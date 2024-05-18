Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:00

«Сочи» и «Балтика» могут вылететь уже в этом туре. Что нужно аутсайдерам, чтобы остаться в РПЛ

«Сочи» и «Балтика» могут вылететь из РПЛ в 29-м туре
Гоша Чернов
Корреспондент
«Сочи» может вылететь из РПЛ уже в 29-м туре.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Все расклады.

За два тура до финиша РПЛ внизу турнирной таблицы сложилась запутанная ситуация. Все еще ни одна команда не утратила шансы на сохранение места в элитном дивизионе на следующий сезон, и сразу шесть клубов могут вылететь напрямую или попасть в стыковые матчи. У четырех команд на данный момент одинаковое число очков.

Мы уже подробно объясняли, почему клубы распределены именно так. Если коротко, то сейчас они ранжированы по количеству побед и по разнице мячей. Однако после 29-го тура, когда будет проведен матч между «Уралом» и «Оренбургом», главным критерием при равенстве очков у этого квартета станут личные встречи.

На сегодня мини-таблица очных матчей между этими четырьмя командами выглядит так:

В 29-м туре у всех аутсайдеров разные по уровню соперники. «Сочи» примет дома претендента на чемпионство — «Краснодар». «Факел» отправится в гости к «Локомотиву», который борется за топ-3. «Урал» и «Оренбург» встретятся друг с другом, а «Пари НН» и «Балтике» предстоят матчи с сильными противниками без турнирной мотивации — волжане сыграют с ЦСКА, а команда Игнашевича — с «Ростовом».

Муми Нгамале, Константин Тюкавин и&nbsp;Даниил Фомин как никогда близки к&nbsp;чемпионскому титулу. Станет ли «Динамо» чемпионом уже в этом туре? Как изменятся расклады в борьбе за выживание?

Что может решиться в 29-м туре для каждого из участников борьбы за выживание?

«Пари НН»

Соперник: ЦСКА (д)

У «Пари НН» есть преимущество по личным встречам лишь над одним из конкурентов — «Уралом». Нижегородцы в любом случае останутся в гонке за сохранение места в РПЛ по итогам этого тура, но могут обезопасить себя от прямого вылета. Для этого «Пари НН» необходимо сыграть лучше «Балтики». Команда Саши Илича избежит прямого вылета, если победит ЦСКА, а калининградцы потеряют очки в матче с «Ростовом». Тот же исход будет, если волжане сыграют вничью с армейцами, а балтийцы уступят на Дону. Плюс для «Нижнего» в том, что он в этом туре играет последним, в понедельник.

«Урал»

Соперник: «Оренбург» (д)

«Оренбург»

Соперник: «Урал» (г)

В нижней шестерке уже все сыграли друг с другом, не считая одной пары. Именно «Урал» с «Оренбургом» в 29-м туре сойдутся в открытой битве аутсайдеров. Расклады для них — такие же, как и для «Пари НН»: никто не сможет в эти выходные забронировать за собой место в РПЛ, но шанс гарантировать хотя бы стыки есть у обоих. Если «Урал» и «Оренбург» сыграют вничью, то избегут прямого вылета по итогам тура только в случае поражения «Балтики». Если в этой паре кто-то выиграет, то победитель обеспечит себе как минимум стыковые матчи в случае ничьей или поражения «Балтики».

Роберто Морено, Сергей Игнашевич, Давид Деограсия. Кто вылетит из РПЛ? У четырех команд — равное число очков! Все расклады финиша

«Факел»

Соперник: «Локомотив» (г)

Воронежцы находятся в любопытной ситуации. Сейчас они стоят на границе между стыковыми матчами и зоной вылета, но только «Факел» по итогам 29-го тура может гарантировать себе место в РПЛ на следующий сезон. Для этого нужно, чтобы «Факел» победил, «Пари НН» проиграл, «Балтика» потеряла очки, а в матче «Урал» — «Оренбург» не было ничьей.

Как так? Все из-за личных встреч. У воронежцев отличные результаты с конкурентами: есть преимущество над «Пари НН» и «Оренбургом», а с «Уралом» — паритет. Почти при любом раскладе при равенстве очков — с двумя, тремя или четырьмя командами — «Факел» будет высоко. Но для этого должно сойтись несколько условий.

«Балтике» надо приложить немалые усилия, чтобы остаться в премьер-лиге.
Фото ФК «Балтика»

«Балтика»

Соперник: «Ростов» (г)

Калининградцы вышли в суперфинал Кубка России, но на этой же неделе могут потерять шансы на сохранение прописки в РПЛ. Это произойдет, если «Балтика» проиграет, а «Урал», «Оренбург», «Пари НН» и «Факел» наберут как минимум одно очко.

Если команда Сергея Игнашевича хотя бы сыграет вничью в Ростове, то сохранит математические шансы на место в элите. Причина — в матче между «Оренбургом» и «Уралом», где как минимум одна команда потеряет очки.

«Сочи»

Соперник: «Краснодар» (д)

У «Сочи» нет выбора — надо только побеждать. Любая потеря очков в каждом из двух оставшихся матчей автоматически лишит черноморцев места в премьер-лиге на следующий сезон. Более того, «Сочи» может утонуть досрочно, даже если обыграет «Краснодар». Это произойдет в том случае, если «Факел», «Пари НН», «Оренбург» и «Урал» наберут минимум одно очко.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
ФК Сочи
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
1
Обсудить
Читайте также
Гашек высказался об отсутствии сборной России на ЧМ-2024
Никита и Дарья Нагорные воспитывают сына Марка
Суд признал безнравственным перевод средств структурой IKEA из России за рубеж
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
Стало известно о подготовке Францией группы «полезных на Украине» разведчиков
Захарова заявила о желании ФРГ замять тему утечки разговора об ударах по РФ
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
«Урал» — «Оренбург»: время начала и где смотреть матч РПЛ
РПЛ: «Динамо» — «Крылья Советов», «Локомотив» — «Факел» и другие матчи 29-го тура
Какими были мир и спорт в год последнего чемпионства «Динамо»: доллар — 74 копейки, «Спартак» вылетел из высшей лиги
Малафеев считает, что у «Зенита» есть шансы на победу в РПЛ
На матче «Динамо» с «Крыльями» будет аншлаг. В продаже осталось менее 1000 билетов
Станет ли «Динамо» чемпионом уже в этом туре? Как изменятся расклады в борьбе за выживание?
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Все расклады чемпионской гонки: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару» для титула
В «Зените» сообщили, что подпишут новый контракт с Семаком на 5 лет с повышением зарплаты
«Локомотив» в чемпионской гонке? Кто заберет золото, если несколько лидеров РПЛ финишируют с одинаковым числом очков
«Динамо» может стать чемпионом уже в следующем туре! Расклады за два матча до конца
«Динамо», «Зенит» и «Краснодар»: что клубам нужно для чемпионства в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Станет ли «Динамо» чемпионом уже в этом туре? Как изменятся расклады в борьбе за выживание?

Какими были мир и спорт в год последнего чемпионства «Динамо»: доллар — 74 копейки, «Спартак» вылетел из высшей лиги