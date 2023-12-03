Революционное предложение для РФС и РПЛ: давайте играть летом, а не зимой!

Константин Алексеев — о футболе на снегу.

В Калининграде неделю назад зрители ломали глаза, пытаясь найти на поле футболистов «Спартака» и белый мяч. В Москве перед матчем ЦСКА — «Ростов» интернет заполонили фотографии сугробов на «ВЭБ Арене», по полю катался трактор, а дончане требовали переноса встречи. Все это занимательно и добавляет, конечно, красок нашему спорту номер один, однако никто, наверное, не спорит — зимний футбол куда печальнее летнего. Мерзлый мяч трудно обрабатывать, он дробит на снегу, зрители на трибунах мерзнут. Посмотрите на газон в Воронеже — это грусть, но через неделю «Факел» проведет дома еще одну встречу. Которая будет больше похожа на мучения, чем на праздник для болельщиков. А в Тушине и Самаре с интересом изучают прогноз погоды, который обещает 9 декабря (день игры «Спартак» — «Крылья Советов») минус 25 градусов.

А все ради чего? Почему 1-й тур РПЛ прошел только 21 июля? Что мешало стартовать в июне и уйти на перерыв в ноябре?

Так ведь происходило всю скоро уже вековую историю отечественного чемпионата — зимние месяцы отдавались хоккею, а футбол уходил на каникулы. Это максимально логично. Но потом попытались обмануть природу. Мол, вот-вот построим манежи, стадионы с крышами, инфраструктура догонит календарь. Догнала в итоге только в Санкт-Петербурге. В остальном имеем то, что вы видите. В том числе на самых современных аренах, которыми располагают ЦСКА и «Балтика».

Главный аргумент тех, кто лоббировал расширение календаря на декабрь, — подстройка под еврокубки. Мол, соперники получают серьезное преимущество, когда у них сезон в разгаре, а в России уже уходят на перерыв. Хорошо, но сейчас-то нас это вообще не касается. И пока рассуждать о возвращении на евроарену явно преждевременно. Так ради чего мы тогда отказываемся от летних туров в пользу зимних?

РФС и РПЛ, ход за вами.