Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:50

Соболев в огне! Оформил дубль и эффектно отпраздновал, головой разбив виртуальный монитор ВАР

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Форвард в шаге от повторения рекорда «Спартака».

«Крылья Советов» создали немало проблем «Спартаку», но команда Гильермо Абаскаля все же оформила яркую победу — 5:2. Дубль и ассист на счету Квинси Промеса, также двумя голами отметился Александр Соболев, которого признали лучшим игроком матча.

В начале второго тайма форвард воспользовался пасом Пруцева и идеально пробил в дальний угол — без шансов для Ломаева.

Второй гол пришел после качественного навеса от Зиньковского: экс-игрок «Крыльев» заменил Николсона и ювелирно ассистировал нападающему, которому оставалось лишь подставить голову.

Для таких радиоуправляемых подач Зиньковского и приглашали в «Спартак».

Александр оригинально отметил дубль — исполнил жест главного арбитра, который означает просмотр ВАР, а затем нанес удар головой по виртуальному монитору.

Видимо, это была отсылка к решению Василия Казарцева, который в концовке первого тайма не удалил защитника «Крыльев Советов» Зотова за удар Джикии шипами в колено. Рефери долго изучал повторы, но вместо красной карточки показал Зотову желтую.

Василий Казарцев. «Спартак» — «Крылья Советов»: гол правильно не засчитан, Зотов ошибочно не удален

Спорное решение предельно наэлектризовало атмосферу, и, когда команды уходили на перерыв, в подтрибунном помещении вспыхнула массовая стычка между игроками и тренерами двух команд.

Вероятно, жест Соболева — месседж судьям, что даже долгое изучение повторов не помогает выносить правильные решения.

Благодаря голам в матче с «Крыльями» Соболев стал первым за 23 года футболистом «Спартака» (после Андрея Тихонова в 1999-м), который отличился в шести матчах подряд.

Если Александр забьет в дерби с ЦСКА в следующем туре, то повторит рекорд «Спартака» за всю историю, установленный Николаем Паршиным в 1955 году.

Александр Соболев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
14
15
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соболев и Промес неудержимы! «Спартак» обошел ЦСКА перед дерби
ВАР лишил Миранчука гола, Головин внес вклад в пятую подряд победу «Монако»
Появились подробности о заказе взорвавшейся на Крымском мосту фуры
Около Мелитополя на трассе гражданского снабжения подорвали фугас
В США заявили о желании начать переговоры по Украине
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
При каких условиях у Семина получится в «Локомотиве»? Мнение Белоуса
Шавло: «Соболев и Николсон часто были в одной точке, а когда Александр стал один играть многое стало проходить»
«Оренбург» — «Ахмат»: видео голов матча 12-го тура РПЛ
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: Нетфуллин удален за две желтые карточки
Белоус: «Рангник обещал сделать из «Локомотива» «Сапсан», а получилась дрезина»
«Оренбург» — «Ахмат»: Аюпов выел хозяев вперед
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Соболев и Промес неудержимы! «Спартак» обошел ЦСКА перед дерби

«Соболев повел себя не очень порядочно». Абаскаль и Осинькин — о победе «Спартака» над «Крыльями»