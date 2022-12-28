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Сегодня, 18:40

Этим трансферам поаплодировал бы Рангник! Рабинер — о Пиняеве и Глушенкове в «Локо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Пиняев и Максим Глушенков.
Фото ФК «Локомотив»
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Реплика обозревателя «СЭ» о переезде звезд «Крыльев Советов» в Москву.

Сергей Пиняев и Максим Глушенков — официально в «Локомотиве».

А знаете, кто подписанию этих игроков поаплодировал бы громче всех и порозовел бы от удовольствия? Герр Ральф Рангник. Он не уставал повторять, что денег на трансферы и зарплаты молодежи жалеть нельзя, и метал громы и молнии во Владимира Леонченко за то, что продешевил и упустил Максима Мухина.

Сергей Пиняев и&nbsp;Максим Глушенков стали игроками &laquo;Локомотива&raquo;. «Время подарков». Пиняев и Глушенков стали игроками «Локомотива»

Немцев в «Локо» уже нет, а их дело живо. Пиняев, безусловно, джекпот, огромный талант, который в «Крыльях Советов» с каждым полугодием все ярче показывает свой потенциал. Не рано ли юноше переезжать в Москву на принципиально другую зарплату со всеми вытекающими? Только жизнь покажет, но все, кто его знает, говорят о Пиняеве как о не по годам взрослом по образу мышления парне. Дай бог.

Глушенков по менталитету — другая история, но талант тоже большой, и важно, насколько Михаилу Галактионову уже на клубном уровне удастся подобрать к нему ключи. Этому тренеру не привыкать работать с молодежью, и тут как раз все логично.

Самое же логичное во всей этой истории — кто вовремя оказался ближе всех к агенту Павлу Андрееву, тот Пиняева и получил. Со всеми финансовыми плюшками для самого Андреева, разумеется. Еще год назад это был бы «Спартак», где у Заремы Салиховой с ним были отличные отношения и планировался даже большой совместный проект по юношескому футболу. Но там сменилось руководство, и новое с Андреевым не близко. Зато в «Локомотив» пришли люди из «Чертанова» — и дальше уже все читалось.

Другое дело, что в «Спартаке» — готовая, устоявшаяся команда, где слева первый выбор — Квинси Промес, второй — Антон Зиньковский. Пиняев был бы только третьим. В «Локо» же все формируется заново. И там как Пиняеву, так и Глушенкову гораздо легче будет пробиться в важные фигуры.

Сергей Пиняев (в&nbsp;центре). «Моя цель — европейский клуб уровня Лиги чемпионов». Интервью Сергея Пиняева

А второй так вообще в «Спартаке» своим шансом уже не воспользовался. Он должен понимать, что третьего приглашения в Москву/Санкт-Петербург (если речь не о «Торпедо») в случае провала и демонстрации худших черт его характера в «Локомотиве» — не будет.

Меня во всем случившемся радует то, что обоих игроков группы атаки берут в новый клуб не на всякий случай, для количества, а для реального усиления. А что из этого получился — уже другая тема.

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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