Карпин стоил бы 10 миллионов евро, Жирков — дороже Головина.Трансферные цены российских звезд с учетом инфляции

Уникальный рейтинг «СЭ».

Футбольные звезды прошлого иногда любят порассуждать о том, сколько бы они стоили или сколько зарабатывали бы в реалиях 2023 года. Чаще всего сентенции получаются жалостливо-уничижительными. Жалостливыми — по отношению к себе. Уничижительными — относительно молодого поколения. Лично у меня это обычно вызывает усмешку, как и все остальные заходы в духе «раньше трава была зеленее».

Тем не менее подобные сопоставления всегда интересны. 15 миллионов фунтов за Алана Ширера, которые в 1996 году «Ньюкасл» заплатил «Блэкберну» и которые 27 лет назад казались чем-то космическим — это сколько по нынешним меркам? Пару лет назад издание The Athletic задалось подобным вопросом и провело исследование. Оказалось, что сейчас лучший бомбардир в истории АПЛ стоил бы 222 миллиона фунтов и это был бы самый дорогой трансфер в истории лиги (на втором месте — переход Хуана Себастьяна Верона из «Лацио» в «МЮ» в 2003 году, который сейчас оценивался бы в 155 миллионов).

Хуан Себастьян Верон. Фото Getty Images

В общем, довольно залипательная штука. И пока на дворе межсезонье, мы решили немного разлечься и развлечь вас, пересчитав таким образом трансферы российских игроков в Европу. Пожалуйста, не относитесь к этому серьезно.

Отсчет ведется с 1991 года — момента распада СССР и начала активной фазы миграции российских футболистов на Запад. В том году в Европу уехали такие звезды, как Игорь Шалимов, Игорь Колыванов, Александр Мостовой, Сергей Кирьяков.

Пика это достигло в первой половине и середине 1990-х, когда российские футболисты массово уезжали за рубеж, десятками оседая в Израиле, на Кипре, в Польше, в Финляндии. Лучшие отправлялись в топ-лиги, самой популярной среди которых была Испания, где в хихонском «Спортинге» и «Расинге» из Сантандера образовывались целые диаспоры.

Во второй половине 1990-х волна стихла, а в первой половине 2000-х российский чемпионат превратился в лигу-импортера, а не экспортера. Всплеск случился после ЧЕ-2008, когда лидеры той сборной России уехали в Англию. Но и эта история быстро закончилась, и вот уже больше десяти лет любой отъезд нашего игрока в Европу становится событием.

Если брать абсолютный рейтинг, то тут все довольно предсказуемо, особенно в топ-10. Единственное, что бросается в глаза — 6,5 миллиона евро (для удобства восприятия мы все трансферы считаем именно в этой валюте) за Дмитрия Аленичева. По меркам 1998 года это ну очень большая сумма. Ну и крайне солидные деньги были уплачены за Александра Панова и Владислава Радимова.

А вот дальше начинается самое интересное — как учитывать инфляцию? Первое, что приходит в голову, — использовать обычный калькулятор для пересчета, который довольно просто найти в интернете. Но быстро выясняется, что это не работает. Цены в Европе с момента введения евро выросли примерно в два раза, причем самый заметный всплеск инфляции случился в последние пару лет — на фоне ковида и борьбы с его последствиями, а также событий на Украине. И когда 2,5 миллиона евро за Радимова образца 1996 года превращаются в 4,3 миллиона евро образца 2023-го, становится понятно, что это не работает.

Владислав Радимов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

На самом деле, есть специальный термин — футбольная инфляция, обозначающий обесценивание денег в индустрии. И происходит оно гораздо сильнее, чем в обычной жизни. Сейчас тут вращаются колоссальные средства — доходы клубов постоянно растут за счет денег от телевидения, коммерческих сделок и так далее. Просто для примера — в 1996 году, когда «Ньюкасл» покупал Ширера за 15 миллионов фунтов, действующий на тот момент четырехлетний телеконтракт АПЛ составлял 670 миллионов фунтов. Нынешняя сделка оценивается в 5,1 миллиарда, и это только внутренний рынок.

Единой и, что важнее, совершенной методологии подсчета футбольной инфляции нет. Например, The Athletic в своем исследовании, о котором говорилось выше, использовал калькулятор, разработанный футбольным финансовым экспертом Кираном Магуайром и его коллегой Джейсоном Лоусом из Университета Ливерпуля.

Есть довольно известный метод, который в 2010 году предложили Пол Томкинс и Грэм Райли. Он довольно громоздкий, но тоже позволяет решать задачу. Мы же использовали данные и калькулятор финансового сервиса Totally Money. Получилось интересно.

Можно было предположить, что Александр Головин потеряет первое место и его обойдут представители «бронзовой» сборной-2008 — так оно и получилось. Так что, если учитывать футбольную инфляцию, то самая дорогая продажа российского игрока за рубеж — это переход Юрия Жиркова из ЦСКА в «Челси».

Однако куда интереснее было, сколько мест в топ-15 займут трансферы из 90-х, когда российские игроки активно уезжали в Европу. По сравнению с абсолютным списком добавилось пять переходов — Игоря Колыванова, Игоря Ледяхова, Юрия Никифорова, Владимира Бесчастных и Валерия Карпина.

Даже по нынешним меркам суммы смотрятся довольно внушительно. Особенно за Никифорова, который хоть и уезжал в «Спортинг» в статусе одного из лидеров «Спартака» и игрока сборной России, но был центральным защитником — 30 лет назад за них еще не выкладывали по 70-90 миллионов. Он и сейчас, если верить Transfermarkt, на 6-м месте в списке самых дорогих трансферов «Спортинга» (Ледяхов там на 9-й).

Юрий Никифоров. Фото Юрий Широкогоров, архив «СЭ»

Колыванов же уезжал в «Фоджу», будучи лучшим бомбардиром чемпионата СССР — 1991 и лучшим игроком турнира. Незадолго до отъезда он в октябре 1991-го отгрузил пять голов «Днепру». Плюс он был победителем молодежного ЧЕ-1990 и лучшим его бомбардиром (9 голов). В Италию Колыванов отправлялся в качестве суперзвезды, поэтому его 6-е место в рейтинге — вполне логично. Как и скачок в топ-10 Аленичева и Радимова.

Однако довольно значительное число переходов — это трансферы за несколько сотен тысяч долларов. Это позволяло клубам зарабатывать и жить без огромных вливаний от госкорпораций и госбанков, как в нынешние времена. С учетом инфляции сейчас это были бы продажи на 4-5 миллионов евро — вполне недурно, но недостаточно для попадания в топ-15.

Кроме того, по некоторым серьезным игрокам — например, Александру Мостовому, Сергею Юрану, Виктору Онопко — нет данных в надежных источниках по суммам их переходов.