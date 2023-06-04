Список миллионеров возглавили Безбородов, Кукуян и Левников. Сколько заработали судьи в РПЛ?

«СЭ» посчитал доходы всех российских рефери и инспекторов, работавших на матчах чемпионата России-2022/23.

Сколько платят арбитрам и инспекторам

Этот чемпионат отличался от предыдущих. В регламент внесли разные суммы вознаграждений, выплачиваемых арбитрам по ходу чемпионата. С 1-го по 17-й тур первой части соревнования и в 18-м туре существовали те же гонорары, что и в прошлом сезоне. А вот с 19-го тура суммы выплат значительно возросли. Только у резервных и инспекторов гонорары были неизменны на протяжении всех 30 туров.

Кроме того, судьям выплачивается ежемесячная зарплата в 50 тысяч рублей.

Кто судил чаще других

По общему числу игр впереди всех петербуржцы Василий Казарцев и Владислав Безбородов — 31 и 30 матчей соответственно, а также Евгений Турбин (30). Но у Казарцева и Турбина по несколько игр в роли резервных. Если их не брать в расчет, то единоличным лидером станет ветеран и самый опытный рефери, который и в 50 лет дает фору более молодым.

Много важных игр досталось в этом чемпионате Павлу Кукуяну. После одной из них («Зенит» — «Спартак») ему пришлось пропустить два тура, иначе он не отстал бы от Безбородова.

По традиции немало игр судили Кирилл Левников и Сергей Карасев.

Кто заработал больше всех

С учетом большего числа игр в роли арбитра и ВАР первую тройку «богачей» составили Безбородов, Кукуян и Левников. Чуть отстал Карасев.

В рублях. Без учета ежемесячной зарплаты в 50 тысяч рублей. В таком размере она впервые была выплачена за июль. Таким образом, те, кому она полагается, получат в общей сложности 550 тысяч за 11 месяцев с июля по май.

Премии

По итогам сезона-2022/23 некоторые российские футбольные арбитры получат премиальные.

«В РФС действует система премирования судей по итогам сезона. В этом году, как и ранее, арбитры получат вознаграждение, которое будет учитывать личный рейтинг судей и оценку их работы инспекторами», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций Российского футбольного союза. При этом представитель РФС не уточнил суммы бонусов.

Летом 2022 года премии выплатили 12 арбитрам, 22 ассистентам и 4 инспекторам. Вознаграждения составили от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Имена счастливчиков не назывались.

По данным «СЭ», в прошлом сезоне на вознаграждение мог претендовать тот арбитр, кто судил не менее 10 матчей чемпионата России. Второе условие — средний балл должен быть не ниже 8,0. Кроме того, можно было получить бонус в 100 тысяч рублей за серию из трех матчей с оценкой 8,3 балла и более.

Перед началом сезона-2021/22 шла речь о таких премиях:

— серия из трех матчей с оценкой 8,3 и более — 100 тысяч рублей;

— средняя оценка за сезон не ниже 8,0 — 500 тысяч;

— средняя оценка за сезон не ниже 8,1 — 1 миллион;

— средняя оценка за сезон не ниже 8,2 — 2 миллиона;

— средняя оценка за сезон не ниже 8,3 — 3 миллиона.

Как будет в этом году, пока не сообщается.

Кубок

Этот сезон также отличается тем, что доход судей существенно возрос за счет работы на играх FONBET Кубка России.

Общий доход

Так как РФС не назвал суммы премиальных и не объявил обладателей денежных призов, мы в состоянии лишь приблизительно предположить, сколько всего заработают наши ведущие арбитры в сезоне-2022/23 (включая матчи чемпионата и Кубка). Но можно утверждать, что их материальное положение значительно улучшится по сравнению с предыдущим футбольным годом.

С учетом гонораров за матчи обоих турниров, зарплаты и премиальных теперь есть возможность в общей сложности заработать свыше 5 миллионов рублей за сезон. Это как раз тот «пряник», который существует наравне с «кнутом» в виде отстранений.

При этом нужно помнить, что суммы выплат согласовываются с клубами. Если они, как заказчики и конечные получатели, будут недовольны качеством услуг, может встать вопрос — а зачем нам столько платить, если судейство становится только хуже?