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Сегодня, 17:45

Сергей Юран: «Хотел бы поддержать Илича. За что его уволили? За четыре очка с выезда?»

Юран отреагировал на увольнение Илича из «Пари НН»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич
Саша Илич.
Фото ФК «Пари НН»
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал «СЭ» отставку из клуба Саши Илича.

— Честно говоря, удивлен, что сейчас клуб принял решение расстаться с Иличем, — говорит Юран. —  В прошлом туре «Пари НН» победил в Оренбурге, сейчас увез ничью из Самары, где проводит домашние матчи «Акрон», который идет выше нижегородцев и прилично усилился. Достойный результат. На данный момент команда идет на 11-м месте. Если брать бюджет и возможности клуба, то, считаю, это неплохой результат.

Так что, признаюсь, не до конца понимаю, почему сейчас Илича уволили. Повторюсь, четыре очка на выезде для любого тренера — хороший показатель. За что же тогда отправили в отставку специалиста? За четыре очка в гостевых встречах?

Саша Илич. Илич уволен из «Пари НН». Его отставку ждали еще летом

— При этом вы скептически относитесь к приглашению в российские клубы иностранных специалистов.

— Да, я об этом не раз говорил в интервью. Считаю, надо приглашать тренеров с именем, у которых можно чему-то поучиться, что-то подсмотреть. А нередко к нам приезжают специалисты, не востребованные за рубежом. Я против таких вариантов. Но в конкретной ситуации хочу Илича поддержать. На данном этапе его уволили не по делу.

— У вас остался осадок от расставания с «Пари НН»?

— А какой осадок? Я честно там отработал. Болельщик меня благодарил. Вывесили плакат на первой игре после расставания со мной. Это же показатель, о чем-то говорит. Просто, увы, ключевые футболисты получили травмы, ну и не было глубины состава. Плюс не повезло с календарем. Играли против «Краснодара», «Динамо»... Пришлось непросто.

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Я говорил болельщикам, что сдержал свое обещание перед ними, перед губернатором. Сначала спас «Пари НН» от вылета, потом набрал достаточное количество очков. Я же обещал, что команда не рухнет в переходные игры. Оставлял ее не в зоне стыков. Но после меня она там оказалась. Мне нравилось работать в Нижнем. Красивый город, стадион, добрый болельщик. Так что осадка у меня нет. Ну приняли по мне такое решение... Что поделать? Такова тренерская доля. Мы работаем на максимуме, а последнее слово за руководителями. Правильное это решение или нет... Не хочу сейчас его обсуждать.

— При этом некоторые болельщики в комментариях пишут: зачем в свое время убирали Юрана и пригласили Илича?

— К сожалению, сейчас такие у нас тенденции. Очень частая смена тренеров. Чуть что — на выход. Нужно же учитывать и размер бюджета, и возможности. А то: команда идет на 11-м месте, а с тренером расстаются. Мол, все плохо... А вы на бюджет смотрели? И то я с такими возможностями старался и не позволил «Пари НН» опуститься в стыки. Есть реальные вещи, а есть виртуальные. Так что в данной ситуации я хочу поддержать Илича. Команда набрала очки в последних турах. Но тут такое решение... Не знаю.

— У вас есть сейчас варианты?

— Конкретики пока нет.

Саша Илич
Сергей Юран
РПЛ
ФК Нижний Новгород

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