Сергей Семак: «В «Зените» Соболев на завтраки приходит вовремя»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак — о сборах и изменениях в команде.

— Сергей Богданович, пожалуйста, поделитесь планами команды на второй зимний «Газпром» — тренировочный сбор в Абу-Даби.

— Планы работать, — готовиться. Три матча будет в рамках турнира — 4 февраля, 7-го и третий, заключительный, матч — 10 или 11 февраля. Помимо этого, возможно, еще две игры сыграем — посмотрим по количеству игроков и по тому, насколько будет необходимо нам больше матчей провести на этих сборах. В зависимости от того, сколько человек будут у нас играть.

— Как вам кажется, достаточно ли было времени у футболистов, чтобы полноценно восстановиться и полноценно подойти к тому, чтобы в полной мере отработать все на втором сборе?

— На мой взгляд, три дня — это достаточный срок, чтобы отдохнуть. Все-таки мы уже находимся в тренировочном режиме, и после трех-четырех дней сложнее возвращаться в ритм тренировочных нагрузок. Поэтому трех дней, я думаю, достаточно.

— Соперники по турниру известны, по крайней мере в первых двух матчах. Играть с российскими командами на этом этапе подготовки — плюс, минус или в целом не важно?

— Я думаю, в целом не важно, команды находятся в разной степени подготовки. У каждой команды, у каждого тренера есть свой план подготовки, каждый решает свои цели и задачи. Конечно, с точки зрения любопытства посмотреть на другие чемпионаты, на другие команды, поиграть с зарубежными клубами — интереснее. С нашими клубами мы играем и в чемпионате, и в Кубке — проводим достаточно большое количество матчей. Но в любом случае сейчас решаем другие задачи подготовки, поэтому в принципе нет большой разницы.

— «Зенит» перестраивается, все это обсуждают. Собственно, главная тема этого зимнего трансферного окна — покупка Луиса Энрике за внушительную сумму. Это такая пожарная мера, чтобы переломить ход чемпионата, выйти на первое место? Или это то перестроение, которое уже давно назрело, учитывая уход Клаудиньо, Артура и летний переход Вендела, что уже пора что-то менять?

— Я думаю, что любая команда имеет свой срок службы, жизни. У кого-то он дольше. Если посмотреть статистику, то редкие игроки больше трех лет задерживаются в одном клубе и показывают при этом высокий уровень. Поэтому изменения назрели, безусловно. По поводу покупки... Это номинальная покупка — вы прекрасно понимаете, что на деле это обмен игроками, и наш клуб в это трансферное окно пока ничего не тратит. Продажа Клаудиньо или обмен тоже входят в план этой предсезонной подготовки. Мы понимаем, что мы можем и что не можем сделать. Сейчас идет определенная оптимизация тех позиций, которые, на наш взгляд, требуют усиления. Клаудиньо изъявил желание, и я думаю, что мы нашли решение, которое устраивает футболиста и клуб. Сейчас на эту позицию мы ищем игрока.

Что касается Артура, то, конечно, мы ждали от него большего, не совсем, наверное, получилось у него, хотя он тоже вложил свою лепту в результаты команды, и мы, безусловно, благодарны ему за это. По поводу Вендела тоже думаю, что все прекрасно понимают, что игрок на протяжении последних лет периодически изъявляет желание продолжить свою карьеру в другом чемпионате или вернуться домой. И в этом случае клуб тоже пошел навстречу. Так сложились обстоятельства, что получилась возможность совершить именно эту сделку обмена. На мой взгляд, это неплохое решение в тех условиях, в которых мы находимся. И по Артуру, и по Венделу, и по интересам и одного клуба, и другого.

— То есть по факту идет просто оптимизация? «Зенит» отпускает игроков, либо потерявших мотивацию, либо не оправдавших ожидания, и берет новые молодые таланты?

— Я думаю, да. Это так и происходит в принципе. Поэтому мы ждем, кто появится в нашей команде. Дальше решим, как будем играть и в каком сочетании. Пока сложно сказать, что мы сейчас как-то готовимся — ждем то, что получится или не получится. И, естественно, посмотрим на тех игроков, которые придут.

— По поводу, тех кто придет. Ждете ли Саласара и сколько вообще будет новичков в это окно?

— Посмотрим. К нам возвращается Ваня Дркушич, который был в аренде, вернулся Ду Кейрос. Посмотрим, насколько он задержится — мы сейчас принимаем решение по поводу Ду Кейроса. Что касается новичков, Саласара... Есть игроки, с которыми клуб ведет переговоры, но, я думаю, их будет немного. Буквально, наверное, один-два игрока, которые могут к нам прийти на этих сборах.

— Успеют ли адаптироваться и встроиться в схему?

— Конечно, не успеют, но мы будем смотреть, кто насколько быстро воспринимает информацию, требования тренерского штаба, у кого какое будет функциональное состояние. Играть предстоит три месяца. Возможно, к первым матчам, конечно, они не успеют адаптироваться. Педро приезжает чуть-чуть попозже, но он хотя бы понимает наши требования. У других игроков, конечно, будут определенные сложности, но у любой команды, у любого тренера есть такие обстоятельства, и мы работаем — ничего с этим не поделаешь.

— Скажите, насколько у вас болит голова по поводу позиции крайнего защитника? Многие сейчас обсуждают, что «Зенит» кого-то ищет.

— Конечно, неприятное и, я думаю, самое плохое событие первого сбора — это серьезная травма Славы Караваева. Безусловно, переживание связано с его здоровьем. Игрок уже немолодой, это очень серьезная травма. И хочется, чтобы он восстановился как можно быстрее и это не повлияло на его дальнейшую карьеру. А по поводу игроков... Мы смотрим, конечно, но этот процесс идет без остановки, всегда приходится кого-то смотреть, думать на случай ухода одного или двух игроков. Смотрим, насколько что получится, какие позиции усилить, насколько будет возможность, будут ли игроки, которые быстро адаптируются к требованиям, впишутся и помогут нашей команде.

— Соболев забивает на сборах. Вы чувствуете, что ментально или физически он уже не тот, что был осенью, когда у него ничего не получалось, и что весной это будет другой Соболев?

— Безусловно, Саша прибавил с того момента, как он пришел в нашу команду, тогда он много пропустил. И, конечно, тренироваться одному, пропустить подготовительный период — очень сложно для любого игрока. Плюс определенное давление, с которым он сталкивался, конечно, мешало ему в полной степени показывать ту игру, на которую он способен. По матчам, которые мы провели... То, что он забивает, это хорошо, но что касается качества игры, конечно, преждевременно говорить — здесь качества пока не хватает всем абсолютно, это связано с нагрузками, с адаптацией к игровому ритму, к матчам. Конечно, делать выводы по первым матчам преждевременно, но сейчас мы будем больше играть, у нас будет больше информации — насколько кто готов и кто больше заслуживает выходить в стартовом составе.

— На завтраки он приходит вовремя?

— Все приходят и на сборы приезжают вовремя. Ребята в этом отношении молодцы. Демонстрируют хорошее желание работать.

Официальный сайт «Зенита»