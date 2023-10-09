«Спартак» для «Лукойла» как чемодан без ручки». Острое мнение Белоуса

Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус — о главных событиях 11-го тура РПЛ.

Абаскаль доработает в «Спартаке» минимум до зимы

— Между «Спартаком» и ЦСКА было много матчей. Как бы оценили этот — по пятибалльной шкале?

— Четыре с плюсом. Хороший футбол, высокий темп, красивые голы — всё на уровне! А какая концовка? Ух!

— «Спартак» отскочил?

— Нет. Ничья — справедливый результат. Хотя армейские болельщики, наверное, со мной не согласятся.

— Удивились, что лучшим игроком матча признали Файзуллаева?

— Ничуть. Понимаю, у Гайича дубль, у Облякова две голевые. Но и Файзуллаев на поле был одной из самых заметных фигур. Я вообще с симпатией к нему отношусь. Умный игрок. Резкий, скоростной, с большим объемом работы. Рад, что в ЦСКА быстро стал своим.

— Теперь-то есть уверенность, что Абаскаль доработает в «Спартаке» минимум до зимы?

— Думаю, так и будет. Ну а какой смысл сейчас его увольнять? Не всегда решения Абаскаля понятны, но в целом он справляется. Команда наверху. До «Крыльев», занимающих второе место, всего четыре очка.

— «Спартак» и ЦСКА готовы к борьбе за чемпионство?

— К сожалению, нет.

— Почему?

— У армейцев слишком короткая обойма. Федотову постоянно приходится экспериментировать, выпускать игроков на разные позиции. А «Спартак»... Мне кажется, сегодня он для «Лукойла» как чемодан без ручки. Нести тяжело, выбросить...

— Жалко?

— Нет-нет, я бы другое слово подобрал: невозможно. Не забывайте, речь о крупнейшей нефтяной компании. Если вдруг она решит избавиться от «Спартака», это будет страшным ударом по репутации. Но и относиться к команде так, как делает «Лукойл», недопустимо.

— Что вы имеете в виду?

— Недавно общался с одним из членов совета директоров «Спартака». Спросил про Олега Малышева, нового гендира: «Почему именно он?» В ответ услышал: «Поставили человека из нашей системы». Но ведь Малышев никогда в футболе не работал! А управлять клубом должны профессионалы. Только тогда придет результат. Пока не вижу в спартаковском руководстве людей, которые способны решать максимальные спортивные задачи.

— Кто же в этом сезоне будет бороться за золото?

— «Зенит» и «Краснодар». Сейчас их разделяют семь очков, но это ни о чем не говорит. Тем более очное противостояние впереди. И по уровню футболистов, и по длине скамейки «Зенит» в России по-прежнему номер один. У «Краснодара» свои козыри.

— Какие?

— Качественный подбор исполнителей, лидеры в каждой линии — Сафонов, Алонсо, Сперцян, Кордоба. Если костяк сохранится, а зимой еще будет точечное усиление, «Краснодар» не выпадет из чемпионской гонки. Правда, есть нюанс.

— Это какой же?

— Если оставшиеся матчи команда будет проводить так же, как первый тайм с «Ростовом», о битве за золотые медали можно сразу забыть.

Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»

Тренерское поражение «Ростова»

— Что же произошло в первом тайме?

— Тут надо отдать должное команде Карпина. До перерыва она выглядела блестяще. В эти 45 минут было вообще непонятно, кто лидирует в чемпионате, а кто болтается в зоне аутсайдеров. У хозяев ничего не получалось, пропустили два мяча... Но недооценка здесь ни при чем.

— Откуда уверенность?

— Соперники-то принципиальные! Южное дерби! Когда я работал в «Ростове», наш губернатор говорил: «Самое главное — хорошо сыграть против «Краснодара». Так что в этих матчах всегда зарубы. Суббота не стала исключением.

— За счет чего «Краснодар» перевернул игру?

— У Ивича отличная команда. Сбалансированная, волевая. Не просто группа ярких футболистов, а сплоченный коллектив. Это чувствуется. Когда в начале второго тайма забил Сперцян, я уже не сомневался: «Краснодар» не проиграет. А в итоге даже вырвал победу в компенсированное время.

— В Telegram после матча развернулась дискуссия: 3:2 — это банальный фарт или чемпионский характер? Вы как думаете?

— О чемпионском характере говорить пока рано. Все-таки «Краснодар» еще ничего не выиграл. А голы в ворота «Ростова»... Если со вторым действительно повезло, мяч срикошетил от Комличенко, то Сперцян и Кордоба забили мастерски. Плюс удачу надо заслужить. В том числе создавая моменты. С этим у «Краснодара» проблем нет.

— Карпин считает, что «Ростов» пропустил дебильные голы.

— Ну, так можно сказать и про первый гол в ворота «Краснодара». Когда на ровном месте ошибся Сафонов. Применительно к «Ростову» я бы говорил о другом. Почему команда наступает на одни и те же грабли?! Если в трех последних матчах из четырех ведешь с разницей в два мяча и не в состоянии удержать победный счет, возникают вопросы к тренеру.

— В чем конкретно Карпин недоработал?

— Не будем возвращаться к предыдущим матчам. А поражение в Краснодаре — тренерское, однозначно! Физически-то ростовчане готовы неплохо. Не проседают, бьются до последних минут. А вот концентрации не хватает. Вдобавок замены не помогают сохранить преимущество. В этом туре они игру «Ростова», мягко говоря, не усилили.

Клаудиньо в матче против «Сочи». Фото ФК «Зенит»

От «Сочи» осталось одно название

— Как вам нынешний «Зенит»?

— В Сочи при невыразительной игре спокойно взял три очка. Уже к 30-й минуте, когда петербуржцы повели 2:0, все стало ясно. Дальше играли пешком. Геннадий Орлов, мой старый товарищ, после матча попрекнул Кассьерру с Сергеевым за то, что мало прессингуют защитников. Но здесь этого и не требовалось!

— В самом деле.

— Даже играя вполноги, «Зенит» все равно был сильнее «Сочи» на каждом участке поля. Ну и зачем жилы рвать? Вот с соперником более высокого уровня, думаю, увидим и прессинг, и скорость, и яркий футбол.

— «Сочи» выглядит безнадежно?

— Да. Ни игры, ни результата. Меня совершенно не удивляет, что команда осела на последнем месте. Три тренера за календарный год — перебор. Началось все с увольнения Бердыева. Мы, кстати, встречались в декабре 2022-го. У него были большие планы и огромное желание развивать футбол в этом городе. И вдруг через пять туров Курбана Бекиевича убирают...

— Странное решение?

— Конечно! Раз уж приглашаешь такую глыбу, надо доверять, запастись терпением. Вот сейчас Бердыев с махачкалинским «Динамо» стремится в РПЛ. Сочинцы, наоборот, медленно идут ко дну. Если вылетят, а Курбан Бекиевич со своим новым клубом выйдет в премьер-лигу, это будет высшая справедливость.

— Любопытная мысль.

— Вы поймите, успехи или провалы клуба — это не только тренерская история. Еще и менеджерская. Всего полтора года назад мы восхищались командой, которая показывала классный футбол и заслуженно завоевала серебряные медали. Сегодня от нее осталось одно название. Жаль.

— Иными словами, в провале «Сочи» виноват менеджмент?

— В большей степени. У людей нет четкого понимания, куда двигаться дальше. Отсюда сомнительные трансферы и тренерская чехарда после ухода Федотова. Гаранин, Бердыев, Хохлов... Месяц назад назначили Точилина, но при таких результатах и он долго не продержится.

Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Разговор с Дзюбой

— С характером у «Локомотива» порядок. А с игрой?

— Сначала о хорошем. Да, команда у Галактионова боевая, духовитая. Когда за 11 туров четыре раза спасаешься на последних секундах, в том числе на выезде вколачиваешь победный гол «Зениту», — это дорогого стоит. Что касается игры, то тут сложностей хватает. И в центре обороны, и в атаке. Хотя Дмитрий Ульянов, спортивный директор клуба, заявил, что от «размена» Изидора на Сулейманова «Локомотив» ничего не потерял, у меня другое мнение.

— Изидор интереснее?

— Намного! Разумеется, мы не знаем всех нюансов. Возможно, француз хотел уйти бесплатно. В любом случае, если он так рвался из «Локомотива», значит, был не удовлетворен своим положением в команде. Играл-то в основе Дзюба, а Изидора чаще выпускали на замену.

— Зимой «Локомотиву» требуется усиление?

— Безусловно. Если клуб не на словах, а на деле хочет бороться за медали, в ближайшее трансферное окно нужно сделать по одному качественному приобретению в каждую линию, за исключением вратарской. Пока же команду лихорадит. Наверное, не от хорошей жизни Галактионов решился в Екатеринбурге на нестандартный ход и выставил на флангах атаки Самошникова с Тикнизяном.

— Задумка удалась?

— Нет. Ведь оба покинули поле, когда счет был 2:1 в пользу «Урала». Зато вышедшие на замену Глушенков, Пиняев, Жемалетдинов и Сулейманов добавили впереди разнообразия и остроты.

— В мае вы говорили: «Дзюба — уходящая натура. Он уже еле шевелится».

— Ха! Вскоре после того интервью мы встретились с Артемом в Барвихе на вручении премии, посвященной итогам сезона. Он сразу припомнил мне эти слова.

— Ответили?

— За меня это сделал Слуцкий, который стоял рядом: «Что не так Юрий Викторович сказал? Все правильно! Ты действительно еле шевелишься». Посмеялись... Ну а если серьезно, то у меня перед глазами 2019 год, Лига чемпионов, матч «Зенит» — «Лейпциг». Помните защитника Упамекано?

— Еще бы!

— Этот могучий француз тогда не просто закрыл Артема — сожрал вместе с тапочками! Но в России нет защитников экстра-класса. А сегодня в РПЛ вообще такой уровень футбола, что Дзюба может спокойно играть до сорока лет. И будет забивать! Он мощный, техничный, тонко понимает игру, за счет габаритов способен продавить соперника, сбросить мяч под удар партнеру. С «Уралом» Артем провел хороший матч. Забил сам и поучаствовал в голевой атаке, которая позволила «Локомотиву» уйти от поражения.

— Ну и напоследок про Ишкова. Главный претендент на звание антигероя тура?

— Да уж. 18-летний пацан не испугался, взялся исполнить пенальти. Но сделал это бездарно. Что первый раз, что второй. Как под копирку. Так бить нельзя! Лантратов, конечно, молодец, что не стал гадать. Реагировал по удару и второй мяч вообще намертво взял.

— Какой бы совет вы дали Ишкову?

— Начнем с того, что парень действительно одаренный. На поле не тушуется, смело идет в обводку, еще и в обороне успевает пахать. Надеюсь, сейчас психологически не развалится. Важно, что в «Урале» его поддержали — и ребята, и тренерский штаб. Но если Ишков хочет быть пенальтистом, пусть постоянно отрабатывает удары с «точки» на тренировках. По 15-20 ударов каждый день! Вот тогда и в игре шансов вратарям не оставит.