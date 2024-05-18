«Сочи» и «Балтика» могут вылететь уже в этом туре. Что нужно аутсайдерам, чтобы остаться в РПЛ

Все расклады.

За два тура до финиша РПЛ внизу турнирной таблицы сложилась запутанная ситуация. Все еще ни одна команда не утратила шансы на сохранение места в элитном дивизионе на следующий сезон, и сразу шесть клубов могут вылететь напрямую или попасть в стыковые матчи. У четырех команд на данный момент одинаковое число очков.

Мы уже подробно объясняли, почему клубы распределены именно так. Если коротко, то сейчас они ранжированы по количеству побед и по разнице мячей. Однако после 29-го тура, когда будет проведен матч между «Уралом» и «Оренбургом», главным критерием при равенстве очков у этого квартета станут личные встречи.

На сегодня мини-таблица очных матчей между этими четырьмя командами выглядит так:

В 29-м туре у всех аутсайдеров разные по уровню соперники. «Сочи» примет дома претендента на чемпионство — «Краснодар». «Факел» отправится в гости к «Локомотиву», который борется за топ-3. «Урал» и «Оренбург» встретятся друг с другом, а «Пари НН» и «Балтике» предстоят матчи с сильными противниками без турнирной мотивации — волжане сыграют с ЦСКА, а команда Игнашевича — с «Ростовом».

Что может решиться в 29-м туре для каждого из участников борьбы за выживание?

«Пари НН»

Соперник: ЦСКА (д)

У «Пари НН» есть преимущество по личным встречам лишь над одним из конкурентов — «Уралом». Нижегородцы в любом случае останутся в гонке за сохранение места в РПЛ по итогам этого тура, но могут обезопасить себя от прямого вылета. Для этого «Пари НН» необходимо сыграть лучше «Балтики». Команда Саши Илича избежит прямого вылета, если победит ЦСКА, а калининградцы потеряют очки в матче с «Ростовом». Тот же исход будет, если волжане сыграют вничью с армейцами, а балтийцы уступят на Дону. Плюс для «Нижнего» в том, что он в этом туре играет последним, в понедельник.

«Урал»

Соперник: «Оренбург» (д)

«Оренбург»

Соперник: «Урал» (г)

В нижней шестерке уже все сыграли друг с другом, не считая одной пары. Именно «Урал» с «Оренбургом» в 29-м туре сойдутся в открытой битве аутсайдеров. Расклады для них — такие же, как и для «Пари НН»: никто не сможет в эти выходные забронировать за собой место в РПЛ, но шанс гарантировать хотя бы стыки есть у обоих. Если «Урал» и «Оренбург» сыграют вничью, то избегут прямого вылета по итогам тура только в случае поражения «Балтики». Если в этой паре кто-то выиграет, то победитель обеспечит себе как минимум стыковые матчи в случае ничьей или поражения «Балтики».

«Факел»

Соперник: «Локомотив» (г)

Воронежцы находятся в любопытной ситуации. Сейчас они стоят на границе между стыковыми матчами и зоной вылета, но только «Факел» по итогам 29-го тура может гарантировать себе место в РПЛ на следующий сезон. Для этого нужно, чтобы «Факел» победил, «Пари НН» проиграл, «Балтика» потеряла очки, а в матче «Урал» — «Оренбург» не было ничьей.

Как так? Все из-за личных встреч. У воронежцев отличные результаты с конкурентами: есть преимущество над «Пари НН» и «Оренбургом», а с «Уралом» — паритет. Почти при любом раскладе при равенстве очков — с двумя, тремя или четырьмя командами — «Факел» будет высоко. Но для этого должно сойтись несколько условий.

«Балтике» надо приложить немалые усилия, чтобы остаться в премьер-лиге. Фото ФК «Балтика»

«Балтика»

Соперник: «Ростов» (г)

Калининградцы вышли в суперфинал Кубка России, но на этой же неделе могут потерять шансы на сохранение прописки в РПЛ. Это произойдет, если «Балтика» проиграет, а «Урал», «Оренбург», «Пари НН» и «Факел» наберут как минимум одно очко.

Если команда Сергея Игнашевича хотя бы сыграет вничью в Ростове, то сохранит математические шансы на место в элите. Причина — в матче между «Оренбургом» и «Уралом», где как минимум одна команда потеряет очки.

«Сочи»

Соперник: «Краснодар» (д)

У «Сочи» нет выбора — надо только побеждать. Любая потеря очков в каждом из двух оставшихся матчей автоматически лишит черноморцев места в премьер-лиге на следующий сезон. Более того, «Сочи» может утонуть досрочно, даже если обыграет «Краснодар». Это произойдет в том случае, если «Факел», «Пари НН», «Оренбург» и «Урал» наберут минимум одно очко.