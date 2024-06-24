Четвертый новичок сине-бело-голубых за июнь.

Что случилось

В понедельник, 24 июня, «Зенит» объявил о переходе из «Краснодара» 21-летнего правого защитника сборной России Сергея Волкова. Как отмечает сайт сине-бело-голубых, соглашение с футболистом подписано по схеме «4+1». Игрок будет носить 82-й номер.

Кто он такой

Волков родился в Чите, в одноименной школе начал заниматься футболом, а в 13 лет перебрался в Краснодар. В академии «быков» Сергей прошел весь путь от юношеского футбола во взрослый, дебютировал в РПЛ в апреле 2022 года и уже с лета стал безоговорочным футболистом основы «Краснодара». В сентябре 2023-го Волков впервые сыграл за национальную команду России (против Катара), всего на счету защитника четыре матча за сборную.

Волков сыграл за черно-зеленых 73 матча, в которых забил два мяча. Вместе с кубанским клубом он добрался до финала Кубка России-2022/23 и серебряных медалей чемпионата России-2023/24.

Как проходили переговоры

Об интересе «Зенита» к Волкову впервые стало известно 10 мая: «СЭ» сообщал, что «Краснодар» рассчитывал выручить за защитника около 5 миллионов евро, а переговоры к тому времени уже начались. Спустя месяц мы отмечали, что трансфер может сорваться. Инсайдер Иван Карпов подтверждал информацию «СЭ» и называл возможной причиной переговоры «Зенита» с форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой в обход руководства «быков». Источник добавлял, что южный клуб был этим недоволен и собирался свернуть переговоры по Волкову, а также отправить Сергея «бегать по кругу оставшиеся два года контракта».

Однако стороны все-таки пришли к соглашению. По сведениям «Чемпионата», «Зенит» заплатит «Краснодару» 5 миллионов евро, а еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Сергей Волков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что сказал футболист

Сразу после трансфера Волков дал небольшое интервью «Зениту», в котором не скрывал радости:

— Очень счастлив подписать контракт с этим великим клубом. В предвкушении начала сборов и игр! — признался Сергей. — Я хочу, чтобы болельщики «Зенита» очень громко и ярко поддерживали нас по ходу сезона — будут тяжелые матчи, и я хотел бы, чтобы в трудную минуту они были рядом. А мы будем отдавать все силы, чтобы их порадовать.

Зачем он «Зениту»

Волков — правый защитник. В юношеских и молодежных командах он неоднократно играл на позиции левого вингера, но на высшем уровне, в российской премьер-лиге, тренеры «Краснодара» ставили Сергея исключительно в оборону. Однако уклон в нападение у Волкова прослеживается отчетливо: он любит подключаться к атакам команды и часто приносит пользу. Но к оборонительной игре футболиста во время краснодарской карьеры у болельщиков возникали вопросы. В частности, в ноябре 2023 года Волков потерял место в стартовом составе «Краснодара». Главный тренер «быков» Владимир Ивич отмечал: «Он хороший игрок, он начал с нами сезон, действительно хорошо играет. Но он знает, что я не удовлетворен его формой в последний месяц, даже больше месяца».

В «Зените» у Волкова есть два прямых конкурента — Вячеслав Караваев и Марио Фернандес. Оба в минувшем сезоне столкнулись с проблемами со здоровьем, из-за чего тренерскому штабу сине-бело-голубых не раз приходилось выпускать на этой позиции непрофильных игроков — например, Страхиню Эраковича или Артура. Если верить Transfermarkt, 21-летний Волков за последние два года не пропустил ни одного матча из-за травм.

Сергей Волков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кого еще купил клуб

«Зенит» проводит активную трансферную кампанию. За июнь сине-бело-голубые подписали контракты уже с четырьмя российскими футболистами: помимо Волкова в Петербург перебрались вратарь «Балтики» Евгений Латышонок, защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков и полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков.