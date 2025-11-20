Видео
Сегодня, 19:20

Босс возвращается в «Локомотив» спустя 20 лет! Овчинников возглавит академию железнодорожников

Сергей Овчинников возглавит академию «Локомотива»
Артем Белинин
Корреспондент
Сергей Овчинников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Легенда на месте.

Сергей Овчинников возвращается в московский «Локомотив». 55-летний специалист покидает пост начальника отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза ради работы с молодежью красно-зеленых.

Теплые слова

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов так проводил Овчинникова в академию «Локомотива»: «Мы благодарим Сергея Ивановича за очень масштабную и честную работу. Его опыт, знания и внимание к нашим тренерам стали важной частью развития нового вектора образования».

При этом Овчинников продолжит помогать союзу в качестве консультанта. Об этом рассказала глава Академии РФС Ирина Баранова: «С очевидной грустью, но и пониманием встретили его решение продолжить работу в «Локомотиве». Сергей Иванович продолжит сотрудничество с РФС как эксперт».

От вратаря до наставника

«Локомотив» — главный клуб в жизни Овчинникова-игрока. Вратарь выступал за красно-зеленых с 1991-го по 1997-й и с 2002-го по 2005-й. За это время Сергей Иванович выиграл с железнодорожниками по два чемпионства, Кубка и Суперкубка страны.

Овчинников пробовал вернуться в «Локомотив» в качестве функционера после завершения карьеры, однако из-за конфликта с работавшим тогда Анатолием Бышовцем сделать это не удалось.

Потерпев неудачу в «Локомотиве», Босс отправился сперва в киевское «Динамо» вместе с Юрием Семиным, а в 2008 году самостоятельно возглавил «Кубань». Позднее экс-голкипер железнодорожников сменил множество должностей: был и спортивным директором академии им. Юрия Коноплева, и тренером вратарей в сборной России. В 2014 году Овчинников стал старшим тренером ЦСКА, в клубе работал до 2020 года. С 2021-го он занимался подготовкой тренеров в РФС.

Сергей Овчинников и&nbsp;Виктор Гончаренко.Овчинников покинул ЦСКА. Как на это повлияли разногласия с Гончаренко?

В последнее время специалист также проявил себя в медиафутболе, где с марта 2025 года тренировал команду «Банка». Под его руководством один из главных аутсайдеров вышел в 1/8 финала Кубка лиги, а сам тренер стал одним из местных любимцев.

«Я не считал переход в «Банку» авантюрой. Все знают: все, к чему я прикасаюсь, превращается в золото. Я ничем не рисковал, и Фил был очень убедителен. Когда я общался с генеральным секретарем РФС, он спросил: «Зачем тебе это все надо?» А мне просто хочется. Он ответил, что это здорово», — рассказывал Овчинников о своем опыте в медиафутболе.

Теперь у Босса новый этап в карьере — в хорошо знакомом месте. Посмотрим, каким он получится для легенды «Локомотива».

5

  • Nikolaevich

    Рад за Сергея,желаю успехов:muscle:

    20.11.2025

  • Иванов Алексец

    "Все знают: всё, к чему я прикасаюсь, превращается в золото"... Ага ))) Динамо Минск, Динамо Брянск...

    20.11.2025

  • AleSSio87

    еще один никчемный клоун вернулся! был клоуном как футболист, таким же клоуном стал как тренер

    20.11.2025

  • ValeraK

    Отличный ученик Черчесова!)

    20.11.2025

  • Спартак 98

    Вот кто должен в будущем стать главным паровозом

    20.11.2025

    Сергей Овчинников (футбол)
    Футбол
    РФС
    ФК Локомотив (Москва)
