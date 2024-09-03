Сергей Ташуев подписал контракт с «Ахматом» на два года

Вернулся в Грозный всего через год после отставки.

Возвращение

Во вторник, 3 сентября, «Ахмат» объявил о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера. 65-летний специалист вернулся в грозненскую команду всего через год: в августе 2023-го он был снят с должности спустя 11 месяцев работы. Контракт с Ташуевым подписан на два года. Ранее о скором возвращении Сергея Абуезидовича в «Ахмат» сообщал «СЭ».

Презентация

«Ахмат» представил Ташуева видеороликом под музыку из фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор». Клип начинается с культовой фразы героя Арнольда Шварценеггера I'll be back («Я вернусь»), а затем в кадре появляется приехавший в Грозный Ташуев — в солнцезащитных очках, как у Терминатора.

Нового тренера «Ахмата» стали сравнивать со знаменитым киногероем во время работы в «Факеле» в прошлом сезоне: на одном из матчей он руководил командой в кожаной куртке и темных очках.

— Сравнения с Терминатором веселят мою семью в первую очередь, я с улыбкой наблюдаю за этим, — рассказывал Ташуев Metaratings. — Меня это нисколько не смущает. Нужно подогревать наш чемпионат, в том числе такими вещами.

История

Ташуев в третий раз приезжает на работу в Грозный. В 2006 году он работал ассистентом главного тренера, а с 2022-го по 2023-й сам трудился на этой должности. При Ташуеве «Ахмат» провел один из лучших сезонов: по итогам чемпионата-2022/23 грозненцы заняли 5-е место (наивысшая позиция в клубной истории наряду с сезоном-2016/17). Однако уже летом 2023-го Ташуев покинул пост, так как команда потерпела пять поражений в шести стартовых встречах сезона.

При этом Сергей Абуезидович остается рекордсменом «Ахмата» по доле побед в РПЛ — 50 процентов.

Турнирная ситуация

После семи туров «Ахмат» занимает в чемпионате России предпоследнее, 15-е место с 5 очками и остается единственной командой, пока не побеждавшей в РПЛ-2024/25. На групповом этапе FONBET Кубка России грозненцы набрали три очка после трех туров и идут на третьем месте в квартете с «Краснодаром», ЦСКА и «Пари НН». Бывший главный тренер команды Магомед Адиев покинул «Ахмат» 1 сентября.

Первый матч Ташуева после возвращения состоится 15 сентября в Москве — «Ахмат» сыграет в гостях у «Динамо».