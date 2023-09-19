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Сегодня, 13:00

За 10 лет клубы РПЛ заработали в еврокубках 670 миллионов евро. А из-за бана уже потеряли больше 80

Клубы РПЛ потеряли больше 40 миллионов евро из-за отстранения от еврокубков-2023/24
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Футболисты «Зенита»
Фото Global Look Press
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Исследование «СЭ».

Новый сезон Лиги чемпионов стартует 19 сентября. Второй год подряд на групповом этапе не будет российских клубов. Бан УЕФА продолжается — из-за него опять пострадал «Зенит». Чемпион страны должен был стартовать сразу с группы, а ЦСКА — с квалификации.

Отстранение от еврокубков заметно влияет и на финансовое положение команд. Каждый год УЕФА в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций разыгрывает почти 4 миллиарда евро — ранее приличная часть от этой суммы отходила клубам РПЛ. «СЭ» посчитал, сколько потеряли наши команды из-за бана и сколько заработали в целом за последние 10 лет.

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Сколько потеряли из-за бана в сезоне-2023/24

В новом сезоне Россию в еврокубках должны были представлять пять команд. В квалификации Лиги Европы стартовал бы «Спартак», а в отборе Лиги конференций — «Ростов» и «Ахмат». Раньше было шесть клубов, но несколько лет назад Россия потеряла шестую строчку в рейтинге УЕФА, а после бана вообще выпала за пределы топ-20.

Согласно данным Metaratings.ru, российские клубы заработали бы в еврокубках-2023/24 минимум 40,1 миллиона евро (около 4,2 миллиарда рублей по нынешнему курсу). Эта сумма — гарантированный заработок при наихудшем варианте — поражениях во всех матчах.

Больше всего пострадал «Зенит» — ему могло перепасть минимум 33,8 миллиона (здесь и далее — суммы в евро).

«Спартак» из-за отстранения потерял 4,1 миллиона, а ЦСКА — почти в четыре раза меньше (1,1). Красно-белые, стартовав в квалификации Лиги Европы, гарантировали бы себе группу в Лиге конференций. Армейцам же ради евроосени пришлось бы пройти минимум одного соперника, несмотря на старт в отборе Лиги чемпионов.

«Ростов» в квалификации Лиги конференций заработал бы не меньше 650 тысяч, а «Ахмат» — 450. Небольшие деньги, но каждый проход вперед по сетке приносит около 200 тысяч, а выход в групповой раунд турнира гарантирует по 3 миллиона.

Футболист Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как формируются эти выплаты

Напомним, что призовые в еврокубках формируются, исходя из нескольких факторов. Это выплаты за участие в определенных стадиях турнира, по 10-летнему рейтингу УЕФА и за результаты, а также доход от реализации ТВ-прав. Разберем каждый пункт в отдельности на примере «Зенита».

Выплаты за участие: здесь все клубы на каждой стадии получает фиксированные суммы. Проход в групповой этап приносит всем 32 командам по 15,6 миллиона. Попадание в 1/8 финала — 9,6, четвертьфинал — 10,6, полуфинал — 12,5, а финал — 15,5. Победа в Лиге чемпионов прибавляет еще дополнительно 4,5 миллиона.

Выплаты по 10-летнему клубному рейтингу УЕФА: доход зависит от позиции клуба в «историческом» рейтинге участников Лиги чемпионов. Все 32 команды ранжируются. Последняя получит 1,14 миллиона, предпоследняя — 2,28, третья с конца — 3,42 и так далее. «Зенит» был бы 17-м в этом рейтинге — за это полагается 17,1 миллиона.

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Выплаты за результаты: они зависят от выступления команды на групповом этапе. Здесь все просто — победа в матче стоит 2,8 миллиона, ничья — 0,93. Оставшиеся деньги делятся между клубами в зависимости от числа выигранных встреч.

Например, если по итогам группового раунда было 20 ничьих, то в пуле остается не разыгранными 18,66 миллиона. Всего матчей 96, следовательно, — 76 побед. Оставшаяся сумма делится на 76 частей (по 246 тысяч). Команды, которые победили во всех шести матчах, получат дополнительно 1,47 миллиона, в пяти — 1,22 и так далее.

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Выплаты от реализации маркетингового пула: это деньги, которые УЕФА распределяет в зависимости от стоимости реализованных ТВ-прав в каждой стране. Чем больше платят за показ Лиге чемпионов, тем больше достается и командам. По оценке Metaratings.ru, «Зенит» с учетом этого показателя заработал бы минимум 1,1 миллиона. Если бы контракт между УЕФА и «Матч ТВ» стал больше, то доходы питерцев — тоже.

По похожей схеме распределяются призовые и в Лиге Европы, и в Лиге конференций — конечно, с куда меньшими суммами. Выплаты в Лиге чемпионов в четыре раза превосходят доходы в двух других еврокубках вместе взятых, поэтому «Зенит» так сильно превосходит ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и «Ахмат».

Сергей Семак
Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Сколько потеряли за два года

Потери в 40,1 миллиона выглядят существенными. Однако забаненные доходы в прошлом сезоне больше. Россия по итогам сезона-2020/21 находилась на 8-й строчке рейтинга УЕФА, так что стартовые позиции в квалификации-2022/23 лучше, чем могли быть сейчас.

Главное отличие — групповые стадии еврокубков гарантировали не две, а три команды. «Спартак» как победитель Кубка России-2021/22 начал бы с квалификации Лиги Европы с приземлением в группу Лиги конференций в случае неудачи. Другими стали бы посевы и в Лиге чемпионов.

Разница между 8-й и 10-й строчками рейтинга — это целая стадия в отборе ЛЧ. ЦСКА в нынешнем сезоне начал бы выступление с 2-го квалификационного раунда, а «Сочи» год назад — с 3-го. А это гарантированное место в группе Лиге Европы.

«СЭ» подсчитал, что совокупные потери из-за отстранения в прошлом сезоне превысили 44,5 миллиона евро. «Зенит» недополучил минимум 32,7 миллиона, «Сочи» — 5,9, «Спартак» — 4,8, «Динамо» — 650 тысяч, а «Краснодар» — 450. И это только минимальные убытки, так как в Лиге конференций, например, одна лишь ничья стоит 166 тысяч.

За два года отстранения российский футбол потерял минимум 84,5 миллиона. В реальности же эта сумма с большой вероятностью могла превысить 100 миллионов — даже при неудачных результатах добраться до такого показателя не так сложно.

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Сколько заработали за десять лет в еврокубках

До отстранения еврокубки всегда приносили большие деньги российским клубам. По подсчетам «СЭ», за десять лет с 2012 по 2022 год УЕФА выплатил командам из России 673,9 миллиона евро.

Призовой фонд турниров десять лет назад и сейчас сильно отличаются. УЕФА формирует пулы на три года, и сейчас как раз подходит к концу один из них. В 2012-м бонус за участие в групповом раунде Лиги чемпионов стоил 8,6 миллиона, а за год участник ЛЧ с трудом зарабатывал более 70. Сейчас же лучшие клубы Европы претендуют на девятизначные суммы («Манчестер Сити» в прошлом сезоне получил 133 миллиона).

С 2018 по 2021 год призовые российских команд были самыми внушительными. Наша страна регулярно отправляла в групповые раунды по пять клубов, а в сезоне-2020/21 в группе ЛЧ сыграли сразу три представителя РПЛ.

Через год произошло серьезное падение по доходам. Две главные причины: во-первых, всего три команды прошли в групповые раунды еврокубков, а во-вторых, УЕФА отстранил «Спартак» от плей-офф Лиги Европы. Тогда москвичи выиграли группу в ЛЕ и должны были сыграть в 1/8 финала с «РБ Лейпциг», который на тот момент возглавлял Доменико Тедеско. При этом бонус за проход в эту стадию УЕФА москвичам выплатил.

Всего с 2012 года выплаты от УЕФА получили 12 клубов. Столько команд за это время пробились в квалификацию еврокубков. Больше всего (свыше трети) заработал «Зенит» — 236,6 миллиона, в тройке также — ЦСКА и «Локомотив».

На данный момент нашим командам остается лишь мечтать о таких доходах. Новый Кубок России хоть и заметно увеличил призовой фонд, но он никак не сравнится с заработком в еврокубках. Так, в нынешнем сезоне будет разыграно 1,5 миллиарда рублей — по нынешнему курсу это около 15 миллионов евро. То есть почти в три раза меньше, чем потенциальные заработки в еврокубках-2023/24.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Лига конференций
Лига чемпионов УЕФА
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
УЕФА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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