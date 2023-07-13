Сколько стоят абонементы в РПЛ: «Спартак» и «Зенит» — в лидерах, у «Рубина» аномально низкие цены

Новое исследование «СЭ».

Эра Fan ID

Прошлый сезон стал поворотным для России: на всех стадионах премьер-лиги начали действовать паспорта болельщика, без которых теперь попасть на матч РПЛ невозможно. Для привлечения зрителей на трибуны клубы применяли различные ходы — дарили подарки, предоставляли скидки, устраивали концерты. Постепенно аудитория росла. Например, первая игра ЦСКА на «ВЭБ Арене» при Fan ID (против «Крыльев Советов») собрала 2 680 зрителей, а последняя на сегодня (с «Ростовом) — уже 10 604. «Ростов», где новый документ требовался весь сезон, в первом домашнем матче с «Химками» принял 5 313 человек, а в заключительном с «Ахматом» — 9 717.

Подобные цифры говорят о том, что постепенно болельщики привыкают к необходимости оформлять карту, хотя активные фанаты продолжают бойкотировать матчи лиги. Но едва ли клубы довольны числом зрителей. По данным РПЛ, в последний доковидный сезон-2018/19 средняя посещаемость матчей лиги составила 16 817 человек, а в минувшем чемпионате этот показатель был равен 9 426.

Очевидно, что у этих цифр есть простор для роста. Поэтому клубы не торопятся поднимать цены на абонементы, чтобы не спугнуть клиентов — напротив, некоторые команды даже удешевили сезонные билеты. Но исключения все равно есть: кое-кто повысил стоимость некоторых абонементов, а большинство заморозило цены.

«Локомотив» стал доступнее

Уже много лет самые дорогие абонементы в РПЛ продают три клуба: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Как и в прошлом сезоне, лидером по минимальной стоимости абонемента остаются красно-белые: 8 600 рублей. На прежнем уровне остались и цены на билеты у двух других упомянутых грандов, а также у «Динамо».

А вот «Локомотив» снизил цены, причем во всех категориях. В прошлом сезоне красно-зеленые стали лишь седьмыми в лиге по посещаемости, уступив «Факелу» и едва не оказавшись позади «Ростова», где целый год действовал паспорт болельщика. Вероятно, это повлияло на пересмотр ценовой политики красно-зеленых: прошлым летом самый дешевый абонемент в Черкизово стоил 6 тысяч рублей, а сейчас — 5 тысяч. В семейный сектор можно было попасть за 33 тысячи, сейчас — за 30 тысяч. Слегка сползла и стоимость наиболее дорогого VIP-абонемента: со 170 тысяч до 169.

Фото ФК «Рубин»

В Казань — за 700 рублей

Помимо «Локо» заметно пошли на уступки еще два клуба. «Пари НН» прямо в новости о старте продаж абонементов крупными буквами написал, что цены на них снизились, а «Рубин» сделал беспрецедентное предложение фанатам.

Казанцы еще в июне объявили, что стоимость билета на матч чемпионата будет начинаться от 50 рублей — за эту сумму любой болельщик получит шанс попасть даже на игры с топ-клубами. А абонемент на трибуну за воротами «Ак Барс Арены» можно приобрести всего за 700 рублей! Причем после покупки в кассе стадиона вам дадут клубный шарф, который примерно столько и стоит. Другими словами, фанаты «Рубина» имеют возможность весь сезон ходить на игры любимой команды почти даром.

Причина этого аттракциона неслыханной щедрости — Fan ID. «Рубин» и так никогда не славился сумасшедшей посещаемостью, а сейчас еще и входит в первый для себя сезон с картой болельщика. Многие фанаты главного клуба Татарстана не поддерживают инициативу, поэтому клуб пошел на такой шаг. Парадоксально, но, когда «Рубин» играл в первой лиге, минимальная стоимость абонемента равнялась двум тысячам рублей, а после возвращения в элиту она рухнула.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Солдаут «Факела»

«Балтика», напротив, повысила цены на все абонементы. В прошлом сезоне они начинались от 2 800 рублей, теперь — от 4 200. В VIP-сектор целый год можно было ходить за 21 тысячу, а сейчас — за 54 тысячи. Калининградцы не боятся падения посещаемости из-за Fan ID: в городе четверть века ждали, пока «Балтика» вернется в топ-дивизион.

Высокая явка будет и на матчах «Факела». Воронежцы, как и год назад, продают билеты только на первую половину чемпионата, но если в минувшем сезоне причиной было введение Fan ID, то сейчас — вероятный переезд с Центрального стадиона профсоюзов на новую арену. Руководство области на днях объявило, что строительство объекта планируется завершить в декабре.

«Факел», как и «Балтика», увеличил стоимость абонементов, но у воронежцев есть на это право: команда безумно популярна в городе, спрос на нее высок — всего за пару дней клуб распродал все 10 тысяч абонементов.

Самый дорогой абонемент — на «Газпром Арену»

Вернемся к топ-3. «Спартак», «Зенит» и ЦСКА оставили цены почти нетронутыми, но все-таки у каждого из грандов есть нюанс.

Армейцы традиционно сохраняют стоимость абонемента за ворота прежней — 7 000 рублей для новых клиентов и 5 400 за продление. Вновь в эту цену не входят кубковые матчи, но обычно ЦСКА предлагал болельщикам акцию «Верю в команду», которая включала в себя все игры второго по значимости российского турнира. На этот раз на сайте красно-синих говорится только о традиционной схеме, которая многих может сбить с толку. «Спартак», к примеру, хоть и продает наиболее дорогие абонементы за ворота, но в их стоимость входят все кубковые игры до четвертьфинала включительно.

С одной стороны, тактика красно-белых позволяет болельщикам сэкономить, с другой — ЦСКА, победивший в Кубке России, неплохо заработал на матчах этого турнира в прошлом сезоне. Отдельно отметим, что «Спартак» все еще не позволяет приобрести места на фанатский сектор В, но можно купить абонемент на противоположную трибуну D.

Красно-белые совсем не изменили билетную программу: цены как на стандартные билеты, так и на VIP-места остались прежними. В прошлом сезоне самый дорогой абонемент был именно на «Открытие Банк Арену» — 224 500 рублей в зону Platinum с ресторанным питанием и правом заезда на прилегающую территорию.

А сейчас лидерство перехватил «Зенит». Чемпионы России вообще переписали нумерацию и именование секторов, но на прейскурант это не повлияло. А вот стоимость самого дорогого премиального абонемента слегка подпрыгнула — вместо 220 тысяч стало 230. При этом, в отличие от прошлого года, сейчас сезонный билет распространяется на все официальные матчи команды вплоть до конца плей-офф кубка.