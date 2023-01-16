Сергей Юран: «Глушаков быстрее найдет новый клуб, чем Дзюба»

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» 15 к 1 — экс-форвард сборной России, бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран.

1 — В премьер-лиге позади 17 туров. «Зенит» — лучший по набранным очкам. А по игре?

— Если говорить именно о качестве игры, мне больше нравится «Спартак». Смотрится интереснее, стабильно набирает очки. Особенно осенью, когда в последних восьми турах одержал шесть побед при двух ничьих.

Но «Зенит» лучше укомплектован, там собраны легионеры высокого уровня — отсюда и лидерство. Когда же в кубковых матчах иностранцам давали передохнуть, сразу возникали проблемы. Уступили в Самаре, потом 0:3 с тем же «Спартаком»...

Футболисты «Зенита». Александр Федоров, Фото «СЭ»

2 — Властимил Петржела готов поставить миллион евро на победу «Зенита» в чемпионате. А вы какой суммой рискнули бы, если бы отправились к букмекерам?

— Ну-у... Пять миллионов рублей я бы точно поставил. А может, и больше. В очередном чемпионстве «Зенита» у меня сомнений нет. Думаю, вряд ли кто-то навяжет ему конкуренцию и в следующем сезоне. Если, конечно, бразильцы и Барриос никуда не уедут.

До их уровня наши парни, при всем уважении, пока не дотягивают. Вот если «Спартак», ЦСКА и «Динамо» купят топовых легионеров, тогда легкой жизни в РПЛ у «Зенита» уже не будет. Но пока на трансферном рынке не все срабатывают так же эффективно, как клуб из Санкт-Петербурга.

Возьмем ЦСКА. Там ведь иностранцев хватает, однако их КПД, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Даже Карраскаль и Медина, которые феерили на старте сезона, осенью потускнели. Что с ними случилось — загадка! То ли решили, что дальше будут обыгрывать всех на одной ноге, и снизили к себе требования, то ли по другим причинам растеряли форму.

«Спартак» тоже нуждается в усилении. Прежде всего центр обороны, где до сих пор не нашли замену Жиго. В итоге задергали Литвинова, который выходит то там, то в опорной зоне. В команде, которая претендует на золотые медали, такого быть не должно

3 — Какой «Спартак» вам нравится больше — Гильермо Абаскаля или Массимо Карреры?

— Карреры. Тогда был русский костяк, который идеально дополняли Промес, Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш. За счет индивидуального мастерства могли любую оборону вскрыть. По подбору футболистов та команда явно сильнее. Потому и стала чемпионом. Нынешней это не под силу. Чтобы на равных соперничать с «Зенитом», надо не просто укрепить три-четыре позиции. Новички должны быть уровня Клаудиньо, Вендела, Барриоса!

Марцел Личка. Федор Успенский, Фото «СЭ»

4 — Для Андрея Аршавина лучший тренер РПЛ по итогам первой половины сезона-2022/23 — Марцел Личка. А для вас кто?

— Я тоже за Личку. У «Оренбурга» очень симпатичная команда. Приятно смотреть. При скромных финансовых возможностях удалось привезти из Латинской Америки качественных легионеров, быстро встроить их в игру. Эти ребята сразу добавили в атаке скорости, креатива, остроты. Теперь на своем поле «Оренбург» вообще никого не отпускает! С осени в каждом домашнем матче забивает минимум два мяча, а «Краснодару» в последнем туре так и вовсе пять отгрузил!

5 — Понимаете тех, кто назвал Квинси Промеса лучшим игроком России 2022 года?

— Нет. Мне в принципе трудно понять, почему мы в первую очередь обращаем внимание на иностранцев, а своих задвигаем. Разве в России мало хороших футболистов?! Да, Промес в этом сезоне выглядит неплохо, 14 мячей наколотил. Но столько же и у Сычевого! Который вчера в первой лиге играл, а три года назад — на первенстве Крыма! В «Оренбурге», где нет топовых исполнителей, забивать сложнее, чем в «Спартаке». Но парень вон как раскрылся. А кругом: «Промес, Промес, Промес...»

Поменяй их местами — и все точно так же начнут нахваливать Сычевого! Как любого спартаковца, который ярко себя проявляет. А вот если Квинси окажется в «Оренбурге», далеко не факт, что будет забивать там по 14 голов.

Впрочем, игроком года Сычевого, конечно, не назовешь — в РПЛ-то всего полсезона провел. Поэтому для меня в России в 2022-м футболист номер один — Лантратов. Классный вратарь. Для «Химок» реально был полкоманды. Внес огромный вклад в то, что нам практически в безнадежной ситуации удалось спастись от вылета. В каждом матче выручал, четыре пенальти отбил!

Илья Лантратов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

6 — Вы еще год назад говорили в интервью, что Илья Лантратов сильнее Матвея Сафонова. Объясните в чем?

— В стабильности! Так-то оба и на ленточке хороши, и при игре на выходах. Но если Сафонов после серии умопомрачительных сейвов может на ровном месте допустить ошибку, то Лантратов обходится без привозов. Надежность фантастическая.

Уверен, теперь они и в сборной будут конкурировать. Все-таки из «Локомотива» туда попасть гораздо легче, чем из «Химок». А то, что в «Локо» Лантратов станет первым номером, у меня сомнений нет. Худяков — молодой, перспективный, но психологически еще не окреп. Прошлогодняя концовка это четко показала. А у Гильерме уже и возраст, и травмы...

7 — К разговору о Промесе и Сычевом. Что подсказывает интуиция — кто из них выиграет бомбардирскую гонку?

— Наверное, Сычевой. Хотя его переход в «Крылья» немножечко смутил. В «Оренбурге» шло по восходящей, да и в таблице он повыше. Но в чем-то форварда понимаю. Футбольная жизнь коротка, сложно устоять, когда другой клуб делает более выгодное предложение. К тому же по стилю игры эти команды похожи, так что в Самаре проблем с адаптацией у Сычевого быть не должно. Если продолжит забивать на том же уровне, «Крылья» станут для него транзитом в российский топ-клуб.

Что касается Промеса, то еще неизвестно, в каком состоянии он будет к марту. Первый сбор «Спартака» пропускает, под вопросом участие и во втором. Подготовка по индивидуальному графику — штука непростая. Функциональную базу можно заложить, но потом все равно потребуется какое-то время, чтобы поймать игровой ритм.

Наиль Умяров. Федор Успенский, Фото «СЭ»

8 — Согласны с Владиславом Радимовым, который считает Наиля Умярова одним из самых переоцененных футболистов российского чемпионата?

— Радимов прав. Да многие отмечают, что Умяров на поле слишком осторожничает. Все передачи — ближнему, назад или поперек. Парень четвертый год в спартаковской основе, кажется, вот-вот сделает шаг вперед, но... Вообще не прогрессирует! В лучшем случае топчется на месте. Поэтому и в сборную не вызывают.

9 — А для вас кто самый переоцененный в РПЛ?

— Захарян. У нас любят раздувать. Где-то блеснет мальчишка, и все, сразу из него звезду лепят. А я не уставал повторять: «Подождите! Отыграет стабильно хотя бы два сезона, тогда уже можно о чем-то говорить...»

Если на первых порах Захарян действительно смотрелся здорово, то вторую половину прошлого года провел невнятно. Тем удивительнее слухи об интересе «Челси». Я-то десять лет играл в Европе, знаю: когда там реально хотят футболиста, прилетают и забирают. А тут одни разговоры...

Другой динамовский полузащитник Макаров — тоже фигура переоцененная. Но уже по соотношению «цена — качество». В свое время за него девять миллионов евро «Рубину» заплатили! Заоблачная сумма!

Денис Глушаков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

10 — Как полагаете, кто быстрее найдет новый клуб — Денис Глушаков или Артем Дзюба?

— Конечно, Глушаков. Да, в конце января ему исполнится 36, но, поверьте мне, он в порядке. Главное, от футбола не устал. В «Химках» всегда пахал наравне со всеми. Спокойно выдерживал любые нагрузки. Бывало, говорил Денису: «Возьми паузу, передохни. Чтобы к матчу точно подойти свежим». Он ни в какую, поблажек себе не давал. Мужик!

Ну и с точки зрения финансовых условий Глушаков приземленнее, чем Дзюба. Тот в «Зените» привык к большим деньгам. Если хочет в России трудоустроиться, надо поумерить аппетиты. Либо поискать команду на Ближнем Востоке, где по-прежнему платят щедро. Мне кажется, Артем выберет второй вариант.

11 — Кто весной вылетит из РПЛ?

— «Химки» — сто процентов! Мы же видим, что там творится. Вот интересно, о чем думает руководство, когда убирает костяк, благодаря которому клуб три года находится в РПЛ?! Спасет «Химки» только одно — если на смену ушедшим придут более мастеровитые игроки. Но я в этом сильно сомневаюсь.

А второй неудачник определится в споре «Торпедо» и «Факела». Между ними всего семь очков. Московский клуб многие уже похоронили, но он может выкарабкаться. Там грамотный тренер, сейчас точечно усиливают состав. То же самое должны сделать и в Воронеже. Если не возьмут хотя бы трех квалифицированных футболистов, удержаться в РПЛ будет проблематично.

12 — Туфан Садыгов, главный инвестор «Химок», для многих загадка. Что за человек?

— Скажем так: когда доходит до футбольных вопросов, с ним очень трудно найти общий язык. Считает, что в футболе разбирается лучше всех. Но если не тренер, а инвестор начинает решать, кто из игроков нужен, а кто нет, — это путь в никуда.

Сергей Юран. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

13 — В «Коммент.Шоу» во время чемпионата мира Нобель Арустамян проспорил вам поход в ресторан. Уже накрыл поляну?

— Пока нет. То я в разъездах, то он, дальше новогодние праздники... Но никуда не денется, как-нибудь обязательно присядем. Да Нобель и не пытается соскочить. Сразу мне набрал: «Сергей Николаевич, выбирайте любой ресторан — я все оплачиваю».

А спорили мы на сборную Германию. Я еще после первого тура заявил в эфире «Коммент.Шоу», что немцы не выйдут из группы. Нобель посмотрел на меня с изумлением и воскликнул: «Что?! Да вы в футболе не разбираетесь!» Ну и забились на столик в ресторане. Потом сказал Нобелю: «Теперь ты понял, кто из нас практик, а кто теоретик...»

14 — В финале два традиционных вопроса. Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Да! Когда ловишь преступника (а мы-то знаем, что Кирпич — вор), все средства хороши.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Опаздывать. Спешить. А еще... Лукавство. Я человек прямой, все говорю в глаза и того же требую от других. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.