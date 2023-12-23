Кто поведет «Зенит» к чемпионству? И поведет ли? Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о продолжении гонки за титулом даже в ходе паузы в РПЛ.

В сезоне-2015/16, когда ЦСКА, к удивлению многих, прервал многолетнюю гегемонию «Зенита», на зимнюю паузу петербуржцы ушли с отставанием от лидера в 7 очков — и казалось, что по весне они эту фору отыграют. Не получилось — армейцы на финише привезли ставшему в итоге лишь третьим самому мощному клубу страны 6 очков, укрепившись в ходе перерыва в РПЛ Романом Широковым. В то время как сине-бело-голубые забрали принадлежавших «Динамо» Александра Кокорина с Юрием Жирковым.

Годом позже примерно то же самое в борьбе с «Зенитом» проделал «Спартак» — красно-белые вступили в зиму с перевесом в 5 очков и не подпустили гегемона к себе на второй части дистанции. Правда, под задачу чемпионства москвичи ударно отработали на трансферном рынке: если невский клуб тогда взял только Бранислава Ивановича, то столичный — Луиза Адриану, Александра Самедова и Георгия Джикию.

В следующем сезоне «Зенит» и вовсе завалил весну — на каникулы команда отправилась второй в 6 очках от «Локомотива», на финише этот отрыв сохранился, но петербуржцы оказались лишь пятыми. И опять же, пополнение стало единичным — появился Магомед Оздоев. Пусть «Локо» на этом фоне не взял вообще никого, глубина состава железнодорожников помогла не сбавлять темп.

То есть в каждом из трех проигранных чемпионатов с «Зенитом» происходило примерно одно и то же. Отставание от лидера на 5-7 очков. Приобретение только одного сильного новичка (исключение — чемпионат-2015/16, но там двое, а не массовая закупка). Провал погони за идущим первым — вопреки аксиоме, что сине-бело-голубые всегда прибавляют весной. А чемпионом становилась команда, завершившая осеннюю часть сезона на вершине таблицы.

Хорошие новости для «Краснодара», не так ли? Или все же нет?..

«Зенит» еще никогда не уходил в зиму вторым при главном тренере Сергее Семаке. «Зенит» никогда не уходил в зиму с минимальным, в два очка, отставанием. И что бы мы ни слышали о апатии футболистов, об их пресыщенности победами или выгорании без еврокубков, очевидно одно — вот сейчас коллектив действительно мотивирован.

Георгий Арутюнян, Александр Кокшаров и Александр Эктов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Впрочем, у «быков» энтузиазм ничуть не меньше. И у них впервые не только мощный состав, где в равных долях распределились топ-легионеры и заматеревшие россияне — еще и тренер Владимир Ивич, который словно зеркалит Семака. Для обоих результат важнее красоты, а раз так, то под эту идею заточено все — трансферы, тактика, тренировочный процесс.

Возникали вопросы: кого сейчас смогут взять в «Краснодаре» под титульную задачу и есть ли на это деньги? Оказалось, что средства есть, как и соответствующие цели игроки — опорник сборной Колумбии Кевин Кастаньо станет первым из обещанных новичков. Получается, что южане на ход впереди конкурента.

Странная фраза — но «Зениту» не позавидуешь. Команда уткнулась в свой потолок, Семаку вроде бы нет необходимости строить новую — но он сидит на пороховой бочке. Состав надо усиливать, причем сразу, не на перспективу — но кем? И когда?

Пишут о двух бразильцах — вингерах Педро и Артуре. Но первому пока только 17 лет — и пусть на февральских сборах парень отметит совершеннолетие, дистанция в 12 матчей вряд ли позволяет рассчитывать на него как на исполнителя, который моментально сделает разницу. Педро очень талантлив, но к взрослому футболу пока еще только привыкает — и это на родине, в комфортной для него среде.

Артур более опытен и титулован, более того выступал в «Ред Булл Брагантино» в связке с Клаудиньо, но это все равно что Малком перед приездом в Россию — перспективный парень, которому нужна перезагрузка. А это тоже время.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Говорят о форвардах с Балкан, но у Семака и без того большая группа атаки, всех сразу на поле не выпустишь. И главное, невозможно сказать, что петербуржцы недоукомплектованы — за исключением вратарской линии, у них сильнейший состав в лиге.

Уход Малкома и Кузяева сине-бело-голубых ослабил, никто не спорит. Но в запасе оказываются, например, Дмитрий Чистяков, Андрей Мостовой и Иван Сергеев — люди из железных первых одиннадцати любого другого нашего клуба.

Кризис (если он есть), возможно, именно здесь: в нарушении баланса между россиянами и иностранцами, их ролями в раздевалке. Хотя в прошлом сезоне это не было заметно, но он вышел слишком сложным в целом.

«Зенит» не может взять ни одного топового отечественного футболиста сразу в основу. Лидеры не отдадут, «Крылья» уже почти всех продали — да и дорога из Самары чаще лежит в Москву, а больше брать негде.

Можно сказать — системный сбой. Но лучше спросить у Семака о масштабе этой проблемы. И о том, почему никак не получается найти замену Малкому с Кузяевым — не только кадровую, но и в виде идеи, тактическую.

У «Краснодара» пока никаких подобных проблем нет. Коллектив растущий, сплошной позитив. Да еще и укрепляется.

«Динамо», впрочем, тоже со счетов лучше не списывать.

Ждем жаркие зиму (трансферы) и весну (на полях).

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.