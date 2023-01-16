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Сегодня, 13:00

Сергей Юран: «Глушаков быстрее найдет новый клуб, чем Дзюба»

Александр Кружков
Обозреватель
Сергей Юран и Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Футболисты «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Илья Лантратов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Наиль Умяров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Очередной герой авторской рубрики «СЭ» 15 к 1 — экс-форвард сборной России, бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран.

1 — В премьер-лиге позади 17 туров. «Зенит» — лучший по набранным очкам. А по игре?

— Если говорить именно о качестве игры, мне больше нравится «Спартак». Смотрится интереснее, стабильно набирает очки. Особенно осенью, когда в последних восьми турах одержал шесть побед при двух ничьих.

Но «Зенит» лучше укомплектован, там собраны легионеры высокого уровня — отсюда и лидерство. Когда же в кубковых матчах иностранцам давали передохнуть, сразу возникали проблемы. Уступили в Самаре, потом 0:3 с тем же «Спартаком»...

Футболисты "Зенита". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Футболисты «Зенита».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

2 — Властимил Петржела готов поставить миллион евро на победу «Зенита» в чемпионате. А вы какой суммой рискнули бы, если бы отправились к букмекерам?

— Ну-у... Пять миллионов рублей я бы точно поставил. А может, и больше. В очередном чемпионстве «Зенита» у меня сомнений нет. Думаю, вряд ли кто-то навяжет ему конкуренцию и в следующем сезоне. Если, конечно, бразильцы и Барриос никуда не уедут.

До их уровня наши парни, при всем уважении, пока не дотягивают. Вот если «Спартак», ЦСКА и «Динамо» купят топовых легионеров, тогда легкой жизни в РПЛ у «Зенита» уже не будет. Но пока на трансферном рынке не все срабатывают так же эффективно, как клуб из Санкт-Петербурга.

Возьмем ЦСКА. Там ведь иностранцев хватает, однако их КПД, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Даже Карраскаль и Медина, которые феерили на старте сезона, осенью потускнели. Что с ними случилось — загадка! То ли решили, что дальше будут обыгрывать всех на одной ноге, и снизили к себе требования, то ли по другим причинам растеряли форму.

«Спартак» тоже нуждается в усилении. Прежде всего центр обороны, где до сих пор не нашли замену Жиго. В итоге задергали Литвинова, который выходит то там, то в опорной зоне. В команде, которая претендует на золотые медали, такого быть не должно

Потасовка между игроками &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;. «Разочарование года? Восторг игроков «Спартака» при просмотре потасовки с «Зенитом». Медведев — об итогах года и будущем

3 — Какой «Спартак» вам нравится больше — Гильермо Абаскаля или Массимо Карреры?

— Карреры. Тогда был русский костяк, который идеально дополняли Промес, Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш. За счет индивидуального мастерства могли любую оборону вскрыть. По подбору футболистов та команда явно сильнее. Потому и стала чемпионом. Нынешней это не под силу. Чтобы на равных соперничать с «Зенитом», надо не просто укрепить три-четыре позиции. Новички должны быть уровня Клаудиньо, Вендела, Барриоса!

Марцел Личка. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Марцел Личка.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

4 — Для Андрея Аршавина лучший тренер РПЛ по итогам первой половины сезона-2022/23 — Марцел Личка. А для вас кто?

— Я тоже за Личку. У «Оренбурга» очень симпатичная команда. Приятно смотреть. При скромных финансовых возможностях удалось привезти из Латинской Америки качественных легионеров, быстро встроить их в игру. Эти ребята сразу добавили в атаке скорости, креатива, остроты. Теперь на своем поле «Оренбург» вообще никого не отпускает! С осени в каждом домашнем матче забивает минимум два мяча, а «Краснодару» в последнем туре так и вовсе пять отгрузил!

Гильермо Абаскаль. «Хотим, чтобы болельщики ощущали, насколько велик их клуб». Абаскаль — о деле Промеса, будущем в «Спартаке» и предстоящих сборах

5 — Понимаете тех, кто назвал Квинси Промеса лучшим игроком России 2022 года?

— Нет. Мне в принципе трудно понять, почему мы в первую очередь обращаем внимание на иностранцев, а своих задвигаем. Разве в России мало хороших футболистов?! Да, Промес в этом сезоне выглядит неплохо, 14 мячей наколотил. Но столько же и у Сычевого! Который вчера в первой лиге играл, а три года назад — на первенстве Крыма! В «Оренбурге», где нет топовых исполнителей, забивать сложнее, чем в «Спартаке». Но парень вон как раскрылся. А кругом: «Промес, Промес, Промес...»

Поменяй их местами — и все точно так же начнут нахваливать Сычевого! Как любого спартаковца, который ярко себя проявляет. А вот если Квинси окажется в «Оренбурге», далеко не факт, что будет забивать там по 14 голов.

Впрочем, игроком года Сычевого, конечно, не назовешь — в РПЛ-то всего полсезона провел. Поэтому для меня в России в 2022-м футболист номер один — Лантратов. Классный вратарь. Для «Химок» реально был полкоманды. Внес огромный вклад в то, что нам практически в безнадежной ситуации удалось спастись от вылета. В каждом матче выручал, четыре пенальти отбил!

Илья Лантратов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Илья Лантратов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

6 — Вы еще год назад говорили в интервью, что Илья Лантратов сильнее Матвея Сафонова. Объясните в чем?

— В стабильности! Так-то оба и на ленточке хороши, и при игре на выходах. Но если Сафонов после серии умопомрачительных сейвов может на ровном месте допустить ошибку, то Лантратов обходится без привозов. Надежность фантастическая.

Уверен, теперь они и в сборной будут конкурировать. Все-таки из «Локомотива» туда попасть гораздо легче, чем из «Химок». А то, что в «Локо» Лантратов станет первым номером, у меня сомнений нет. Худяков — молодой, перспективный, но психологически еще не окреп. Прошлогодняя концовка это четко показала. А у Гильерме уже и возраст, и травмы...

7 — К разговору о Промесе и Сычевом. Что подсказывает интуиция — кто из них выиграет бомбардирскую гонку?

— Наверное, Сычевой. Хотя его переход в «Крылья» немножечко смутил. В «Оренбурге» шло по восходящей, да и в таблице он повыше. Но в чем-то форварда понимаю. Футбольная жизнь коротка, сложно устоять, когда другой клуб делает более выгодное предложение. К тому же по стилю игры эти команды похожи, так что в Самаре проблем с адаптацией у Сычевого быть не должно. Если продолжит забивать на том же уровне, «Крылья» станут для него транзитом в российский топ-клуб.

Что касается Промеса, то еще неизвестно, в каком состоянии он будет к марту. Первый сбор «Спартака» пропускает, под вопросом участие и во втором. Подготовка по индивидуальному графику — штука непростая. Функциональную базу можно заложить, но потом все равно потребуется какое-то время, чтобы поймать игровой ритм.

Наиль Умяров. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Наиль Умяров.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

8 — Согласны с Владиславом Радимовым, который считает Наиля Умярова одним из самых переоцененных футболистов российского чемпионата?

— Радимов прав. Да многие отмечают, что Умяров на поле слишком осторожничает. Все передачи — ближнему, назад или поперек. Парень четвертый год в спартаковской основе, кажется, вот-вот сделает шаг вперед, но... Вообще не прогрессирует! В лучшем случае топчется на месте. Поэтому и в сборную не вызывают.

Квинси Промес, Валерий Карпин, Сергей Пиняев. Промес, Карпин, Пиняев и еще семь героев 2022 года в РПЛ

9 — А для вас кто самый переоцененный в РПЛ?

— Захарян. У нас любят раздувать. Где-то блеснет мальчишка, и все, сразу из него звезду лепят. А я не уставал повторять: «Подождите! Отыграет стабильно хотя бы два сезона, тогда уже можно о чем-то говорить...»

Если на первых порах Захарян действительно смотрелся здорово, то вторую половину прошлого года провел невнятно. Тем удивительнее слухи об интересе «Челси». Я-то десять лет играл в Европе, знаю: когда там реально хотят футболиста, прилетают и забирают. А тут одни разговоры...

Другой динамовский полузащитник Макаров — тоже фигура переоцененная. Но уже по соотношению «цена — качество». В свое время за него девять миллионов евро «Рубину» заплатили! Заоблачная сумма!

Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Денис Глушаков.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

10 — Как полагаете, кто быстрее найдет новый клуб — Денис Глушаков или Артем Дзюба?

— Конечно, Глушаков. Да, в конце января ему исполнится 36, но, поверьте мне, он в порядке. Главное, от футбола не устал. В «Химках» всегда пахал наравне со всеми. Спокойно выдерживал любые нагрузки. Бывало, говорил Денису: «Возьми паузу, передохни. Чтобы к матчу точно подойти свежим». Он ни в какую, поблажек себе не давал. Мужик!

Ну и с точки зрения финансовых условий Глушаков приземленнее, чем Дзюба. Тот в «Зените» привык к большим деньгам. Если хочет в России трудоустроиться, надо поумерить аппетиты. Либо поискать команду на Ближнем Востоке, где по-прежнему платят щедро. Мне кажется, Артем выберет второй вариант.

Артем Дзюба. Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?

11 — Кто весной вылетит из РПЛ?

— «Химки» — сто процентов! Мы же видим, что там творится. Вот интересно, о чем думает руководство, когда убирает костяк, благодаря которому клуб три года находится в РПЛ?! Спасет «Химки» только одно — если на смену ушедшим придут более мастеровитые игроки. Но я в этом сильно сомневаюсь.

А второй неудачник определится в споре «Торпедо» и «Факела». Между ними всего семь очков. Московский клуб многие уже похоронили, но он может выкарабкаться. Там грамотный тренер, сейчас точечно усиливают состав. То же самое должны сделать и в Воронеже. Если не возьмут хотя бы трех квалифицированных футболистов, удержаться в РПЛ будет проблематично.

12 — Туфан Садыгов, главный инвестор «Химок», для многих загадка. Что за человек?

— Скажем так: когда доходит до футбольных вопросов, с ним очень трудно найти общий язык. Считает, что в футболе разбирается лучше всех. Но если не тренер, а инвестор начинает решать, кто из игроков нужен, а кто нет, — это путь в никуда.

Сергей Юран. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сергей Юран.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

13 — В «Коммент.Шоу» во время чемпионата мира Нобель Арустамян проспорил вам поход в ресторан. Уже накрыл поляну?

Пока нет. То я в разъездах, то он, дальше новогодние праздники... Но никуда не денется, как-нибудь обязательно присядем. Да Нобель и не пытается соскочить. Сразу мне набрал: «Сергей Николаевич, выбирайте любой ресторан — я все оплачиваю».

А спорили мы на сборную Германию. Я еще после первого тура заявил в эфире «Коммент.Шоу», что немцы не выйдут из группы. Нобель посмотрел на меня с изумлением и воскликнул: «Что?! Да вы в футболе не разбираетесь!» Ну и забились на столик в ресторане. Потом сказал Нобелю: «Теперь ты понял, кто из нас практик, а кто теоретик...»

Сергей Юран. «Похоже, «Химки» выбрали путь в никуда. Зато один игрок стал чаще выходить на поле». Интервью Юрана

14 — В финале два традиционных вопроса. Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Да! Когда ловишь преступника (а мы-то знаем, что Кирпич — вор), все средства хороши.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Опаздывать. Спешить. А еще... Лукавство. Я человек прямой, все говорю в глаза и того же требую от других. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.

Артем Дзюба
Денис Глушаков
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Марцел Личка
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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