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«Папа, ты всегда предостерегал меня от легкомыслия, а я...» Суперталант российской молодежки в 22 года стал инвалидом

31 год назад футболист Сергей Щербаков попал в страшную аварию
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Бывший футболист Сергей Щербаков
Сергей Щербаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Трагическая судьба Сергея Щербакова.

14 декабря 1993 года был поставлен крест на многообещающей карьере нападающего лиссабонского «Спортинга» и молодежной сборной России Сергея Щербакова. Он попал в страшную аварию.

«Сережа был талантливее Зидана»

Карьера воспитанника донецкого «Шахтера» Сергея Щербакова развивалась стремительно. В 17 лет форвард дебютировал в чемпионате СССР.

В 1990 году вместе с юниорской сборной СССР под руководством Геннадия Костылева Сергей стал чемпионом Европы. В финале в серии 11-метровых Советский Союз оказался удачливее Португалии.

— Последний футболист в нашем чемпионате, смотреть на которого для вас кайф? — спросил Костылева обозреватель «СЭ» Юрий Голышак в 2017 году.

— Широков. Но отчасти. Если по большому счету — Игорь Добровольский. Это парень уровня сегодняшних звезд, самых ярких. Правда, не хватало мотивации стать лучшим. Спортивной закваски. А самый-самый для меня — Щербаков Серега.

— Прямо «самый-самый»?

— Отвечаю! Это же возраст Зидана и Фигу. Так вот Сережа был выше этих двух на голову. Не случись несчастья — они бы ему в подметки годились.

В 1991-м с пятью голами Щербаков стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира. Наша команда проиграла в полуфинале Бразилии (0:3), а в матче за бронзу в серии пенальти одолела Австралию.

В чемпионате СССР-1991 Щербаков забил один из самых красивых голов сезона. Он сотворил маленький шедевр в игре с будущим чемпионом страны ЦСКА.

Форвард совершил рейд метров на 40, лихо ушел от армейских защитников и с правой ноги эффектно уложил мяч в дальний угол ворот Михаила Еремина.

В 1991 году Щербаков перешел в лиссабонский «Спортинг». За этот трансфер «Шахтер» получил 200 тысяч долларов.

В Португалии поначалу ему пришлось непросто, не сразу удалось заиграть. Однако главный тренер «львов» Бобби Робсон в него верил. Потихоньку дела в «Спортинге» стали налаживаться. В 25 матчах нападающий отметился пятью голами. Его партнерами по команде были Луиш Фигу и Красимир Балаков.

Блестяще проявил себя Щербаков в составе молодежной сборной России в отборочном цикле к чемпионату Европы-1994, забив семь голов в шести встречах. К слову, в той команде также играли будущие участники чемпионата мира-1994 и чемпионата европы-1996 Владимир Бесчастных (4 гола в цикле) и Игорь Симутенков (2 гола).

Подопечные Бориса Игнатьева заняли первое место в группе, по дополнительным показателям опередив греков. Наша молодежка по регламенту турнира сразу попадала в четвертьфинал Евро. В марте 1994-го ей предстояло сразиться с французами. Увы, Щербакову не довелось проверить свои силы в противостоянии с Бланом, Тюрамом, Зиданом, Уэдеком, Дюгари. Обе встречи россияне проиграли, но Сергею в тот момент было уже не до футбола.

Бывший футболист «Спортинга» Сергей Щербаков.
Фото RUI RAIMUNDO/ASF/PRESS PHOTO AGENCY

«Нажрался виски, сел за руль, не справился с управлением...»

14 декабря 1993 года — день, который ему уже никогда не забыть. Бобби Робсон покидал «Спортинг» и решил устроить для своей команды прощальный ужин.

— Ну, выпили мы по этому поводу немного виски. Не надо мне было тогда садиться за руль, лучше бы вызвал такси... — вспоминал Сергей тот роковой вечер.

Щербаков по дороге домой четыре раза проехал на красный свет. Пятый светофор оказался роковым. На большой скорости форвард столкнулся с машиной местного радиожурналиста.

Врачи клиники, куда он был доставлен, констатировали у 22-летнего Щербакова перелом позвоночника между восьмым и девятым позвонками и паралич обеих ног.

«Когда Щербакова доставили в больницу, он бредил, временами смеялся и называл всех профессорами. Однако никаких признаков, что это алкогольный бред, не было», — сказал один из врачей больницы корреспонденту AP.

Сергей Щербаков. «Сережа был сильнее Зидана и Фигу. Если бы не авария...» Щербакову — 50

По горячим следам обозреватель «СЭ» Елена Вайцеховская попросила прокомментировать ситуацию одного из ведущих российских хирургов Сергея Архипова:

— Разумеется, Щербакову нужна срочная операция. Издалека судить о его состоянии трудно, но возможны два варианта. Если спинной мозг сдавлен в результате перелома, со временем двигательные функции организма восстановятся. Если спинной мозг поврежден, надежды нет. Паралич же ног возникает и в первом, и во втором вариантах.

Сам футболист находился в сознании, но был в крайне подавленном состоянии. «Он сказал, что его карьера закончена», — заявил по радио президент «Спортинга» Соуза Синтра.

«Современная медицина делает чудеса, и, возможно, Щербаков будет ходить. Но в футбол он уже играть не сможет», — заметил в свою очередь главный врач клиники, куда доставили Сергея, Жозе Фигейреду.

В апреле 1994-го «СЭ» поговорил с отцом футболиста Геннадием Щербаковым, который сразу после трагедии улетел к сыну в Португалию.

— Парень мой только-только от наркоза начал отходить, когда я увидел его в палате. Глаза еще с поволокой, но речь ясная. «Вот видишь, папа, ты всегда предостерегал меня от легкомыслия, а я... Что теперь будет»?

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Первые трое суток Сергей вообще был между жизнью и смертью. Хоть португальский профессор Пинту, специалист по травмам позвоночника, и провел операцию, как все признали, блестяще, все равно боялись осложнений. Ну а диагноз, который был поставлен, просто убивал наповал: разрыв позвоночного столба. В тот момент я чувствовал безысходность, от которой хотелось волком выть и на стену лезть.

— А сам Сергей не верит, что вернется к нормальной жизни?

— Я вам перескажу кусочек из его недавнего телефонного разговора — и вы все поймете. Звонит в Москву, Борису Игнатьеву: «Вы меня в тургруппу на чемпионат мира в Америке можете включить?» «Можем», — отвечает Игнатьев. «Ну а в 96-м на чемпионате Европы прошу рассчитывать на меня как игрока». Такой вот у парня настрой.

— Скажите честно, а вы сами верите в подобные разговоры?

— Я отец. Поэтому обречен верить в лучшее.

Увы, чуда не случилось. В 22 года форвард, который имел шансы сыграть на чемпионате мира в США, стал инвалидом и с тех пор передвигается на коляске...

С 1997 года Сергей живет в Москве, работает в селекционном отделе московского «Локомотива».

Его как-то спросили:

— Если бы сейчас напротив села ваша судьба, что бы вы ей сказали? В чем бы ее упрекнули?

— Ни в чем бы я ее не стал упрекать. Сам виноват. Нажрался виски, сел за руль, не справился с управлением. А вы говорите — судьба!

Футбол
Сергей Щербаков
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