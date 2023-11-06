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Сегодня, 21:45

Скандальный пенальти, два удаления, шесть голов в Сочи! «Динамо» упустило победу, ведя 3:1

«Сочи» ушел от поражения в матче с «Динамо», отыгравшись со счета 1:3
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Федор Смолов (в центре) в матче против «Сочи».
Фото ФК «Сочи»
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«Сочи» сыграл вничью с бело-голубыми — 3:3.
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
06 нояб, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
3:3
Динамо

Только в прошлом году «Сочи» выиграл в РПЛ серебро, а к 14-му туру клуб подошел на последнем месте. Однако это не должно было обманывать «Динамо» — Точилину, заменившему Хохлова на посту главного тренера, удалось встряхнуть команду. Они выиграли на выезде у «Урала» — 4:1, в Кубке у «Факела» — 2:0, а между этими событиями хоть и уступили в Нижнем (0:1), но по игре полностью переиграли волжан, создав массу моментов и не реализовав два пенальти.

Победа в понедельник позволяла хозяевам покинуть последнюю строчку, а гостям взобраться на третью. Было за что побороться. Личке при этом пришлось обойтись без двух ведущих футболистов — Макаров перебрал желтых карточек, а Бальбуэна улетел на родину — у него родилась двойня. Если справа в полузащите был выбор — Гладышев (он и вышел на поле) и Карраскаль, то в центре обороны травмирован Маричаль, так что непрофильную позицию пришлось занимать правому защитнику Паршивлюку.

Половина первого тайма прошла в вязкой борьбе без явных моментов — тем поразительнее, что произошло дальше. Уже к перерыву было забито четыре гола, да еще и при нереализованном пенальти. Сначала хозяева воспользовались провалом в обороне, Лещук отразил опаснейший удар Джорджевича, однако на добивании первым был Бурмистров — 1:0.

Спустя минуту бело-голубые отыгрались — Скопинцев вошел в штрафную, покатил от лицевой линии, а Чавес пробил Заболотного из района 11-метровой отметки — 1:1.

Дальше началось самое интересное. В абсолютно безобидной ситуации, когда Паршивлюк выносил мяч головой из штрафной, Даса рукой слегка коснулся Джорджевича, тот изобразил муки и повалился на газон. Безбородов указал на «точку». Очевидная ошибка. Судья в поле мог не разобраться в деталях, но чем занимался ВАР? Интересно, что по этому поводу скажет ЭСК. Впрочем, назначение пенальти не принесло радости «Сочи», а дало возможность Лещуку стать героем — он уверенно отразил удар «пострадавшего» Джорджевича.

Под конец же тайма «Динамо» взорвалось двумя голами. Тюкавин принял длинную передачу Фернандеса и с левой поразил нижний угол — 1:2. Еще через две минуты отличился другой воспитанник динамовской академии — 20-летний Гладышев. Он лихо закрутил с левой под дальнюю штангу — Заболотный был бессилен. 1:3.

К слову, в середине прошлой недели в кубковой игре отличились тоже эти два друга — Тюкавин и Гладышев, что позволило бело-голубым продолжить выступление в Пути РПЛ.

«Сочи» отвечало своими шикарными моментами, но поймал кураж Лещук, который справлялся со всеми опасными ударами.

Впрочем, и голкипер бессилен, когда после сейва первым на мяче оказывается соперник. Второй гол хозяев снова пришел с добивания — после выстрела Крамарича отличился Джорджевич — 2:3. А вскоре после углового Дркушич занес мяч в сетку с близкого расстояния — 3:3. «Сочи» за счет характера сумел вытащить себя из тяжелейшей ситуации.

А «Динамо» ничему не научила история в Самаре, где была упущена победа, когда команда вела в счете после первого тайма — 3:1. Более зрелый коллектив, конечно, должен уверенно доводить до выигрышей такие матчи.

В концовке моменты были как у одних, так и у других: Крамарич пробил в крестовину, удар Фомина с близкого расстояния заблокировал Литвинов. Страсти тоже бушевали: Безбородов удалил Точилина и Марселу Алвеса. Но дело так и закончилось ничьей. «Динамо» теперь на пятом месте, а «Сочи» остался на последнем.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
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