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Бердыев ярко вернулся в РПЛ — его «Сочи» уверенно смял ЦСКА. У Джорджевича — дубль за 6 минут

Артем Белинин
Лука Джорджевич.
Фото ФК «Сочи»
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И главное — никаких «автобусов»!
Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
2:0
ЦСКА

Встреча «Сочи» и ЦСКА обещала стать одной из самых жарких в туре — не только по статусу команд и афише, но и, конечно, за счет тренерского противостояния. Владимир Федотов вернулся на «Фишт» впервые после переезда в Москву. Курбан Бердыев же отметил возвращение в премьер-лигу, где не работал с 2019 года.

На заключительную битву тура оба специалиста выставили одинаковые схемы с тремя защитниками. И хотя Бердыев уже давно ассоциируется с оборонительным футболом, за годы отсутствия в России он развил новый стиль — тройка центральных осталась, но ни о каком «автобусе» не идет и речи.

Сочинцы с первых минут начали атаковать и на удивление выглядели острее армейцев. Полузащитники постоянно искали Георгия Мелкадзе передачами из глубины — сам форвард тоже был активен. И однажды даже забил (правда, из офсайда).

В защите команда Федотова действовала отлично. Порой даже казалось, что пять защитников — это излишняя мера. А вот в атаке выглядела невзрачно. В позиционной игре красно-синие практически не создавали моменты — только ловили сочинцев на ошибках. Но так как в обороне хозяева действовали надежно, армейцы насобирали лишь пару не слишком опасных ударов.

Медленная и вязкая игра на непростом газоне «Фишта» раскрылась только к середине второго тайма. Сначала ЦСКА реализовал один из редких моментов — забил Мойзес, но гол отменили из-за офсайда, который зафиксировали видеоассистенты. А через пару минут начал солировать Лука Джоджевич.

Форвард «Сочи» заменил Мелкадзе на 71-й минуте, а уже на 72-й в касание пробил Акинфеева после отличного паса Юсупова. И на этом не остановился — еще через шесть минут форвард «Сочи» повторил успех! Это первые мячи Луки в премьер-лиге за два года.

ЦСКА от такого сокрушительного удара уже не оправился. Моментов у ворот хозяев армейцы больше не создавали, а вот сами допустили еще пару опасных выпадов «Сочи». Тот же Джорджевич чуть не убежал на хет-трик... В общем, Федотову будет о чем подумать на неделе.

Курбан Бекиевич должен быть доволен, хотя и реагировал на каждый гол максимально сдержанно. Единственный момент, который может беспокоить тренера после такой победы над ЦСКА, — форма Кристиана Нобоа. Один из ключевых футболистов команды провел явно не лучший матч — непривычно часто ошибался в передачах, рискованно финтил у своих ворот и в целом был не так полезен, как обычно.

В остальном возвращение Бердыева в Россию получилось впечатляющим — «Сочи» без вопросов и в приятном стиле обыграл ЦСКА, доказав, что весной в РПЛ появилась еще одна крепкая команда. И очень сильный специалист.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Курбан Бердыев
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