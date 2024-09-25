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Сегодня, 23:00

Кажется, Игнашевич заменит Осинькина в «Крыльях». Хотя в клубе все отрицают (пока)

Игнашевич может сменить Осинькина в «Крыльях Советов»
Артемий Кутейников
Корреспондент
Сергей Игнашевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Инсайд подтвердили два источника.

Журналист Иван Карпов поделился инсайдом — главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина уволят после матча 11-го тура РПЛ с «Локомотивом», который пройдет 6 октября. По его информации, новым главным в Самаре станет Сергей Игнашевич. Позже новость подтвердил другой источник.

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Игнашевич заменит Осинькина

Карпов впервые озвучил инсайд в понедельник в эфире «VK Спорт», однако сейчас, по его словам, информация стала ближе к истине. Через несколько часов с подтверждением выступил журналист Андрей Панков. По данным источников, Осинькина заменит Сергей Игнашевич. Отставка нынешнего коуча «Крыльев Советов» планируется после игры с «Локомотивом» 6 октября.

По информации «Чемпионата», в штаб Игнашевича войдут тренер по физподготовке Михаил Соловей и тренер Артем Булойчик, также место в клубе сохранит ассистент Осинькина Сергей Булатов. Сергей Игнашевич находится без клуба с лета: в прошлом сезоне он управлял «Балтикой», которая вылетела из РПЛ, но дошла до финала Кубка России, где уступила «Зениту» (1:2).

Игорь Осинькин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В «Крыльях» все опровергают

Информацию о скором увольнении тренера опроверг спортивный директор самарцев Сергей Корниленко, назвав эту информацию слухом. «Осинькина уберут из «Крыльев Советов» после матча с «Локомотивом»? В первый раз слышу эту информацию. Слухи не комментируем», — заявил «СЭ» Корниленко.

Как «Крылья» выступают в этом сезоне

Самарцы тяжело начали сезон и несколько недель даже шли в зоне вылета РПЛ. После девяти туров команда Игоря Осинькина расположилась на десятой строчке, набрав 10 очков, и на три балла опережает зону переходных матчей. В FONBET Кубке России «Крылья» уступили во всех четырех играх группового этапа и досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф.

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Осинькин возглавил самарцев перед сезоном-2020/21, когда команда находилась в первом дивизионе. В прошлой кампании «Крылья Советов» финишировали девятыми. Наивысшим достижением при Игоре Витальевиче стало восьмое место в чемпионате-2021/22.

Сергей Игнашевич
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин

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