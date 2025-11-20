Босс возвращается в «Локомотив» спустя 20 лет! Овчинников возглавит академию железнодорожников

Сегодня, 19:20
Сергей Овчинников возвращается в московский «Локомотив». 55-летний специалист покидает пост начальника отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза ради работы с молодежью красно-зеленых.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов так проводил Овчинникова в академию «Локомотива»: «Мы благодарим Сергея Ивановича за очень масштабную и честную работу. Его опыт, знания и внимание к нашим тренерам стали важной частью развития нового вектора образования».
При этом Овчинников продолжит помогать союзу в качестве консультанта. Об этом рассказала глава Академии РФС Ирина Баранова: «С очевидной грустью, но и пониманием встретили его решение продолжить работу в «Локомотиве». Сергей Иванович продолжит сотрудничество с РФС как эксперт».
«Локомотив» — главный клуб в жизни Овчинникова-игрока. Вратарь выступал за красно-зеленых с 1991-го по 1997-й и с 2002-го по 2005-й. За это время Сергей Иванович выиграл с железнодорожниками по два чемпионства, Кубка и Суперкубка страны.
Овчинников пробовал вернуться в «Локомотив» в качестве функционера после завершения карьеры, однако из-за конфликта с работавшим тогда Анатолием Бышовцем сделать это не удалось.
Потерпев неудачу в «Локомотиве», Босс отправился сперва в киевское «Динамо» вместе с Юрием Семиным, а в 2008 году самостоятельно возглавил «Кубань». Позднее экс-голкипер железнодорожников сменил множество должностей: был и спортивным директором академии им. Юрия Коноплева, и тренером вратарей в сборной России. В 2014 году Овчинников стал старшим тренером ЦСКА, в клубе работал до 2020 года. С 2021-го он занимался подготовкой тренеров в РФС.
В последнее время специалист также проявил себя в медиафутболе, где с марта 2025 года тренировал команду «Банка». Под его руководством один из главных аутсайдеров вышел в 1/8 финала Кубка лиги, а сам тренер стал одним из местных любимцев.
«Я не считал переход в «Банку» авантюрой. Все знают: все, к чему я прикасаюсь, превращается в золото. Я ничем не рисковал, и Фил был очень убедителен. Когда я общался с генеральным секретарем РФС, он спросил: «Зачем тебе это все надо?» А мне просто хочется. Он ответил, что это здорово», — рассказывал Овчинников о своем опыте в медиафутболе.
Теперь у Босса новый этап в карьере — в хорошо знакомом месте. Посмотрим, каким он получится для легенды «Локомотива».
Nikolaevich
Рад за Сергея,желаю успехов:muscle:
20.11.2025
Иванов Алексец
"Все знают: всё, к чему я прикасаюсь, превращается в золото"... Ага ))) Динамо Минск, Динамо Брянск...
20.11.2025
AleSSio87
еще один никчемный клоун вернулся! был клоуном как футболист, таким же клоуном стал как тренер
20.11.2025
ValeraK
Отличный ученик Черчесова!)
20.11.2025
Спартак 98
Вот кто должен в будущем стать главным паровозом
20.11.2025