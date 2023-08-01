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Сегодня, 20:30

Александр Медведев: «Вендел? У нас — товар, у вас — купец»

В «Зените» рассказали о будущем Вендела
Георгий Горностаев
корреспондент
Гоша Чернов
Корреспондент
Александр Медведев.
Фото Анна Мейер/ ФК «Зенит»
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Во вторник «Зенит» провел тренировку в Михайловском саду у Русского музея, а после нее председатель правления клуба Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак ответили на насущные вопросы.

— Александр Иванович, почему «Зенит» до сих пор не объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль»?

— Мы получили половину причитающегося нам платежа. Саудовцы должны отправить остаток сегодня, все идет по плану. Мы доверяем им как солидным партнерам. Как только мы получим деньги, сразу оформим трансферную карту.

— Как Вендел?

— Вендел тренируется.

— Нет планов его продать?

— У нас — товар, у вас — купец. Если будет предложение, которое нас устроит, тогда сможем отправить его куда-то. Он игрок «Зенита». У него были личные обстоятельства, связанные со смертью двух близких людей, которые были для него как родители. Он понес наказание за то, что долго отсутствовал. Вендел тренируется с командой, но главный тренер будет решать, когда он готов выйти на поле.

— Вас расстраивает, что такие игроки, как Малком, уходят?

— Расставаться с игроками, которые помогали достичь больших побед, грустно. С другой стороны, «Зенит» никогда не препятствовал тому, чтобы футболист уходил на лучшие финансовые условия. Чемпионат Саудовской Аравии становится по числу звезд сопоставим с европейскими лигами.

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— Будет ли прощание с Малкомом?

— Малком должен был срочно уехать на медосмотр. Но мы договорились, что, когда время позволит, он обязательно приедет. Малком записал видеообращение, но мы его пока не показали полностью.

— Какова ситуация с Клаудиньо? Вы вели переговоры с бразильскими клубами?

— Не вели. Это все домыслы и слухи.

— Есть ли предложение от «Наполи» по Венделу?

— Пока нет.

— Что думаете о красной карточке Семаку?

— На стадионе я не был, смотрел по ТВ и был изумлен. КДК будет разбирать рапорт главного судьи и инспектора. Сергей Богданович будет участвовать в режиме видеоконференции. Я надеюсь, что разум восторжествует.

— Вы глава совета директоров трех клубов...

— Четырех — еще гандбол!

— Вам нравится такая нагрузка?

— Несмотря на специфику, у клубов есть много общего в управлении — административном, коммерческом. Важная черта — строить отношения с тренерским штабом. Неслучайно футбольный «Зенит» пять раз подряд выигрывает титул, а баскетбольный сокрушил монополию ЦСКА. Будем эти рецепты применять и в хоккее, и в гандболе.

— Будет ли СКА менять название на «Зенит»?

— Нет, не поменяет (смеется). Только если сами не захотят.

Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сергей Семак: «Не согласен с формулировкой причины моего удаления. С моей стороны не было ни оскорблений, ни несогласия»

— Сергей Богданович, как клуб выбирает место проведения тренировки в центре города?

— Очередность. Наш клуб выбирает знакомые места нашего города. В прошлом году был Медный всадник, сегодня — Русский музей. Для наших ребят это большая возможность посетить его.

— От каких-то упражнений отказались?

— Ни от каких не отказывались, эта разминка — в большей степени медийного плана.

— Какой была реакция иностранцев?

— «Девятый Вал» впечатляет. Что касается композиций, сложно выбрать.

— Как вам газон в парке?

— Покрытие очень дорогое, но нам разрешили выйти даже в бутсах. Но не все ребята рискнули сделать это.

— Странная ситуация с трансфером Малкома: хотели бы, чтобы он остался?

— Конечно, хотели бы. Но у нас такая политика, что мы никого не держим. У игрока есть возможность заработать для своей семьи. От всего сердца благодарим его за вклад, который он внес в нашу команду. Еще не перевели за него средства? Это лучше у Александра Ивановича спросить.

— Надолго ли выбыл Чистяков?

— Пока сложно сказать. Надеюсь, на несколько дней и надолго пауза не затянется.

— А как Родригао? Мы видели его на тренировке.

— Он занимается индивидуально. Думаю, к сентябрю вернется в общую группу.

— Что с Венделом?

— Он на контракте с «Зенитом». Частично тренируется с командой, частично — в индивидуальном режиме.

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— Вас пригласили на заседание КДК. Посетите?

— Постараюсь посетить в онлайн-режиме, хотя у нас тренировка в это время. Надеюсь, это будет не в ущерб тренировочному занятию.

— Вы согласны с формулировкой «выход на поле в конфронтационной манере»?

—  Не согласен абсолютно. Сама формулировка говорит о том, что вопрос, заданный в эмоциональной форме, не является конфронтацией. Если убрать из футбола эмоции, что останется? С моей стороны не было ни оскорблений, ни несогласия с действиями арбитра. Да, я задал вопрос в эмоциональной манере, но это не повод для того, чтобы показывать красную карточку.

— Кто будет руководить командой в случае дисквалификации?

— Посмотрим, у нас много помощников, каждый из них может руководить командой.

— По Венделу уточнение: «Зенит» не будет заявлять его в РПЛ до окончания трансферного окна?

— Почему? Думаю, будет. Это вопрос к руководству, но уже в среду закрывается трансферное окно в Бразилии, а интерес со стороны «Фламенго» не совсем устраивает клуб. Что не устраивает? Не знаю, я не видел официального предложения и не могу сказать.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
ФК Зенит
КДК
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