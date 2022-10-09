Соболев в огне! Оформил дубль и эффектно отпраздновал, головой разбив виртуальный монитор ВАР

Форвард в шаге от повторения рекорда «Спартака».

«Крылья Советов» создали немало проблем «Спартаку», но команда Гильермо Абаскаля все же оформила яркую победу — 5:2. Дубль и ассист на счету Квинси Промеса, также двумя голами отметился Александр Соболев, которого признали лучшим игроком матча.

В начале второго тайма форвард воспользовался пасом Пруцева и идеально пробил в дальний угол — без шансов для Ломаева.

Второй гол пришел после качественного навеса от Зиньковского: экс-игрок «Крыльев» заменил Николсона и ювелирно ассистировал нападающему, которому оставалось лишь подставить голову.

Для таких радиоуправляемых подач Зиньковского и приглашали в «Спартак».

Александр оригинально отметил дубль — исполнил жест главного арбитра, который означает просмотр ВАР, а затем нанес удар головой по виртуальному монитору.

Видимо, это была отсылка к решению Василия Казарцева, который в концовке первого тайма не удалил защитника «Крыльев Советов» Зотова за удар Джикии шипами в колено. Рефери долго изучал повторы, но вместо красной карточки показал Зотову желтую.

Спорное решение предельно наэлектризовало атмосферу, и, когда команды уходили на перерыв, в подтрибунном помещении вспыхнула массовая стычка между игроками и тренерами двух команд.

Вероятно, жест Соболева — месседж судьям, что даже долгое изучение повторов не помогает выносить правильные решения.

Благодаря голам в матче с «Крыльями» Соболев стал первым за 23 года футболистом «Спартака» (после Андрея Тихонова в 1999-м), который отличился в шести матчах подряд.

Если Александр забьет в дерби с ЦСКА в следующем туре, то повторит рекорд «Спартака» за всю историю, установленный Николаем Паршиным в 1955 году.