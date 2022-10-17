«Почему Абаскаль бросается на Федотова?! Он что-то выиграл?» Юран — о дерби ЦСКА — «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака», российский тренер Сергей Юран — о главном дерби страны.

«Какие вопросы к Гайичу? Зобнину надо было просто выбить мяч в аут»

— Получили удовольствие от игры?

— Дерби удалось. Как никак четыре гола. В первом тайме страсти закипали. Настрой был запредельный. Я даже боялся, что команды не доиграют матч в полных составах.

— Были ли у Карасева основания удалить Промеса в самом дебюте встречи?

— Считаю, арбитр поступил правильно. Желтая карточка — адекватное наказание. Красная — это уже перебор. Все-таки у Промеса не было кого-то замаха. Да, слегка ударил соперника — получил за это «горчичник». Хорошо, что Карасев не стал ломать игру, принял взвешенное решение.

— Вам не показалось, что спартаковцы вышли на игру какими-то нервными?

— ЦСКА смотрелся увереннее, хотя сумбура в действиях армейцев тоже хватало. Но подопечные Федотова свои эмоции направляли в более правильное русло — в игровое. Чего не скажешь о некоторых футболистах «Спартака». Все было на тоненького и могло закончиться весьма печально. Если бы у Соболева нога пошла чуть по-другому, его могли и удалить еще до перерыва. Думаю, в раздевалке Абаскаль и его помощники донесли до подопечных мысль, что надо успокоиться и играть уже в футбол.

— Пожалуй, самый обсуждаемый эпизод этого дерби — первый гол армейцев. Зобнин призывал Гайича остановить игру, так как на газоне лежали два футболиста, но тот отдал пас на Чалова. Теперь многие обвиняют красно-синих в том, что они нарушили принципы фейр-плей.

— А какие тут могут быть вопросы к защитнику ЦСКА? Что он нарушил? Какой принцип? Да, на газоне лежал футболист, но кто мешал Зобнину выбить мяч в аут? Ведь он его потерял, а потом попросил соперника сделать паузу... Но судья же матч не остановил? Повторюсь, надо было просто выбить мяч и все. И потом, не забывайте, что это дерби. Тут все стоит на кону. Я не увидел, что ЦСКА нарушил фейр-плей.

«Федотов стал с «Сочи» вторым. А чего добился Абаскаль?»

— Однако сейчас по интернету гуляет видео, на котором Абаскаль бросается в перерыве с претензиями к Федотову — мол, почему твои игроки не проявили благородство?

— Хм. Для меня это удивительно! Извините, а кто такой Абаскаль, чтобы позволять себе так вести в чужой стране?! Я его не хочу сейчас задеть, но просто рассуждаю по факту. Сколько ему лет?

— 33.

— Федотов значительно старше.

— Наставнику армейцев 56.

— Ну вот. И бросаться на более опытного коллегу... А что Абаскаль выиграл в своей карьере? Да, тебя могут захлестнуть, эмоции, дерби. Все дела... Но ты — иностранец, ты находишься в другой стране. Тебе противостоит опытный специалист, который не первый день работает в нашей лиге и, на секундочку, занял с довольно скромным «Сочи» второе место! Что это такое? Почему Абаскаль так себя ведет? Сомневаюсь, что он на кого-то кидался в Швейцарии... Надеюсь, ему объяснят, что надо быть сдержаннее. Ну и повторюсь: сначала надо что-то выиграть...

— Вас разве пока не убеждает работа Абаскаля в «Спартаке»?

— Игру он поставил — вопросов нет. Футболисты знают, что им делать на поле. Но в спорте все определяет результат. Давайте заглянем в турнирную таблицу после 30-го тура. А то некоторые уже превознесли Абаскаля. Мол, он будет бороться с «Зенитом». Да подождите вы петь дифирамбы-то!

— Вернемся к игре. После первого гола Чалова у специалистов вновь возникнет вопрос: а зачем «Спартак» приглашал Мевлю?

— Словенец — добротный, средний защитник, но не под серьезную задачу. Почему турецкий клуб его не оставил у себя? Ну надо же задуматься... А тут его зовут в «Спартак»... Странно. Да, наверное, он пригодился бы для ротации под третьим-четвертым номером. Но это точно не игрок стартового состава команды, которая намерена бороться за высокие места.

Сравнение Соболева с Холанном

— На второй тайм вышла только одна команда?

— В первом тайме ЦСКА имел преимущество, лучше двигался. У «Спартака» мало что получалось впереди — какой-то сумбур. А сразу после перерыва все резко поменялось. Надо отдать должное красно-белым, которые все перевернули и по делу забили два мяча. Возможно, сработали тактические ходы тренерского штаба, чуть поменяли схему. Ну и выход на поле Зиньковского себя, конечно, оправдал.

— Его гол — это прежде всего шикарное исполнение или недоработка Акинфеева?

— Антон все исполнил здорово. Но слишком много свободы ему дали игроки армейцев. Неужели они не знают, что у Зиньковского очень хорошая левая нога? В итоге он пробил — попал по уходящей траектории от вратаря.

— Так мог ли спасти ЦСКА Акинфеев?

— Очень сложный эпизод. Я бы не предъявлял претензии Игорю. Мяч по непростой траектории залетел впритирку со штангой. Как я уже заметил, недоработали защитники и опорники. С Зиньковским надо играть гораздо плотнее!

— Второй гол «Спартака» — это прежде всего заслуга Промеса, который стянул на себя соперников и отправил в прорыв Соболева?

— Здесь в первую очередь бездарно сыграли хозяева! По идее, ничего не предвещало беды. Почему Роша, видя, что Соболев набирает скорость, не стал сопровождать его до конца, а выдернулся на Промеса? Не понимаю... Квинси — игрок квалифицированный, наказывает за такие ляпы, выдал отличный пас. Кстати, эпизод начался с потери Чалова. Но если бы Роша действовал по-другому, гола бы не было.

— Соболев вновь забил. Его уже называют русским Холанном.

— Давайте все-таки будем поосторожнее с такими параллелями. Рановато... АПЛ и РПЛ — две большие разницы. Александр — молодец, поймал бомбардирский ритм, идет по-хорошему графику. В принципе, это его работа.

Что происходит с Карраскалем?

— При этом лучшим футболистом матча признали Чалова.

— Федор оформил дубль, все в принципе логично. Он, как правило, находится в тени, о нем не так много говорят. Но у него есть хорошие качества: не выключается из игры, способен забить в нужный момент. В первом случае здорово поставил корпус, оттеснил Мевлю. Во втором — классно пробил головой. Но там нужно похвалить за подачу и Облякова.

— Обляков вышел вместо Карраскаля, который сегодня почти ничего не показал. Не превознесли ли мы колумбийца?

— Играть то он точно умеет. Помню, получал эстетическое удовольствие, когда Карраскаль, Языджи, Медина только появились в ЦСКА. Такую карусель кружили... Я, правда, был восхищен!

— Но в последнее время он почему-то в тени.

— Наверное, с него надо больше требовать. У нас легионеры нередко сначала выстрелят, а потом играют по настроению. Не хотелось бы, чтобы Карраскаль пополнил список таких иностранцев. Давайте еще за ним понаблюдаем. Может быть, после возвращения из сборной пока не может себя обрести. Согласен, сегодня он выглядел невнятно.

— Результат этого дерби закономерен?

— Да. Сложно кому-то отдать предпочтение. Отрезками лучше выглядел ЦСКА, отрезками — «Спартак». В целом, справедливый результат. Боевое дерби, хорошо, что обошлось без травм.