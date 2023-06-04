Список миллионеров возглавили Безбородов, Кукуян и Левников. Сколько заработали судьи в РПЛ?

Судейство
Сегодня, 16:30
Этот чемпионат отличался от предыдущих. В регламент внесли разные суммы вознаграждений, выплачиваемых арбитрам по ходу чемпионата. С 1-го по 17-й тур первой части соревнования и в 18-м туре существовали те же гонорары, что и в прошлом сезоне. А вот с 19-го тура суммы выплат значительно возросли. Только у резервных и инспекторов гонорары были неизменны на протяжении всех 30 туров.
Кроме того, судьям выплачивается ежемесячная зарплата в 50 тысяч рублей.
По общему числу игр впереди всех петербуржцы Василий Казарцев и Владислав Безбородов — 31 и 30 матчей соответственно, а также Евгений Турбин (30). Но у Казарцева и Турбина по несколько игр в роли резервных. Если их не брать в расчет, то единоличным лидером станет ветеран и самый опытный рефери, который и в 50 лет дает фору более молодым.
Много важных игр досталось в этом чемпионате Павлу Кукуяну. После одной из них («Зенит» — «Спартак») ему пришлось пропустить два тура, иначе он не отстал бы от Безбородова.
По традиции немало игр судили Кирилл Левников и Сергей Карасев.
С учетом большего числа игр в роли арбитра и ВАР первую тройку «богачей» составили Безбородов, Кукуян и Левников. Чуть отстал Карасев.
В рублях. Без учета ежемесячной зарплаты в 50 тысяч рублей. В таком размере она впервые была выплачена за июль. Таким образом, те, кому она полагается, получат в общей сложности 550 тысяч за 11 месяцев с июля по май.
По итогам сезона-2022/23 некоторые российские футбольные арбитры получат премиальные.
«В РФС действует система премирования судей по итогам сезона. В этом году, как и ранее, арбитры получат вознаграждение, которое будет учитывать личный рейтинг судей и оценку их работы инспекторами», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций Российского футбольного союза. При этом представитель РФС не уточнил суммы бонусов.
Летом 2022 года премии выплатили 12 арбитрам, 22 ассистентам и 4 инспекторам. Вознаграждения составили от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Имена счастливчиков не назывались.
По данным «СЭ», в прошлом сезоне на вознаграждение мог претендовать тот арбитр, кто судил не менее 10 матчей чемпионата России. Второе условие — средний балл должен быть не ниже 8,0. Кроме того, можно было получить бонус в 100 тысяч рублей за серию из трех матчей с оценкой 8,3 балла и более.
Перед началом сезона-2021/22 шла речь о таких премиях:
— серия из трех матчей с оценкой 8,3 и более — 100 тысяч рублей;
— средняя оценка за сезон не ниже 8,0 — 500 тысяч;
— средняя оценка за сезон не ниже 8,1 — 1 миллион;
— средняя оценка за сезон не ниже 8,2 — 2 миллиона;
— средняя оценка за сезон не ниже 8,3 — 3 миллиона.
Как будет в этом году, пока не сообщается.
Этот сезон также отличается тем, что доход судей существенно возрос за счет работы на играх FONBET Кубка России.
Так как РФС не назвал суммы премиальных и не объявил обладателей денежных призов, мы в состоянии лишь приблизительно предположить, сколько всего заработают наши ведущие арбитры в сезоне-2022/23 (включая матчи чемпионата и Кубка). Но можно утверждать, что их материальное положение значительно улучшится по сравнению с предыдущим футбольным годом.
С учетом гонораров за матчи обоих турниров, зарплаты и премиальных теперь есть возможность в общей сложности заработать свыше 5 миллионов рублей за сезон. Это как раз тот «пряник», который существует наравне с «кнутом» в виде отстранений.
При этом нужно помнить, что суммы выплат согласовываются с клубами. Если они, как заказчики и конечные получатели, будут недовольны качеством услуг, может встать вопрос — а зачем нам столько платить, если судейство становится только хуже?