1:5 от «Ахмата» и шестое поражение подряд. Юрана уволят из «Пари НН»?

Клуб проводит экстренное заседание совета директоров.

Еще осенью «Пари НН» считался одним из главных открытий сезона — команда Сергея Юрана позабыла про борьбу за выживание и уверенно взлетела в топ-10. Не в последнюю очередь благодаря надежной обороне — в 18 турах пропустили всего 16 голов, что стало вторым результатом в лиге (после «Краснодара» Ивича).

Зимой команду покинул один из лидеров — Эдгар Севикян не без труда вырвался в «Ференцварош». И хотя Юран декларировал, что уход армянского футболиста не стал большой потерей, весна для «Пари НН» прошла совсем не по тому сценарию, что осенний отрезок.

Хотя начиналось все неплохо. В двух турах после рестарта нижегородцы набрали четыре очка и не выпали из топ-10. Но потом что-то сломалось. Сначала «Пари НН» проиграл набравшей ход «Балтике» (0:2), в следующем туре в бодрой перестрелке уступил «Краснодару» (3:4). После матча с южанами Юран попал в скандал с уже легендарными «опоссумами», нецензурно высказавшись о судействе в подтрибунном помещении.

Несмотря на резонанс, КДК наказал Юрана довольно мягко — два матча условно, 50 тысяч рублей штрафа и год испытательного срока. Но Сергей Николаевич был не согласен — заявил, что теперь будет давать комментарии быстро и осторожно, чтобы в испытательный год не нарваться на новое наказание. И исполнил обещание — на интервью особо не распространялся, отделываясь дежурными фразами: «Проанализируем, готовимся к следующей игре».

Но даже два поражения подряд и медиабойкот давали минимум намеков на наступающую катастрофу. Наоборот, по данным инсайдера Ивана Карпова, Юрану звонили из «Лукойла» после увольнения Гильермо Абаскаля в середине апреля — консультировались по возможной работе в «Спартаке».

На фоне таких разговоров «Пари НН» проиграл последовательно три матча, и каждый — крупно. Куда-то исчезла железная осенняя оборона. Нижегородцы уступили «Оренбургу» (1:3), «Динамо» (1:4) и «Локомотиву» (2:3). И хотя накануне матча с «Ахматом» команда Юрана так и не выпала из топ-10 (очков хватало), от зоны стыков теперь их отделяло всего два балла.

Фото ФК «Ахмат»

«Ахмат» при Магомеде Адиеве — конкурент в борьбе за выживание, который также далек от стабильного состояния: на два поражения (включая разгром 1:7 от «Балтики») пришлись две важные победы — над ЦСКА и «Сочи». Очный матч с Юраном тоже протекал необъяснимо — в первом тайме команды обменялись голами, а во втором грозненцы просто смяли гостей.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Ахмата», а в середине игры у «Пари НН» удалили Кирилла Боженова. Надежная оборона первой части чемпионата окончательно испарилась — в шести последних матчах команда пропустила 21 гол. Больше, чем за первые 18 туров!

Очевидно, что на таком фоне в СМИ тут же появились новости об отставке Юрана.

«Будут приняты управленческие решения, на уровне совета директоров идет обсуждение. Юран может быть уволен? Рассматриваются разные варианты. Сначала нужно принять решение, а дальше будем разбираться, как изменить ситуацию, — сообщил «СЭ» генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов. — Пока идет экстренное заседание совета директоров. Никакого решения по Юрану пока нет. Рано кого-то провожать, а кого-то встречать. Идет обсуждение. Есть ли у «Пари НН» план B на случай ухода Юрана? Есть и план B, и план С. Не считаем, что это прям безвыходная ситуация».

Кажется, судьба Сергея Николаевича станет известна в ближайшее время.