суперкубок, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
Юрий Семин

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Экс-футболиста «Локомотива» Алиева объявили в розыск в России
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Биография Петра Гуменника: синдром Осгуда-Шляттера и ЕГЭ на 300+ баллов
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя